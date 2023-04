Wings for Life World Run 2023 na Slovensku 7. mája celý svet vďaka Wings for Life World Run opäť raz pomôže zbierať finančné prostriedky na liečbu poranení miechy chrbtice. Oslavujeme 10. výročie charitatívneho behu a Slovensko nemôže chýbať!

vybehnú ľudia do ulíc a parkov po celom svete. Výťažok putuje na výskum nadácie Wings for Life.

Zároveň v tú istú chvíľu vybehnú ľudia do ulíc a parkov po celom svete. Výťažok putuje na výskum nadácie Wings for Life.

Zároveň v tú istú chvíľu vybehnú ľudia do ulíc a parkov po celom svete. Výťažok putuje na výskum nadácie Wings for Life.

Čo je to Wings for Life World Run? A prečo sa zapojiť?

Bekim má pre všetkých jasný odkaz: „To, že si na vozíku, neznamená, že sa nemáš hýbať. Bez pohybu si život neviem predstaviť.“ Wings for Life World Runu sa zučastní v Bratislave s chalanmi a babami na vozíkoch. Chcel by prejsť aspoň 2 kilometre, najviac sa mu zatiaľ podarilo 10. Taktiež prezradil, že jeden z jeho kamošov dal na vozíku až 21 km.

Bekim má pre všetkých jasný odkaz: „To, že si na vozíku, neznamená, že sa nemáš hýbať. Bez pohybu si život neviem predstaviť.“ Wings for Life World Runu sa zučastní v Bratislave s chalanmi a babami na vozíkoch. Chcel by prejsť aspoň 2 kilometre, najviac sa mu zatiaľ podarilo 10. Taktiež prezradil, že jeden z jeho kamošov dal na vozíku až 21 km.

Bekim má pre všetkých jasný odkaz: „To, že si na vozíku, neznamená, že sa nemáš hýbať. Bez pohybu si život neviem predstaviť.“ Wings for Life World Runu sa zučastní v Bratislave s chalanmi a babami na vozíkoch. Chcel by prejsť aspoň 2 kilometre, najviac sa mu zatiaľ podarilo 10. Taktiež prezradil, že jeden z jeho kamošov dal na vozíku až 21 km.

. Každému, kto sa k nemu pridá do tímu, odkazuje: „Budeme spoločne bojovať.“ A pokiaľ by si potreboval trochu poradiť, ako so životosprávou posledný týždeň pred pretekmi,

má tento rok počas Wings for Life World Run preteky. „Jediná možnosť, ako to stihnúť, bude, keď dokončím jazdu, vezmem loď na plecia a budem utekať, čo mi budú sily sťačiť,“ hovorí. Raz to aj s Janou Dukátovou naozaj urobil! Uvedomuje si ale, o čom to celé je: „Je to o tom, že sa na celom svete spojíme pre dobrú vec.“

© Peter Brichta for Wings for Life World Run

Yaksha obdivuje myšlienku Wings for Life World Run a aj keď sám hovorí, že beh úplne v láske nemá, založil bežecký klub pre amatérov – Love Them Running Club , vďaka ktorému sa v tomto smere zdokonaľuje.

Yaksha obdivuje myšlienku Wings for Life World Run a aj keď sám hovorí, že beh úplne v láske nemá, založil bežecký klub pre amatérov – Love Them Running Club , vďaka ktorému sa v tomto smere zdokonaľuje.

Yaksha pri tréningu na Wings for Life World Run s Love Them Running Clubom

Yaksha: Rozhodne a pravidelne to opakujem aj píšem ľuďom. Keď sa chce niekto vyhovárať, prečo nejde behať a hýbať sa, spomíman to.

7 dôvodov, prečo by si nemal váhať zapojiť sa do Wings for Life World Run