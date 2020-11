Čo spravilo z Among Us najpopulárnejšiu hru sveta?

Doslova až meteorický rast stiahnutí zaznamenalo Among Us práve počas tohto obdobia. V septembri dosiahla hra 41,9 miliónov stiahnutí. V auguste, mesiac predtým, boli stiahnutia na hranici 18,4 milióna a za júl to bolo na milióny iba 2,4 . Kde sa vystrelená krivka spomalí, je zatiaľ nejasné.

Všetko je fajn, len niekto z tvojich kolegov sa ťa chystá zabiť. © InnerSloth

Pozrime sa ešte na štatistiky Twitchu. V júni, pred vypuknutím ošiaľu, by sa kanály zamerané na Among Us dali zrátať na prstoch rúk a nôh. Momentálne je na Twitchi cez 80 000 live sledujúcich divákov tejto hry s vyše 13 miliónmi hodín napozeraného Among Us obsahu. To je šialené.

Čo je ešte šialenejšie, hra vyšla pôvodne už v roku 2018, pričom si ju nikto výrazne nevšimol. Ako sa teda takáto nepredstaviteľná bublina dokázala nafučať?

V Among Us nikdy nevieš, koho sa báť. © inner sloth

Okej, ale ČO TO JE to Among Us?!

Poďme si najprv vysvetliť, o čom Among Us vlastne je. V skratke je to multiplayer hra, kde 4 až 10 hráčov prevezme úlohy astronautov na vesmírnej lodi. Po rakete sú rozmiestnené rôzne počítače a stanice, kde musí posádka vykonať zadanú úlohu.

„Impostor“ je náhodne vybraný hráč, ktorý sa snaží zabiť ostatných astronautov. Vyzerá rovnako a môžeš ním byť aj ty. Among Us slovníček

Čo by čert nechcel, medzi členov posádky sa infiltrovali mimozemskí impostori v dokonalom prestrojení. Ich úloha je sabotovať vesmírnu loď, komplikovať plnenie úloh, ako napríklad zatváraním dverí, alebo rovno zneškodňovať poctivých astronautov. Impostori sú taktiež online hráči a môžeš sa ním náhodným losovaním stať samozrejme aj ty.

Prečo teda ten šialený nárast popularity?

Mnoho ľudí pripisuje viac než exponenciálny nárast stiahnutí tomu, že si hru osvojili viacerí megapopulárny streameri. Hra koniec koncov ponúka zaujímavý spôsob kooperácie až medzi 10-timi streamermi, čo otvorilo možnosť pritiahnuť milióny fanúšikov od viacerých veľkých mien súčasne.

Cena 🏷️

Môžeme byť k sebe úprimní, cena hrá pri hrách prvé husle. Na Steame si Among Us kúpiš za smiešne 4 eurá a na telefón máš hru kompletne zadarmo. To je ponuka, ktorá sa neodmieta. Že sa dá medzi týmito platformami normálne hrať, si povieme nižšie.

„Sus" zo slova suspect znamená, keď je niekto podozrivý z toho, že by mohol byť impostorom. Among Us slovníček

Nízke HW nároky 💻

Among Us je ošatený do nenáročnej 2D kreslenej grafiky, čo zaručuje, že ti pôjde aj na prehistorickom železe. Stačí ti starý Windows 7 notebook s 1 GB pamäte RAM. V rámci hardvéru však výrazne odporúčame funkčný mikrofón na komunikáciu s ostatnými astronautmi. Nechceš predsa, aby ťa vyhodili z lode ako prvého.

Crossplay ⚔️

Minecraft a Fortnite ukázali, že hry nezaťažené platformou majú oveľa jednoduchšiu cestu stať sa globálne milovaným titulom. V momente, keď si chceš zahrať s kamarátom online-ovku a nemusíš sa pýtať, na čom hrá, stáva sa herný priemysel o niečo slobodnejším. Among Us zatiaľ síce nie je dostupný na konzolách, no telefón či PC má dnes každý a keďže nejde o žiadnu FPSku, nikto nie je pri crossplay znevýhodnený.

Nemusíš byť hardcore gamer 🤓

Pri mnohých hráčmi prijatých hrách je veľmi náročné pre nováčikov naskočiť na rozbehnutý vlak. Skús neznalému pustiť z PUBG alebo Escape from Tarkov čo i len video a nebude chápať, na čo sa vlastne pozerá. Fortnite detto.

Opačná strana mince je zase prílišné zjednodušovanie hier, ktoré zase odpudzuje kvalitných hráčov, ktorí čakajú aspoň nejakú výzvu. Among Us dokázalo, zrejme neúmyselne, ponúknuť extrémne jednoduché ovládanie a pochopenie samotného konceptu hry, pričom dokáže zároveň potrápiť aj skúseného hráča.

„Vent" je potrubie, ktorým môže impostor utiecť z miesta činu. Vie sa tak rýchlo pohybovať po mape. Among Us slovníček

Memečka (ノಠ益ಠ)ノ

Filmom, seriálom a hrám nevynímajúc dokáže neuveriteľne pomôcť, ak sa z nich stanú virálne obrázkové fóry. Znie to až vtipne, že nedokonalá grafika s krátkym textom dokáže tvorcom diela vygenerovať instantnú popularitu a s tým spojené rozprávkové peniaze.

Na farebných kreslených astronautov sa ti už na internete určite podarilo naraziť. Ak ťa zaujímalo, čo to preboha je, odpoveď vďaka nám už dobre poznáš – najpopulárnejšia hra dnešných dní.

Každá hra je iná 🎭

Keďže štýl gameplayu sa odvíja viac od osobnosti hráčov než hry samotnej, zážitok z Among Us sa mení zakaždým, čo sa pripojíš k iným spolu/protihráčom.

Každý z nás sa v kritických situáciách zachová inak a táto hra ich ponúka rozhodne požehnane. Ak by sme to mali prehnať, vedeli by sme to prirovnať k partii šachu. Čo protihráč, to úplne odlišná hra.

Čo teda, mám sa začať učiť hrať Among Us?

Bude tento fenomén aj naďalej rásť? Zatiaľ to nevyzerá, že by mal spomaliť. Udrží si hra titul najpopulárnejšej hry? Pravdepodobne nie. Hráči objavia a presunú sa zas na ďalší „next big thing“, len kedy tento prirodzený prerod nastane, je otázne. Tvorcovia plánujú hru výrazne rozširovať. Železo treba kuť kým je horúce, preto naskoč na hype train a sťahuj Among Us. Pozor na impostorov.