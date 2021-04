Súčasť tohto článku Aniol Serrasolses Spain Pozri si profil

Španielsky kajakár Aniol Serrasolses nenechal obmedzenia z roku 2020, aby mu zabránili v posúvaní kajakovania na novú úroveň. Spolu so svojím tímom odletel do Čile, kde pripravili špeciálnu prírodnú prekážkovú dráhu s 25-kilometrovým zjazdom zo zasneženej sopky a cez hustý les. Nasledovalo pristátie v podobe historicky prvého kajakového double kickflipu z vodopádu a nakoniec to zaparkoval až v nádhernom pokojnom jazere. Pri tomto extrémnom dobrodružstve na kajaku Serrasolses išiel rýchlosťou až 100 km/h.

„Vždy som chcel kajakovať na snehu a spojiť štyri živly: zem, vzduch, vodu a oheň," hovorí Serrasolses. „Využili sme dobrú zimu, ktorá Čile v roku 2020 zasiahla a taktiež cestovné obmedzenia, v ktorých sa nachádzame. Preto som sa rozhodol, že práve to je rok, v ktorom spravíme tento projekt."

Pripravený na začiatok dobrodružstva © Nico Gantz / Red Bull Content Pool 01 / 05

„Čo sa týka snehu, bola to naozaj výborná zima, takže som mal čas urobiť niečo lokálne," pokračuje. „Dva dni sme filmovali, mali sme dobrý snehový segment, ale necítil som, že by to bolo dostatočné. Takže mi napadlo, že by sme to mali prepojiť s riekou cez les a urobiť zostup prostredníctvom miestnych riečnych tokov."

Ak chceš vidieť z krás Čile viac, objav ho aj spolu so slovenskými kajakármi – Csonkovcami ⬇️

Podobné Csonkovci v chille Viac info

V septembri, na začiatku čilskej jari, Serrasolses a jeho tím vyrazili do regiónu Araucanía. V tomto ročnom období, rieky začínajú mať dobrý prúd a sopka Villarica je stále pokrytá snehom. Bol to ideálny čas na uskutočnenie jeho sna.

Časť na snehu bola najnáročnejšia, pretože kajak nie je prispôsobený na snežný povrch. Bolo to, ako keby som išiel na sánkach. Aniol Serrasolses

Trasa začala na vrchole sopky, pokračovala cez les blízko brehov rieky Palguín , cez vodopád Tomatita na rieke Captrén a vrcholila na jazere Villarica . Podarilo sa spojiť vodu, pôdu, vietor a oheň. To všetko na jednej ceste. „Toto sú prvky, kde sa cítim najviac živý. Vždy som sa cítil dobre, keď som spájal hory, lesy a rieky. Neviem si predstaviť žiť mimo nich," hovorí Serrasolses.

Ambiciózny projekt neprebehol bez komplikácií. Vysoká rýchlosť, ktorú kajak dosiahol, keď išiel po snehu, spôsobila ohromný náraz. „Časť na snehu bola najnáročnejšia, pretože kajak nie je prispôsobený na snežný povrch. Bolo to, ako keby som išiel na sánkach. Ideš naozaj rýchlo, ale nemáš to pod kontrolou . Počas jedného zo zostupov som stratil kontrolu pred úsekom veľkých kusov ľadu. Narazil som do jedného z nich v rýchlosti okolo 80 km/h a zaletel som do diaľky viac ako 10 metrov. Snažil som sa kontrolovať jazdu vo vzduchu, ale nakoniec som dopadol tak, že som spadol to skutočne tvrdého snehu."

Podobné Kajakár Jakub Grigar strávil mesiac na sústredení na ostrove Réunion Čítaj článok

Ako sa vyrovnal s tak tvrdými nárazmi? „Ten najväčší bol z doposiaľ nepoznanej úrovne, pretože sneh bol poriadne tvrdý. Jednoznačne to bolelo. Mojou ideou bolo prejsť okolo tých kusov ľadu a vyhnúť sa im. Pred tým, ako som bol schopný to urobiť, sa môj kajak začal nekontrolovateľne točiť. Takže som narazil priamo do ľadu a to ma poslalo do vzduchu."

Ako keby vysokorýchlostné kajakovanie v netradičnom teréne nebolo dosť, keď Serrasolses prišiel k vodopádu, urobil manéver, ktorý pred tým na kajaku nikto nedokázal: historicky prvý double kickflip . „V tomto triku robíš dve plné otočenia vo vzduchu. Ľudia to skúšajú niekoľko rokov na vlnách na rieke či v mori, ale bez úspechu," hovorí Serrasolses. „Tento raz sa mi to podarilo na prvýkrát a nemohol som byť šťastnejší. Ďalší musí byť už asi trojitý, no nie?"

Dokázal som to na prvý raz a nemohol som byť šťastnejší. Aniol Serrasolses

Sleduj extrémne kajakové dobrodružstvo Aniola Serrasolsesa vo videu na vrchu stránky ⬆️

„Celým konceptom bolo radšej zobrať kajakovanie mimo zaužívané hranice, než ísť dole prúdom a vodopádmi ako vždy," vysvetľuje. „Double kickflip je dvojitá rotácia, ktorá bola skúšaná v minulosti niekoľkokrát, ale nikto neuspel. Tento raz to klaplo naozaj dobre. Urobil som dve otočenia počas prvého pokusu, ale v tej výške to vyžadovalo veľa odhodlania. Ak nedopadneš správne, náraz na tvoj chrbát je tvrdý. Vlastne, je to tvrdé, aj keď to urobíš správne!"

Takže, plánuje to v ďalšom projekte rozbaliť ešte vo väčšom? Pravdepodobne nie: „Počas uplynulých rokov som sa výrazne zameral na progres v tomto športe: Najťažšie vodopády, najväčšie vodné toky, najvyššie vodné hladiny. Ako starnem, chcem robiť viac kreatívnej práce, viac záberov či projektov v naozaj štýlových lokalitách, kde kajak zatiaľ nebolo toľko vidieť."

Stiahni si zadarmo aplikáciu Red Bull TV a sleduj neprehliadnuteľnú kajakovú akciu na všetkých svojich zariadeniach! Získaj appku tu .

Ak ťa zaujíma viac takýchto článkov, navštív náš web . Ak chceš pravidelne mapovať podobné dianie, sleduj naše profily na sociálnych sieťach Facebook a Instagram .