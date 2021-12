The Spark Within je celovečerný dokument, ktorý zachytáva intímny portrét Aničky na pozadí jej raketového vzostupu snowboardovou scénou. Na dosku sa prvýkrát postavila, keď mala 18 rokov. Písal sa rok 2010 a jej bratranec jej ukázal video, na ktorom robil backflipy do hlbokého snehu. „Pomyslela som si, že to vyzerá poriadne cool a že by som to tiež dokázala,“ spomína. Vtedy ešte na snowboarde ani len nejazdila, ale to ju nemohlo odradiť. Na druhej strane mala skvelý základ v gymnastike.