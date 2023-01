Anton Palzer A champion in ski mountaineering and mountain running, Germany's Anton 'Toni' Palzer has embraced a new challenge as a professional road cyclist.

Najdôležitejšia otázka, ktorú by si si mal položiť pred začatím plánovania, je, „čo chceš dosiahnuť a aký je najlepší spôsob prípravy?“ Pre neprofesionálov to môže byť jednoducho zlepšenie kondície, ale budú aj takí, ktorí majú polosúťažné ciele, ako napríklad dokončiť preteky, umiestniť sa v týchto pretekoch na pódiu, absolvovať jazdecké výlety či zvládnuť slávne stúpania alebo trasy. Vždy vieš prispôsobiť objem a charakter tréningu tak, aby zodpovedal danému cieľu.

Pri zimnej príprave hrá hlavnú úlohu motivácia - zima je dlhá, studená a náročná. Aby si dokázal splniť svoj tréningový plán, musíš byť mentálne silný a mať uvoľnenú myseľ. To znamená, že niekedy je treba na niekoľko dní alebo týždňov zosadnúť z bicykla, rovnako ako to robia samotní profesionáli. Je to pre teba to najlepšie, čo môžeš urobiť, aby si sa zresetoval na nadchádzajúci tréning.

„Od novembra do januára by som pomer cyklistiky a alternatívnych športov odhadol na 70:30. V predvianočnom období sa venujem športom, ako je napríklad bežecké lyžovanie, ktoré posilňuje svaly. Vo všeobecnosti by si sa na tieto veci mal počas tréningu sústrediť, aby si vykompenzoval zanedbávanie hornej časti tela pri cyklistike.“

Na to sú vhodné tieto športy: bežky, plávanie, beh a lezenie/bouldering, pričom do zimnej rutiny by si mal zaradiť aj cviky na stred tela (core) a silový tréning v posilňovni.

dokonca v zime pretekajú v cyklokrose. Nie každý profesionál to robí, ale tú takí, ktorí prechádzajú na gravel biky a horské bicykle, a trénujú s nížšou intenzitou, pretože je to zábavný spôsob, ako udržať tréning zaujímavý a pestrý.