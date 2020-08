Čo je nové u nás doma?

Shimmi je síce stále ešte nováčikom na scéne, no za ostatné obdobie vydal dobré veci a má tak šancu preraziť na česko-slovenskej scéne. Tentoraz spieva o najobľúbenejšej letnej obuvi. Kto by to bol povedal, že o šľapkách vznikne takto chytľavý track. 😁

Čo je nové vo svete?

Travis Barker z Blink-182 a zoskupenie Run The Jewels sa už druhýkrát spojili a vytvorili track Forever . Travis je známy svojím nadšením k hip-hopu, hoci pochádza z pop-punkovej skupiny. Celý zárobok zo skladby Forever pôjde pre Next Level Boys Academy – charitu, ktorá pomáha mladým mužom zaradiť sa do spoločnosti, aby sa tak vyhli väzeniu.

Beyoncé takisto predstavila svoj klip Already . Na skladbe spolupracovala s Majorom Lazerom a tiež s ghanskou umelkyňou Shattaou Wale . Track je prevzatý z albumu Lion King: The Gift z roku 2019.

What Could Possably Go Wrong

Dominic Fike prichádza s jeho debutovým albumom What Could Possably Go Wrong . 24-ročný hudobník zdieľal aj svoju novú skladbu Politics & Violence . Vydanie albumu sa oneskorilo vzhľadom na protesty Black Lives Matter. Fike sa zaoberal vlastnými skúsenosťami s policajnou brutalitou v eseji, ktorú minulý mesiac zdieľal na sociálnych médiách.

