Prečo si Bekim myslí, že ma zmysel zúčastniť sa Wings for Life World Run?

Bekim: Áno, ľudia si myslia, že tým, že si niekto robí srandu, snaží sa niečo zakryť. Takto – je to určite druh terapie a určite to pomáha človeku. Napríklad ja, keď niečo neviem, tak si radšej z toho urobím srandu, akoby som sa nad tým mal pozastavovať, ale nefungovalo by to takú dlhú dobu. Ja som na vozíku 18 rokov a to by si proste nedokázal. Môžeš sa za niečo takéto rok-dva schovávať, ale nie takú dlhú dobu.

Ja som ale mal rád humor predtým, mám ho rád teraz, veľmi rád som si zo seba robil srandu, keď som chodil a takisto si robím srandu, keď som na vozíku. Nevidím na tom nič zlé. Sem-tam mám prednášky po školách a uvedomujem si, že ľudia neradi počúvajú smutné príbehy. Ale tých smutných príbehov je všade veľa. Ja mám za sebou smutný príbeh, no viem to povedať tak, že sa ľudia zasmejú. A keď po tom, ako sa zasmejú, dáš príhodu, pri ktorej si uvedomia, aké maličkosti by si mali vážiť, odnesú si z toho viac, než keď si pozrú Vila Rozborila, kde sa dve hodiny plače.

U nás vo fitku ľudia milujú humor. Aj tí, ktorí tam prídu a nie sú takí oťukaní, čoskoro zistia, že všetko ide vždy ľahšie s humorom. A to neplatí iba vtedy, keď je niekto ochrnutý. Nie zakaždým sa to hodí, napríklad včera som natočil jednu babu, ktorá sa u nás prvýkrát postavila a bola to taká emócia, že vôbec nebolo na mieste robiť si z toho srandu. Každý mal hneď zimomriavky a jej šli slzy do očí, lebo sa prvýkrát postavila tak, že jej nikto nedržal kolená a v nemocnici jej povedali, že sa to nedá. Toto sú emócie, ktoré možno človeka trochu viac zoberú, a potom sú zase také, keď sa smejeme. Vždy to závisí od situácie. Nemusí sa zakaždým tlačiť na pílu a robiť si z niečoho srandu.