Keď je reč o vysnívaných snowboardových destináciách, stredozápad zrejme nie je miesto, ktoré ti príde na um ako prvé. Avšak vzhľadom na to, že tamojšie kopce majú v priemere 122 metrov a teploty pravidelne klesajú ďaleko pod bod mrazu, je to rozhodne oblasť, v ktorej sa naučíš, ako najlepšie využiť prístup, ktorý máš.

Na mieste, akým je Trollhaugen v Dresseri v americkom štáte Wisconsin, si snowboardisti vyvinuli schopnosť vycítiť črty a línie na neočakávaných miestach. Výsledok? Kreatívny štýl jazdy, ktorý v spojení s výkonom nie je porovnateľný s akýmkoľvek iným druhom snowboardingu. Benny Milam je jedným z mála ľudí, ktorý má takýto špeciálny dar.

Milamov najnovší geniálny prejav kreativity je zhmotnený v jeho novom videu s názvom Enchanted Forest . Video zas a znova potvrdzuje, že najlepšie jazdenie je zrodené z možností na najneočakávanejších miestach.

Zisti, ako to celé vzniklo:

Sledovanie Enchanted Forest vyzerá ako jedna neuveriteľne dlhá línia. Ale to predsa nie je môžné, alebo áno?

(Smiech) Filmovali sme to viac ako päť dní, pričom denne sme urobili tri prvky. Kiežby tempo mohlo byť rýchlejšie, ale každé ráno som strávil niekoľko hodín zvláčaním snehu na fúriku pomedzi stromy.

Okej, to bola moja ďalšia otázka. Je jasné, že snímka bola vytvorená v teplých letných podmienkach. Odkiaľ si mal sneh, respektíve, ako si zamedzil roztopeniu sa?

V Trollhaugene zobrali všetok sneh z ich parku a nahromadili ho v nejakom tieni, potom naň položili kopu sena, aby ho zachovali. Takže, každý deň naplnili kamión snehom, vyviezli ho na kopec a my sme potom plnili fúriky a sneh sypali na cestu. Následne sme pridali trochu soli a opäť sa to zmenilo na ľad. Bolo to svojím spôsobom nedokonalé, ale zabavili sme sa.

Je to skutočne jedinečný setup. Páčila sa mi rozmanitosť a fakt, že ide o prírodné prvky. Vieš mi povedať niečo viac o dizajnérovi a tvorcovi trate, Matthewovi „Boodym" Boudreauxovi?

Boody je tu na stredozápade legenda. Je to veľmi talentovaný snowboardista a taktiež je Eagle Scout, je súčasťou tunajšej asociácie skautov. Je skutočne dobrý v práci s drevom. V podstate je to drevorubač, má veľkú bradu a tak ďalej. Prišiel sem a strávil dva alebo tri týždne tvrdou drinou, aby postavil všetky tieto úžasné prvky. Od momentu, kedy som ho zasvätil do procesu, chápal moju víziu úplne do bodky.

Začarovaný les v praxi © Ryan Taylor

Povedz mi viac o tom, prečo je oblasť stredozápadu iná ako ostatné.

Myslím si, že to, čo skutočne robí stredozápad odlišným, je použitie ťažných lán. V jednotlivých jazdách sú iba tri alebo štyri prvky, ale denne môžeš prejsť dvesto až tristo kôl. Neustále snowboarduješ. Keď sa ochladí, ale aj keď je chladno, je ti teplo, pretože si stále na nohách, ťažné laná ti pomáhajú. Nemáme tu hory, ale postačia aj kopce. A všade sú tu taktiež miesta na uliciach. Práve tým je stredozápad známy – street snowboardingom.

Chad Otterstrom povedal, že pochádzať zo stredozápadu znamená, využiť na maximum to, čo máš k dispozícii. Povedal by si, že je to pravda?

Keď sme vyrastali, mali sme tie najnedokonalejšie skoky – najhoršie lipy, otrasné pristátia, ľad, veľa ľadu, ktorý bol všade. Ale zvykneš si na to. Naučíš sa, ako na niečom takom jazdiť a ideš na západ, kde sú oveľa lepšie skoky. Je to iná úroveň hry, nemáš strach, pretože si zvyknutý na pristátia na tvrdom snehu. Cítim, že ma to vykresalo ako snowboardistu. Vďaka tomu som schopný jazdiť na akomkoľvek teréne.

Keď si bol mladší, vo veľkom si súťažil. Prešiel si zo súťaží na filmovanie pomaly, alebo to bola rýchla zmena?

Súťaží som sa dosť zúčastňoval, kým som mal 14 alebo 15, potom som začal filmovať na plný úväzok. Zmena bola pomalá aj rýchla, pretože počas súťaží som nikdy nedokázal dobre dopadnúť. Vždy som sa dostal do finále, no potom som to nedotiahol. Minnesota mala medzitým niekoľko filmovacích tímov a 1817 crew boli moje vzory. Takže raz som s nimi začal točiť a bolo náročné skĺbiť filmovanie aj súťaže. Svojím spôsobom som z podujatí vyrástol.

Vždy je skvelé vidieť, keď majú športovci plnú moc byť vo svojich video projektoch kreatívni. Na um mi prichádza séria Dannyho Macaskilla . Existujú videá, ktoré sú pre teba inšpiráciou?

Skutočne ma inšpirovali najmä Leviho (Lavalleeho) veci. Snežné skútre a voľná jazda po meste, z ktorého pochádzam... keď to prišlo do Minnesoty, bolo to veľké. Levi je jedným z tých, ktorí ma skutočne inšpirovali a je to aj chlapík, s ktorým som točil Red Bull projekt – the tow session. Na snežnom skútri jazdím celý svoj život a on bol môj vzor.

Povedzme, že by si mohol jazdiť kdekoľvek na svete: kam by si išiel?

To je skutočne náročná otázka, ale úprimne, milujem stredozápad. Skúsil som sa presunúť do Salt Lake City, ale... opäť ma to vtiahlo späť do Minnesoty.

