1. The Freshest Kids: A History of the B-boy

Ak sa chceš naučiť o skutočnej, čistej histórií Breakingu, tak tento dokument je ako stvorený pre teba. Vydaný v roku 2002 - The Freshest Kids - poskytuje celý prierez, prečo tu Breaking je, ako sa vyvinul od Hiphopovej kultúry a ako veľmi inšpiroval, od jeho zrodenia, množstvo ľudí po celom svete. To všetko sa deje prostredníctvom rozhovorov s priekopníkmi a legendami zo scény, ako sú napríklad: Crazy Legs, Mr Wiggles, Ken Swift and the legendary 'Man with a Thousand Moves,' B-boy Spy.