„Jazdil som na biku väčšinu môjho života,“ vysvetľuje Brook Macdonald. „Keď som mal 11 alebo 12 rokov, mal som kamaráta, s ktorým sme zvykli hrávať rugby a práve on mi predstavil scéni horských bikov. Chodili sme jazdiť každý deň.“

S cyklistikou to začalo byť u Macdonalda vážne, súťažila s národným športom Nového Zélandu o jeho pozornosť. Dospel do bodu, kedy si musel vybrať. Našťastie pre nás, vybral si bike.

Brook Macdonald si prešiel peklom a toto je jeho príbeh © Graeme Murray/Red Bull Content Pool

Vo svojej prvej veľkej súťaži, na juniorskom svetovom šampionáte v roku 2009 v austrálskej Canberre, to Macdonald zobral útokom a získal zlatú medailu.

Progres bol rýchly, čoskoro sa objavil na pódiu aj medzi seniormi a v roku 2012 zaznamenal svoj prvý triumf v Mercedes-Benz UCI Downhil Mountain Bike World Cupe. Predviedol perfektnú jazdu, ktorá mu priniesla triumf vo Val d’Isere, vo Francúzsku.

Aj napriek pár menším zraneniam, Macdonaldova kariéra pokračovala v slušnom tempe. To platilo až do zastávky svetového pohára v Mont-Sainte-Anne v Kanade, ktorá bola na programe v lete 2019.

V troch štvrtinách svojej cesty v prvej jazde narazil Macdonald do odkrytého koreňa a vyhodilo ho to z trasy. Preletel cez riadidlá a utrpel vážne zlomeniny stavcov T12 a L1. Nasledovalo päťhodinové čakanie na evaukáciu helikoptérou. Po celý zen čas sa musel Macdonald vyrovnať s neznesiteľnou bolesťou.

Našťastie, chirurgovia boli schopní dať jeho polámané kosti dokopy, ale Macdonaldova cesta späť na vrchol svojho športu – či aspoň schopnosť opäť vedieť kráčať – boli všetko, len nie garantované.

Macdonald je aktuálne stopercentne fit a pozerá sa len dopredu © Graeme Murray/Red Bull Content Pool

Po návrate na Nový Zéland nasledovali mesiace rehabilitácií a dobrou správou je, že Macdonald je späť na bicykli a cíti sa na ňom rovnako sebaisto ako kedykoľvek predtým. Nový dokument z produkcie Red Bull TV s názvom The Road Back: Brook Macdonald mapuje cestu 29-ročného bikera k uzdraveniu z tejto nehody. Sleduj tento film nižšie a prečítaj si, čo ho najväčšie zranenie kariéry a zotavenie z neho naučilo. ⬇️

The Road Back: Brook Macdonald

Nastav si vlastné ciele

Po tom, čo Macdonald prišiel do nemocnice v Kanade, operovali ho šesť hodín, pričom chirurg mu zasunul do chrbta dve tyče a osem skrutiek. Aj napriek úspechu operácie, doktor Macdonaldovi nepovedal, že existuje šanca, že už nebude môcť zase chodiť. To, že to nevedel, ako Brook neskôr priznal, mu pomohlo, aby si stanovil vlastné ciele bez psychického bloku.

„Nepovedali mi, že by som už nikdy nemusel chodiť, čo bolo veľkým krokom cpred, pretože, ak aby som mal toto nastavenie niekde v hlave v mojej hlave, uzdravenie by bolo ťažšie,“ hovorí Macdonald. „Chirurg to povedal iba mojej partnerke. Ona mi to zatajila, čo bolo v konečnom dôsledku dobré.“

Jazvy, ktoré Macdonaldovi ostali na chrbte po operácii © Graeme Murray/Red Bull Content Pool

Namiesto strachovania sa o to, ako toto zranenie nepriaznivo ovplyvní jeho kariéru, Macdonald si stanovil cieľ, že nasledujúci rok bude schopný opäť jadziť na biku. O dva dni neskôr sa mu podarilo hýbať prstami a o necelých päť týždňov opäť sedel na svojom bicykli.

Zotavenie má svoju vlastnú rýchlosť

Bez ohľadu na to, že Macdonald jazdil na bikoch celý svoj život, táto nehoda ho zosúladila s vlastným cieľom viac ako čokoľvek iné predtým. Macdonald ako downhillový rider nebol zvyknutý na to, že veci treba brať pomaly. Keď bol preto donútený spomaliť tempo zotavovania, bola to preňho cenná lekcia.

2019 bol pre Macdonalda slušný rok: 6. miesto vo Vallnorde bolo stropom © Boris Beyer/Red Bull Content Pool

„Telo každého z nás pracuje inak,“ hovorí Macdonald k svojmu procesu rehabilitácie. „So zranením, ako je toto, musíš načúvať svojmu telu,“ pokračuje. „Tuším to trvalo dva až tri mesiace, kým mi opuch zmizol z chrbta. Bola to veľká záťaž pre moje telo.“

Po dvoch týždňoch v nemocnici v Kanade sa vrátil domov na Nový Zéland. Tam strávil štyri týždne na klinike špecializovanej na chrbtice. A aj keď bol návrat k normálu ťažký, jeho prirodzená súťaživosť mu pomohla bojovať proti vlastnému telu a zvládnuť tak rehabilitáciu.

Mimochodom! Aj ty môžeš pomôcť ľuďom, ktorí po nehohe ostanú na vozíku. Zapoj sa do charitatívneho bežeckého podujatia Wings for Life World Run, ktoré sa koná už 9. mája a 100 % víťažok z neho putuje práve na liečbu poranení miechy.

„Som poriadne netrpezlivý človek, takže robiť malé kroky pre mňa bolo náročné. Keď mi povedali, že mám prejsť 50 metrov, skúsil som prejsť 100 metrov a podobne,“ vysvetľuje. „Mal som šťastie, že som bol vo vrcholnej fáze svojej sezóny, a teda som bol vo forme a zdravý. Myslím si, že to vo veľkej miere vplývalo na moje zotavenie. Podľa mňa mi pomohlo aj to, že som mal cieľ, ktorý má poháňal vpred. “

Macdonald sa naučil byť počas rehabilitácií trpezlivý © Graeme Murray/Red Bull Content Pool

Oceň malé veci

Dokázať chodiť po dvoch týždňoch v nemocnici v Kanade bolo pre Macdonalda obrovským úspechom. Bol to však len začiatok rehabilitačného procesu. Práca na jednotke starostlivosti o chrbticu na Novom Zélande po dobu jedného mesiaca bola podľa MacDonaldových slov poriadne intenzívna.

Je ľahké na to zabudnúť, ale na pohybe musí spolupracovať telo aj mozog © Graeme Murray

Náročnou časťou procesu bolo opätovné vybudovanie motorických funkcií: tých mentálnych drôtikov, ktoré pomáhajú telu efektívne sa hýbať. Ako športovec mal Macdonald motoriku dobre vyvinutú, ale nebolo to niečo, na čo by sa niekedy pred tým sústredil. Po nehode získal nové docenenie toho, ako jeho mozog spolupracuje s telom.

„Stratíš naozaj veľa,“ hovorí. „Premýšľanie o behaní cez kužele, chodenie zľava doprava, to všetko je zrazu obrovským procesom, pretože si to všetko stratil.“

Opakovanie a odhodlanie = výsledky

Takisto, ako učiť sa jazdiť na bicykli, tak aj opätovné učenie sa jazdiť na bicykli vyžaduje veľké odhodlanie a množstvo opakovaní. Väčšina pokusov skončí neúspechom. Macdonald sa naučil svoje telo dotlačiť do úrovne, kde zvládne viac, ako by čakal.

Návrat na bike bola pre Brooka výzva plná vzostupov a pádov © Graeme Murray/Red Bull Content Pool

„Počas prvého týždňa rehabilitácie som robil iba jeden tréning denne, pretože telo si vybralo svoju daň,“ hovorí. „Jeden deň som robil cvičenie a mal som s ním problém. Následne, v ten istý deň popoludní alebo o deň neskôr som to skúsil opäť a bol som schopný ho zvládnuť,“ vysvetľuje. „Bolo až šialené, ako rýchlo dokážeš prepojiť mozog s nervovým systémom a pracovať týmto spôsobom. Odkedy som si uvedomil, že to vyžaduje čas, neuvažoval som nad tým spôsobom, že je to nanič. Aj to mi veľmi pomohlo. Každý deň bol pre mňa úspechom.“

Boli pochybnosti, či bude môcť Brook niekedy ešte chodiť © Graeme Murray/Red Bull Content Pool

Vďaka tomuto odhodlaniu sa Macdonald päť týždňov po zranení opäť ocitol na biku – aj s prispením svojej fyzioterapeutky, ktorá je taktiež zanietenou horskou bikerkou.

„Mal som šťastie, že som mal niekoho, kto pozná môj šport a vedel, aké mám ciele,“ hovorí. „Byť späť na biku bolo pre mňa obrovským zhmotnením sna. Jazdil som lepšie, ako som chodil. Pedálovanie bolo trochu rozhárané, ale byť schopný opäť sedieť na biku bolo vyslovene prirodzené. Mal som jemný strach, že to nebude ono, ale bolo to úžasné.“

Pozoruhodné je, že Macdonald bol rok aj niečo po svojom zranení v Mont-Sainte-Anne schopný opäť pretekať. Najprv na Crankworx Innsbruck v októbri a následne na svetovom šampionáte v Leogangu a na dvojitej zastávke svetového pohára v Maribore.

Macdonald po zranení štartoval na Crankworx Innsbruck v októbri 2020 © Samantha Saskia Dugon/Red Bull Content Pool

Vzdaj sa starostí

Existovala reálna šanca, že nehoda ako táto ukončí Macdonaldovu kariéru a výrazne poznačí jeho celý život. Navyše, vo svete akčných športov neexistuje garancia, že sa niečo takéto nestane opäť. Iný športovec by si možno tento druh myslenia nechal zájsť pod kožu. Macdonald vedel, že je podstatné hodiť minulosť za hlavu a stále sa posúvať dopredu. Koniec koncov, v tom, čo robí, nie je priestor na nervozitu.

„Ak by som bol nervózny, dnes by som tu nebol,“ hovorí. „Teraz sa cítim na bicykli ešte viac nadšený.“

Späť na trati © Graeme Murray/Red Bull Content Pool 01 / 03

Prirodzene, Brookova skúsenosť má trvalý dopad na jeho život a to, ako k nemu pristupuje.

„Zmenilo to môj pohľad na život,“ vysvetľuje. „Každý berie život ako samozrejmosť, ale keď som ležal v posteli, uvedomil som si, aké dôležité je vedieť chodiť. Keď o toto môžeš prísť, postaví ťa to nohami na zem. To, ako reagovali aj ostatní jazdci, bolo super. Je skvelé s ľuďmi zdieľať celý ten proces a poukázať na to, že by si sa nemal vzdať nádeje na to, že sa vrátiš tam, kde si bol predtým.“

Stiahni si zadarmo appku Red Bull TV a sleduj MTB akciu na všetkých svojich zariadeniach! Získaj aplikáciu TU .

Viac bike obsahu nájdeš na redbull.sk/bike , Facebooku Red Bull Bike a našom Instagrame !