Toni vie, o čom hovorí. Od roku 2021, kedy sa pridal k nemeckému tímu, sa zúčastnil španielskeho ekvivalentu Tour de France, pretekov Vuelta a España, a taktiež ikonických podujatí ako Tour de Romandie či Tour de Suisse. „Čo sa týka zdolanej nadmorskej výšky, výkonu a pretekania deň čo deň, je to nesmierne náročné," vysvetľuje. „A to nehovorím o nehodách, ktoré vôbec nie sú zábavou. Všetko toto robí pretekanie super náročným.“

Aby to nebolo tak jednoduché, existujú aj časovky, kde cyklisti pretekajú proti stopkám. Odohrávajú sa počas najväčších pretekov grand tour, aj počas týždňových podujatí. Časovka môže mať dĺžku od 30 do 80 kilometrov. Existujú aj kratšie časovky, ktoré merajú približne deväť kilometrov a zaraďujú sa na úvod etapových pretekov. Volajú sa prológy. Tie určujú, ktorý jazdec si oblečie dres lídra v prvej etape.

„Cestná cyklistika je rozhodne tímový šport,“ hovorí Palzer. „Cyklistika je ako futbal. Keď vidíš, že tvoj tím vyhrá, je to možno útočník, kto dá gól, ale zápas vyhrá kolektív, nie hráč. Rovnako je to v cyklistike.“

„Domestici robia všetko. Od jazdy proti vetru, aby kryli lídra a šetrili jeho energiu, až po zastavenie, keď líder potrebuje ísť na malú potrebu a následne sa vrátiť do pelotónu. Počas pretekov sa môžu dostať do úniku, aby jemu alebo jej neskôr mohli pomôcť počas nesmierne náročnej horskej etapy,“ hovorí Palzer.

Taktiež existujú jazdci, ktorí sa prezývajú „puncheurs“. Tí sa špecializujú na preteky v zvlnenom teréne s krátkym, ale strmým stúpaním. Všimnúť si môžeš aj cyklistov, ktorí počas pretekov chodievajú do únikov – sú to športovci, ktorí majú silný úvod a snažia sa vytvoriť si na pelotón nedostihnuteľný náskok. A na záver sú takzvaní „rouleurs“, a teda všetranní jazdci, ktorí sú na slušnej úrovni vo všetkých faktoroch. Dokážu sa presadiť vo vrchoch, špurtovať a daria sa im aj časovky. Dobrými príkladmi tejto kategórie

„Je tu aj dres pre najlepšieho mladíka, o ktorý bojujú cyklisti do určitého veku a získava ho pretekár s najlepším celkovým časom,“ vysvetľuje Palzer. „Môžeš skončiť napríklad šiesty, ale ak si jediný z prvej šestice napríklad do 25 rokov, získavaš tento dres.“ Na Tour de France nesie bielu farbu.

