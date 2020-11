Študuješ, cestuješ, dokumentuješ či pracuješ niekedy počas tvojho dňa na mobile ? Alebo si skrátka raz za čas potrebuješ niečo „veľmi dôležité“ prostredníctvom svojho smartfónu overiť, ale dochádza mu šťava ? Každý sme sa už s podobným problémom č. 1 dnešného sveta stretli. Ani najvyšší štátni predstavitelia by nemohli dávať denne toľko statusov, keby nemali ako dobíjať svoje inteligentné zariadenia.

Našťastie, týmto problémom môže byť už čoskoro koniec. Nie, že by už dnes neexistovali externé nabíjačky, ale aj tie treba priebežne dobíjať. V opačnom prípade ostaneš bez energie. Jedine, že by si nemusel.

Partia mladých slovenských študentov totiž vymyslela koncept prenosnej nabíjačky , ktorú môžeš dobíjať vlastným pohybom a tým pádom sa ti už nikdy nestane, že by si ten status neuploadol, fotku neodfotil a pracovnú dohodu po telefóne neuzavrel.

Prototyp vs. cvičebný power ball © Filip Benček

Prakticky úplne ekologická a neobmedzená energia v tvojom vrecku je nápad hodný patričného ocenenia a mladí slovenskí študenti vďaka nemu vyhrali národné kolo súťaže Red Bull Basement , ktorá dáva krídla študentským inovátorom a pomáha im dosiahnuť pozitívnu zmenu prostredníctvom technologických riešení .

Dlhodobý cieľ je zmeniť to, ako ľudia môžu nabíjať svoje zariadenia. No nielen to. Bolo by možné zmeniť prístup k energii, ktorý je momentálne tak trochu centralizovaný. Niekto ju premieňa a niekto konzumuje. Veríme, že premieňať ju môže každý! Charging Revolution

Teraz na chalanov čaká najdôležitejšia fáza súťaže. Majú päť týždňov na to, aby svoj nápad dotiahli k vytúženému výsledku . V rámci vývojovej fáze dostanú potrebné vybavenie (navyše zásobu energie, mobil a ultrabook HONOR, batohy z recyklovaných materiálov, ale aj hybridný automobil Mercedes-Benz Triedy A 250e od Motor-Car Bratislava ) a vďaka Univerzitnému technologickému inkubátoru STU aj mentoring od popredných slovenských vysokoškolských profesorov a inovátorov, akým je napríklad Martin Foltin zo spoločnosti Humusoft s.r.o.

Charging Revolution © Filip Benček

Výsledok svojej práce napokon odprezentujú na globálnom workshope Red Bull Basement , ktorého sa zúčastnia víťazné tímy z 38 krajín z celého sveta a budú mať možnosť vypočuť si prednášky, zúčastniť sa workshopov a nadviazať spojenia s dôležitými partnermi a spoločníkmi na ich ceste za vytúženou zmenou.

Chceš vedieť o projekte a o chalanoch z Charging Revolution viac? Prečítaj si náš rozhovor ⬇️

Branislav Brozmann

Branislav Brozmann © Filip Benček

Vek: 22

Univerzita: Masarykova Univerzita, Bioinformatika, 3. ročník Bc. štúdia

Tvoja rola v tíme: Vizionár, nápady – smerovanie.

Tvoj najobľúbenejší technický vynález: Počítač alebo splachovací záchod

Andrej Zlámala

Andrej Zlámala © Filip Benček

Vek: 21

Univerzita: ČVUT, Elektrotechnická fakulta, 2. ročník Bc. štúdia

Tvoja rola v tíme: Elektrokonštruktér

Tvoj najobľúbenejší technický vynález: Rádio

Martin Janák

Martin Janák © Filip Benček

Vek: 23

Univerzita: STU, Automobily a mobilné pracovné stroje, 2. ročník Ing. štúdia

Tvoja rola v tíme: Konštruktér

Tvoj najobľúbenejší technický vynález: Spaľovací motor

V koho hlave sa zrodil tento nápad? Alebo to bol spoločný brainstorming?

Nápad prišiel od Braňa. V podstate išlo o ďalšiu jeho otázku typu: „čo keby sa dal nabíjať mobil tak, že len otáčam rukou s takouto gyroskopickou hovadinou?“ Väčšinou bývajú takéto otázky považované za zlý vtip, no tentoraz je náš vynález odpoveďou.

Mercedes na päť týždňov, môže byť © Filip Benček 01 / 03

Ako ste sa vy traja v podstate dali dokopy?

Napriek tomu, že každý z nás študuje na inej vysokej škole, dal nás dokopy Braňo. Obaja sme s ním boli spolužiaci – nezávisle na strednej a základnej škole.

Na základe čoho to vzniklo? Kde ste zobrali inšpiráciu?

Existuje taká fitness hračka, ktorá bola veľmi populárna asi 10 rokov dozadu. Volá sa to powerball. Princíp je, že človek posilňuje zápästie a snaží sa guľu vo vnútri roztočiť čo najviac. Okrem toho, že to vraj pomáha proti civilizačným chorobám, v tom ľudia skladali bizarné Guinessove rekordy. Nám to však nestačilo a chceli sme túto premenenú energiu nejako využiť.

Chalani dostali aj mobil a ultrabook Honor, batohy a bohatú zásobu energie © Filip Benček

Verili ste si pri prihlasovaní sa do Red Bull Basementu?

To že sme sa vôbec dozvedeli o tejto skvelej súťaži bola extrémna náhoda. Vo facebookovej v skupine Masarykovej univerzity niekto zdieľal status. Okamžite nás Braňo prihlásil – bolo to tri dni do konca prihlasovania a bolo treba natočiť minútové video, ktoré zaujme ľudí. So strihom na poslednú chvíľu nám pomohol veľmi talentovaný grafik Vratko Cyprich, pozdravujeme.

Viete popísať fungovanie vášho vynálezu pre bežného človeka? Akým spôsobom sa produkuje energia a ako sa zachytáva?

Samozrejme, no najskôr by sme poopravili jednu vec, z ktorej sa fyzikom zvyknú ježiť chlpy na rukách. Energia sa totiž „nedá produkovať“. Dá sa iba premieňať z jednej formy na druhú, na to tu máme zákon zachovania energie. Vo fyzike je to skutočne tak, že zákony sa neporušujú. 😊

Ako teda premieňame energiu? Z mechanickej na elektrickú. Guľu v nabíjačke človek šikovne roztočí s využitím gyroskopického momentu. Ak si ako deti pamätáte takú točiacu sa hračku „vĺčok“, tak ona presne využíva tento moment, aby nespadla. Na povrchu tejto gule sú magnety otočené striedavo sever/juh. Rýchle otáčanie magnetov na guli spôsobuje zmenu magnetického poľa. V tomto magnetickom poli sa nachádza natočený medený drôt, ktorý sa nazýva cievka.

Elektromagnetickou indukciou – to je jav, ktorý pred skoro 200 rokmi objavil veľký vedec Michael Faraday (áno ten s tou klietkou), sa začnú posúvať malé častice nazývané elektróny. Ich usmernené posúvanie v medenom drôte je vlastne elektrický prúd. Prúd je striedavý, to znamená, že raz tečie na jednu a raz na druhú stranu. Usmerníme ho mostíkom, na ceste je ešte zopár elektronických komponentov a náboj sa uchová v nabíjateľnej batérii. Tak ako vo vašej powerbanke.

Ako dlho ste vymýšľali prvý funkčný prototyp? Prípadne koľko pokusov ste potrebovali na to, kým nejaký prototyp reálne fungoval?

Vymyslený bol hneď, išlo o to ho zostrojiť. Zatiaľ máme tri testovacie produkty (stále sa zlepšujeme). Myslíme si, že je to veľmi svižné tempo, keďže nápad vznikol v hlave iba dva mesiace dozadu. Posledný piatok sa nám podarilo niečo, v čo sme dúfali od začiatku. Nabíjali sme mobil!

Boli nejaké komplikácie pri jeho zostrojovaní? Ako ste prototyp skonštruovali?

3D tlač je jedna veľmi silná pomôcka pre domácu výrobu mechanických súčiastok. Martin je v nej u nás ten, kto tieto súčiastky navrhuje a tlačí. Musíme povedať, že väčšie komplikácie nenastali, hoci materiály, z ktorých tlačíme, majú aj svoje limity – jednoducho povedané, sú ľahké a potrebujeme ich niečím zaťažiť.

Sú ešte nejaké veci, ktoré potrebujete doriešiť, aby nabíjačka fungovala podľa predstáv?

Chceli by sme nabíjačku čo najviac zefektívniť. Ak to má byť rozumne, mala by prísť na rad komplexná analýza a výpočty, pretože metóda pokus omyl nie je vždy najlacnejšia, aj keď občas zábavná. Ďalej by sme si radi nechali vyrobiť plošný spoj na mieru, ktorý navrhol Andrej, tak, aby bolo všetko kompaktné v jednom. Sme vo fáze zefektívňovania a vychytávania múch.

Aké problémy ste už odstránili/vyriešili?

Znížili sme trenie, zvýšili sme moment zotrvačnosti. Dosiahli sme vyššie napätie. Stále nabíjačku vylepšujeme, aj práve teraz.

Nik v našom tíme nie je skeptický a očakávame minimálne to, že budeme vedieť nabíjať prenosné zariadenia ako napríklad mobil, reprák... Charging Revolution

Aké sú očakávania? Čo všetko by sa tým dalo nabiť? Prípadne ako dlho by trvalo, kým sa „dobije” samotná nabíjačka pohybom ruky?

Po poslednom piatku už nik v našom tíme nie je skeptický a očakávame minimálne to, že budeme vedieť nabíjať prenosné zariadenia ako napríklad mobil, reprák... Minimálne tak, aby to bolo konkurencieschopné ostatným powerbankám, ktoré na rozdiel od našej treba dopredu nabiť doma.

Ide sa makať a všetko dolaďovať! © Filip Benček

Myslíte si, že by sa tento projekt dal prípadne ešte posunúť na nejakú ďalšiu úroveň a vo väčšom sa takto dala vyrábať elektrická energia?

Sila našej invencie tkvie v praktickosti a prístupnosti. Zaneprázdnený človek má energiu vo svojich rukách – v lese či na turistike ľahko nabiješ a nevyhasneš. Takisto si myslíme, že ľudia, ktorí majú obmedzený prístup k elektrine (napríklad aj v krajinách tretieho sveta), by si takto mohli premieňať energiu v podstate zadarmo. Máme ešte ďalšie nápady, neradi by sme však vystrieľali všetky náboje, preto niečo necháme aj pod rúškom tajomstva. Keď sa nám tento projekt podarí, príde ten pravý čas!

Čo očakávate od tejto vývojovej fázy projektu Red Bull Basement?

Očakávame, že sa nám podarí vyrobiť prototyp, ktorý bude kompaktný a budeme pomocou neho schopní stabilne nabíjať elektronické zariadenie v reálnom čase. Ak sa k tomuto cieľu za ten cca mesiac, ktorý táto fáza trvá, priblížime, budeme to považovať za obrovský úspech.

Ľudia, ktorí majú obmedzený prístup k elektrine (napríklad aj v krajinách tretieho sveta), by si takto mohli premieňať energiu v podstate zadarmo. Charging Revolution

Ako vnímate celú túto možnosť posunúť váš nápad na novú úroveň a odprezentovať ho až na globálnej úrovni pred odborníkmi z celého sveta?

Je to naozaj skvelá možnosť, o ktorej sme dva týždne dozadu ani len nesnívali. Podpora je skutočne ohromná, posúva nás to vpred. Aj napriek tomu, že sme všetci študenti a nemáme veľa času, na tento projekt si ho vždy vyhradíme a ideme deň-noc. Vážime si aj pomoc a možnú konzultáciu s odborníkmi. Včera sme sa akurát skontaktovali so slovenským odborníkom z STU – Martinom Foltinom. Veríme, že nás to posunie opäť ďalej.

Pozerali ste aj nejaké ďalšie víťazné nápady v iných krajinách? Veríte si, že by ste mohli uspieť na medzinárodnej úrovni?

Všetkých 38 nápadov máme napozeraných 😊. Niektoré sa nám celkom pozdávajú a tešíme sa z nich. Najpodobnejšie nám, ktoré sa tiež venujú energetike sú asi iba dva. Projekt z Japonska, ktorý sa snaží premeniť energiu zo zvuku, a projekt z Južnej Afriky s prenosným solárnym kufríkom. Veríme, že čo sa týka praktického uplatnenia, máme to veľmi dobre rozohrané a myslíme si, že môžeme patriť medzi dôležitých hráčov.

Čo je vaším cieľom? Čo by ste chceli týmto zariadením dokázať?

Ako už pracovný názov nášho projektu, Charging Revolution, napovedá, dlhodobý cieľ je zmeniť to, ako ľudia môžu nabíjať svoje zariadenia. No nielen to. Bolo by možné zmeniť prístup k energii, ktorý je momentálne tak trochu centralizovaný. Niekto ju premieňa a niekto konzumuje. Veríme, že premieňať ju môže každý!

Uvažovali ste pri celom tomto nápade aj v ekologickej rovine – v zmysle, že takto produkujete v podstate čistú energiu?

Samozrejme, máme záujem na tom, aby bol náš produkt šetrný čo najviac. Niektoré typy PLA materiálov(kyselina polymliečna), z ktorých sa tlačí na 3D tlačiarni, sú recyklovateľné a biodegradovateľné. Ak by to bolo aspoň trochu možné, budeme mať záujem, aby náš produkt bol nielen praktický, ale aj šetrný.

Aké by mala takáto nabíjačky výhody v porovnaní napríklad so solárnymi nabíjačkami a ďalšími konkurentmi?

Asi je hneď jasné, že napríklad solárnu nabíjačku nenabiješ za tmy, nech už by bola akokoľvek efektívna. Občas dokonca vadí, aj keď je zamračené počasie. Niekde okolo polárneho kruhu by si tak zrejme pol roka nesvietil. Takisto si nevieme dobre predstaviť nabíjať mobil zvukom, napríklad kričaním doň 🙂. Konkurent však nie je dobré slovo, ak je možné nejaký zdroj efektívne použiť na niečo užitočné, prečo to nevyužiť? My sa usilujeme o riešenie, ktoré je efektívne, kompaktné a vždy poruke, keď ho treba.

