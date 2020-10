. Čo to teda znamená z hľadiska harmonogramu pre svetový pohár v zjazde? Všetky inoformácie nájdeš nižšie:

Časový plán

Kedy a kde pozerať | Red Bull TV

Kde?

Maribor v Slovinsku je druhé najľudnatejšie mesto v krajine. Nachádza sa na severovýchode, blízko rakúskych hraníc, je to najväčšie mesto regiónu Dolné Štajersko a v roku 2012 bolo európskym hlavným mestom kultúry.

Aká je trať?

Minuloročný víkend majstrovstiev sveta ukázal, že zjazdová trať je v primerane dobrom stave. Je dlhá 1,9 km a má prevýšenie 420 metrov. Začína na otvorenom priestranstve a smeruje do hustého lesa, v ktorom sú korene a skaly.

Ak by ti to nestačilo,

Pre rok 2020 zostáva väčšina trate oproti verzii 2019 takmer nezmenená. Keď sa však tento rok uskutočnia až dvoje preteky, nebudú jazdci jazdiť úplne rovnakou cestou. V prípade svetového pohára číslo 2 pôjde trať do štyroch iných úsekov oproti tomu prvému pred opätovným pripojením sa na trať použitú v prvých pretekoch.

Kto vyhrá preteky v Maribore v roku 2020?

, ktorá utrpela zranenie členka vo februári 2020, to je výhody. Mala však dostatok času na návrat k špičkovým výkonom?

Keďže sa jedná o prvý svetový pohár v roku 2020 a iba druhé UCI preteky v sezóne, bude ťažké to predpovedať. Francúzski pretekári ako

sa dostal zo zranenia chrbtice, ktoré utrpel v roku 2019, a nevyzerá to, že by to akokoľvek znížilo rýchlosť Novozélanďana, ak súdime podľa Crankworx v Innsbrucku a majstrovstiev sveta.

z Veľkej Británie, príde do Mariboru s dôverou, ktorú mu takáto výhra priniesie. A určite v Slovinsku neodpisujme ani druhého

, ktorý by bol v Slovinsku kandidátom na výhru, bohužiaľ nepreteká. Britský jazdec si na majstrovstvách sveta natiahol väzy na placi a mieri domov na operáciu.