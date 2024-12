Čo bude nasledovať Arcane? Odpovede na všetky tvoje otázky

Po tom, čo sme sa zahĺbili do príbehu League of Legends, arkádových easter eggov a fanúšikovských teórií, máme odpovede na všetky tvoje otázky vrátane toho, aké príbehy sa pravdepodobne objavia v ďalšej sérii od Riot Games.

Nebola to jediná indícia. Caitlyn skúmala plány budovy, držala časť Jinxinho granátu a pri pohľade na ventilačné potrubie sa začala usmievať. Pravdepodobne sa domnievala, že Jinx unikla práve pomocou týchto vetracích otvorov a je stále nažive. Mlčanie okolo Jinx dáva zmysel, a to najmä preto, aby si Vi užívala svoj život a nemusela sa o ňu obávať.

To by mohlo naznačovať, že Jinx úplne opustila Piltover, aby začala nový život. Kto vie, v ďalšom diele ju možno uvidíme v úplne inom regióne. Tak či onak, zdá sa byť veľmi pravdepodobné, že je Jinx stále nažive.

Takže je tu šanca, že by sa Heimerdinger mohol vrátiť do Piltoveru. Ťažko však povedať, v akej časovej línii. Prinajmenšom si môžeš byť istí, že kdekoľvek sa tento profesor ocitne, nájde nových študentov, ktorých bude učiť a viesť.

O jednom šampiónovi môžeme povedať, že je po ňom. Či nadobro, to povedať nevieme. Ambessu Medardu zabil Le Blanc v poslednej epizóde, a to aj napriek veľkej snahe Mel.

Ak sa nájdu aj jej fanúšikovia, nemusia zúfať, práve naopak. Na budúci rok dostane špecializovaný román s názvom Ambessa: Chosen of the Wolf, kde sa dozvieš o jej príbehu oveľa viac.

