Top 7 hviezdnych hráčov, ktorí vymenili kariéru v CS:GO za Valorant

Counter-Strike história Švéda Jacoba „pyth“ Mourujärviho siaha ešte do čias 1.6ky. Práve tam s hrou začínal, ale jeho vrchol prišiel až o päť rokov neskôr. Určite ho v tomto zozname hráčov môžeme radiť medzi rekordérov v počte vystriedaných tímov, veď za necelých 10 rokov ich vystriedal cez 25. Najlepšie zrejme aj on sám spomína na roky 2015 – 2016, kedy bol súčasťou tímu Ninjas in Pyjamas a získal napríklad titul DreamHack Masters Malmö 2016 či Intel Extreme Masters XI – Oakland.

