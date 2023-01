, kde sme ti opísali jeho cestu, ale aj úspechy za rok 2022. Tento ešte stále len 21-ročný hráč sa do tímu OG pridal v polovici roka. V ten moment sa mu život obrátil naruby a spoznal, aké je to hrať na tej najvyššej úrovni. OG aj v roku 2023 pokračuje v rovnakej zostave, vďaka čomu môže tím spoločne s NEOFRAGOM naďalej napredovať.

Niet pochýb, že má chuť vyhrávať. Napríklad hneď v prvom najdôležitejšom zápase proti tímu Liquid na Blast Premier o sebe dal vedieť s úctyhodnými 53 fragmi a ratingom 1.36. Je to bezpochyby hráč, s ktorým treba tento rok počítať. Pokiaľ by dokázal predvádzať konzistentné výkony a jeho tímu by sa darilo, mohol by zabojovať aj o umiestnenie medzi TOP 20 sveta. Dúfame, že bude ďalším CZ/SK hráčom, ktorému sa to podarí.