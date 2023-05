Kolo, ktoré Sampi chalanov musí mrzieť ešte doteraz. Práve tento konkrétny zápas bol plný zvláštnych situácií, aké by si na tejto úrovni možno nečakal, a napätie sa dalo skutočne krájať. Beastik a oskar sa ocitli v takmer nevyhrateľnej 2v5 situácii, no trojica hráčov Sampi tento moment nezahrala spoločne a Sinners súperov skúsene potrestali, jedného po druhom...

Po sobotňajšom zaváhaní proti Sinners boli chalani zo Sampi určite sklamaní, no bez medaily naprázdno z Bratislavy odísť nechceli. Do súboja o tretie miesto preto nabehli úplne čerství a tím Entropiq totálne zničili. Pozri si najlepšie momenty z tohto zápasu spoločne s pohľadom priamo z analyst desku.

ZEDKOvi grandfinále bez pochýb veľmi chutilo, celkovo dokázal na troch mapách získať až 60 fragov, čo bolo najviac z jeho tímu. Na rozhodujúcej mape Anubis bol práve on ťahúňom a postaral sa aj o takéto odvážne vyčistenie B-čkového situ. Ani to však Sinners na veľkú výhru nestačilo...

