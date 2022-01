Red Bull Desert Wings v znamení modrej. Alebo zasiahne do boja Tatra?!

Dakar 2021 bol pre mňa splneným snom, keď som podpísal zmluvu s mojím novým tímom Buggyra Racing. Ak mám byť úprimný, po roku 2020 som zavesil prilbu na kliniec, keďže moje ciele so štvorkolkou boli splnené. Dostal som šancu nastúpiť do nákladného auta, takmer bez toho, aby som ho šoféroval. Bol to riskantný hazard, ale buď to vezmeš, alebo sleduješ Dakar v televízii. Podarilo sa nám bojovať s lídrami. Všetci v tíme boli nadšení, že sme skončili 9."