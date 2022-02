Dakar: Super Seth Quintero sa stal najmladším víťazom etapy v histórii

Bežný deň začína v tme. Vstaň z postele, obleč sa a daj si nejaké raňajky. Pravdepodobne nie si hladný, ale neskôr budeš veľmi hladný a budeš mať vážne nedostatok síl, ak sa teraz nenaješ. Potom nasledujú možno ešte posledné kontroly stroja a mieriš k bráne bivaku. Pre triedu Moto je ranný presun naozaj chladný. Máš vetruvzdornú bundu, ktorá ťa drží v teple – je to najviac tepla, ako môžeš mať pri najmenšej váhe, takže je ti stále zima.

Bežný deň začína v tme. Vstaň z postele, obleč sa a daj si nejaké raňajky. Pravdepodobne nie si hladný, ale neskôr budeš veľmi hladný a budeš mať vážne nedostatok síl, ak sa teraz nenaješ. Potom nasledujú možno ešte posledné kontroly stroja a mieriš k bráne bivaku. Pre triedu Moto je ranný presun naozaj chladný. Máš vetruvzdornú bundu, ktorá ťa drží v teple – je to najviac tepla, ako môžeš mať pri najmenšej váhe, takže je ti stále zima.

Bežný deň začína v tme. Vstaň z postele, obleč sa a daj si nejaké raňajky. Pravdepodobne nie si hladný, ale neskôr budeš veľmi hladný a budeš mať vážne nedostatok síl, ak sa teraz nenaješ. Potom nasledujú možno ešte posledné kontroly stroja a mieriš k bráne bivaku. Pre triedu Moto je ranný presun naozaj chladný. Máš vetruvzdornú bundu, ktorá ťa drží v teple – je to najviac tepla, ako môžeš mať pri najmenšej váhe, takže je ti stále zima.

Pre komplikácie, ktoré si tímy zažili v 5. etape, sa dnešný štart posúva o 1,5 hodín a trasa z Al Qaisumah do Ha'ilu skracuje o 100 km. Po etape nasleduje deň voľna.

Zoznám sa s dychberúcimi príbehmi členov tímu Red Bull … Toto sú príbehy top jazdcov, ktorí to nemali vždy …

Na začiatku je to trochu párty – lídri triedy sú sústredení a mentálne pripravení, ale tí, ktorí nie sú v boji o umiestnenie v top 10, sú určite o niečo uvoľnenejší. Nechýba klebetenie, žartovanie a vymieňanie si príbehov, keď každý dostane svoj roadbook, prihlási sa u usporiadateľa a pripravuje sa na etapu.

Na začiatku je to trochu párty – lídri triedy sú sústredení a mentálne pripravení, ale tí, ktorí nie sú v boji o umiestnenie v top 10, sú určite o niečo uvoľnenejší. Nechýba klebetenie, žartovanie a vymieňanie si príbehov, keď každý dostane svoj roadbook, prihlási sa u usporiadateľa a pripravuje sa na etapu.

Na začiatku je to trochu párty – lídri triedy sú sústredení a mentálne pripravení, ale tí, ktorí nie sú v boji o umiestnenie v top 10, sú určite o niečo uvoľnenejší. Nechýba klebetenie, žartovanie a vymieňanie si príbehov, keď každý dostane svoj roadbook, prihlási sa u usporiadateľa a pripravuje sa na etapu.

Je to zábavné miesto a pre diváka je to osviežujúca zmena oproti bivaku. Hluk je nákazlivý a vrčanie motoriek nepretržité – občas prerušované dlhým brrraaaaaapppp niekoho, kto sa vzďaľuje od štartovej čiary. Fotografi urobia zábery, príležitostne sa uskutoční rozhovor a nad hlavou sa vznášajú helikoptéry.

Je to zábavné miesto a pre diváka je to osviežujúca zmena oproti bivaku. Hluk je nákazlivý a vrčanie motoriek nepretržité – občas prerušované dlhým brrraaaaaapppp niekoho, kto sa vzďaľuje od štartovej čiary. Fotografi urobia zábery, príležitostne sa uskutoční rozhovor a nad hlavou sa vznášajú helikoptéry.

Je to zábavné miesto a pre diváka je to osviežujúca zmena oproti bivaku. Hluk je nákazlivý a vrčanie motoriek nepretržité – občas prerušované dlhým brrraaaaaapppp niekoho, kto sa vzďaľuje od štartovej čiary. Fotografi urobia zábery, príležitostne sa uskutoční rozhovor a nad hlavou sa vznášajú helikoptéry.

Finiš je iná scéna – viac ľudí, viac drámy. Keď najrýchlejšie vozidlá pretnú cieľovú čiaru a vstúpia do media zóny, kde sa reportéri hemžia a dúfajú, že dostanú jedinečný príbeh alebo citát. Vozidlo musí občas skutočne prekĺznuť cez cieľovú čiaru, kde si dav môže iba predstavovať dobrodružstvo vo vysokej rýchlosti, ktoré sa odohráva na trati.

Finiš je iná scéna – viac ľudí, viac drámy. Keď najrýchlejšie vozidlá pretnú cieľovú čiaru a vstúpia do media zóny, kde sa reportéri hemžia a dúfajú, že dostanú jedinečný príbeh alebo citát. Vozidlo musí občas skutočne prekĺznuť cez cieľovú čiaru, kde si dav môže iba predstavovať dobrodružstvo vo vysokej rýchlosti, ktoré sa odohráva na trati.

Finiš je iná scéna – viac ľudí, viac drámy. Keď najrýchlejšie vozidlá pretnú cieľovú čiaru a vstúpia do media zóny, kde sa reportéri hemžia a dúfajú, že dostanú jedinečný príbeh alebo citát. Vozidlo musí občas skutočne prekĺznuť cez cieľovú čiaru, kde si dav môže iba predstavovať dobrodružstvo vo vysokej rýchlosti, ktoré sa odohráva na trati.

sa dostal do celkového vedenia kategórie Moto, napriek tomu, že etapu skončil siedmy. Austrálčan sľúbil, že sa prvý týždeň bude držať na uzde, takže uvidíme, čo má v pláne pre nadchádzajúce etapy.

Rookie Daniel Sanders was on the gas today, finishing 3rd

– veľmi pôsobivé. Z pohľadu kamiónov to bola úplne modrá etapa, keďže KAMAZ-Master ju obvládli spôsobom 1–2–3, no príbeh dňa priniesla práve často prehliadaná kategória ľahkých vozidiel: konkrétne najmladší víťaz etapy na Dakare v histórii – 18-ročný

musel dokončiť posledných 10 km etapy na ráfiku, no aj tak sa mu podarilo získať pár sekúnd na

V kategórii Áut to začína byť naozaj zaujímavé.

Kam nás to teda posúva celkovo? Ako už bolo povedané, Toby Price je na čele celkového poradia motoriek, čo je nepochybne dobrá pozícia po dni odpočinku. Bonus – nebude musieť otvárať ani 7. etapu, takže nebude mať až takú ťažkú navigáciu.

Kam nás to teda posúva celkovo? Ako už bolo povedané, Toby Price je na čele celkového poradia motoriek, čo je nepochybne dobrá pozícia po dni odpočinku. Bonus – nebude musieť otvárať ani 7. etapu, takže nebude mať až takú ťažkú navigáciu.

Kam nás to teda posúva celkovo? Ako už bolo povedané, Toby Price je na čele celkového poradia motoriek, čo je nepochybne dobrá pozícia po dni odpočinku. Bonus – nebude musieť otvárať ani 7. etapu, takže nebude mať až takú ťažkú navigáciu.

, ale stráca 40 minút, čo je ťažké vyrovnať. Tím KAMAZ-Master musí pokračovať vo vynikajúcich výkonoch – nezdá sa, že by bol nedotknuteľný, Martin Macek na štvrtom mieste mu stúpa v päty, ale Dmitrij Sotnikov má solídny náskok 37 minút. V triede SSV a ľahkých prototypov má náskok Poliak Aron Domzola, no rekordman Seth Quintero zostáva v dostrele s osemminútovým odstupom.