O prekvapenia, zvraty a dramatické momenty nebola núdza. Ostatne, o tom Dakar je. Etapy viedli cez púštne úseky, obrovské duny a rýchle kamenisté pasáže . Ako to teda na Dakare vyzeralo? Poď si to pozrieť.

Kategória: Motorky - Honda opakuje úspech z roku 1987

Kategória: Autá - Mr. Dakar a 14 víťazstiev

Napadlo ti už niekedy, aký balík peňazí by si potreboval na štart týchto pretekov? My sme to zistili za teba a tu je podrobný rozpis všetkého potrebného.

Kategória: Ľahké vozidlá/prototypy - Rekord za rekordom