Red Bull Dance Your Style Slovensko Unikátny street dance event sa vracia na Slovensko – už 25. júna na námestí Eurovea!

Red Bull Dance Your Style 2018 a 2019 🇸🇰

Red Bull Dance Your Style Slovakia 2018

„Počkať, chcem vedieť viac... Keďže ide o battle, je to súťaž?“

Je to tanečná súťaž, ktorej sa zúčastní 16 vybraných street dancerov. Tí budú na začiatku náhodne vylosovaní do dvojíc a vytvorí sa pavúk, na ktorého konci ostane len jeden víťaz. Alebo víťazka!

Spunkey vs. Emika

Nika vs. Slim Kein

Yellow vs. Andyboj

Twister vs. Otec Mirec

Nespi vs. Lady Mel

Chilli vs. T-boy

Battle budú okorenené tým, že pôjde o čistý freestyle. Tanečníci totiž nebudú dopredu vedieť, aký song im DJ zahrá. A aby to bolo mega zaujímavé aj pre divákov,

A čo je ešte podstatné – dôležité pre nich bude nie len dobre zatancovať, ale strhnúť svojím predstavením celé publikum, pretože práve to rozhodne o ich osude!

