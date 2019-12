1. Dominik Gehringer - Solar collector [Trippy code records]

2. Super Flu - Acumulee

sa hovorí ako o hravom a pútavom skladaní zvukov dobrej techniky, ktoré spájajú nepredvídateľné vplyvy popu s robustnejším technom. Super Flu sa vraj neriadia žiadnymi zásadami - produkujú to, čo cítia. Track

O zvuku nemeckého dua Super Flu sa hovorí ako o hravom a pútavom skladaní zvukov dobrej techniky, ktoré spájajú nepredvídateľné vplyvy popu s robustnejším technom. Super Flu sa vraj neriadia žiadnymi zásadami - produkujú to, čo cítia. Track Acumulee im vydal label Diynamic Music , ktorý založil Solomun .

O zvuku nemeckého dua Super Flu sa hovorí ako o hravom a pútavom skladaní zvukov dobrej techniky, ktoré spájajú nepredvídateľné vplyvy popu s robustnejším technom. Super Flu sa vraj neriadia žiadnymi zásadami - produkujú to, čo cítia. Track Acumulee im vydal label Diynamic Music , ktorý založil Solomun .

3. Monolink - Return To Oz (ARTBAT Remix)

vytvorili remix so syntetickým nálevom spárovaný so strašidelnou vokálnou časťou.

Ukrajinské duo Artbat je v súčasnosti jedným z najžiadanejších melodických techno dejov tejto scény. Či už ide o originálne skladby alebo remixy, vždy sa im podarí dodať svoju vlastnú dávku zvuku. Pre nemeckého Monolinka vytvorili remix so syntetickým nálevom spárovaný so strašidelnou vokálnou časťou.

Ukrajinské duo Artbat je v súčasnosti jedným z najžiadanejších melodických techno dejov tejto scény. Či už ide o originálne skladby alebo remixy, vždy sa im podarí dodať svoju vlastnú dávku zvuku. Pre nemeckého Monolinka vytvorili remix so syntetickým nálevom spárovaný so strašidelnou vokálnou časťou.

4. Barbatuques - Baianá (Pablo Fierro Edit)

, sa zmenila z ľudovej piesne na zaujímavý tanečný track. Fierro demonštruje svoju schopnosť usmerňovať vibrovanie hudby a jej energie prostredníctvom perkusných inscenácií v tejto piesni. Znie to veľmi odlišne od ostatných tanečných trackov vôbec. Je to chytľavý remix originálu, ktorý bol v tomto roku zlomovým aj na Ibize.

Úprava piesne Baianá od Pabla Fierra , pôvodne produkovaná skupinou perkusionistov - Barbatuques , sa zmenila z ľudovej piesne na zaujímavý tanečný track. Fierro demonštruje svoju schopnosť usmerňovať vibrovanie hudby a jej energie prostredníctvom perkusných inscenácií v tejto piesni. Znie to veľmi odlišne od ostatných tanečných trackov vôbec. Je to chytľavý remix originálu, ktorý bol v tomto roku zlomovým aj na Ibize.

Úprava piesne Baianá od Pabla Fierra , pôvodne produkovaná skupinou perkusionistov - Barbatuques , sa zmenila z ľudovej piesne na zaujímavý tanečný track. Fierro demonštruje svoju schopnosť usmerňovať vibrovanie hudby a jej energie prostredníctvom perkusných inscenácií v tejto piesni. Znie to veľmi odlišne od ostatných tanečných trackov vôbec. Je to chytľavý remix originálu, ktorý bol v tomto roku zlomovým aj na Ibize.

5. Dirty Vegas - Days Go By (CamelPhat Remix)