Mojím najobľúbenejším umelcom je Dian, parťák z Life is Porno. Ja nápady len vidím, on ich vie aj vizuálne zhmotniť. Inak mám strašne veľa umelcov, ktorých extrémne obdivujem a mám to šťastie, že veľa z nich sú aj mojimi kamarátmi. To ten obdiv ešte znásobuje. Napríklad Dario DeSiena či Parin Heidari, ktorá kreslí oboma rukami naraz - často aj so zavretými očami. Strašne ma baví aj David Strauzz alebo Vinnie Hager.