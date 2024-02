Pre mňa je to asi podobné ako pri jazde rýchlym autom. V tom, že sa musíš sústrediť len na to, čo robíš, a nemyslieť úplne na to, akú rýchlosť dosahuješ. Viem, že keď idem rýchlejšie, ovládanie sa mení a je citlivejšie, takže na to musím myslieť, aby som s dronom lietal správne. Inak len reagujem na to, čo robí auto, a sústredím sa na to, aby som ho udržal v zábere.