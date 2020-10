Zoznam toho najlepšieho z drum and bass sveta ti prináša C:rcle . Členke Mäsokombinát crew z pod prstov na playeroch normálne šľahajú tracky na preplnených party, teraz sa pod nimi zatriasla aspoň klávesnica. Poď sa obohatiť a vzdelať pravidelnou dávkou DnB.

Wou, ešte sa ti nedostalo za minulý mesiac? Jasné, pardón:

⬇ Na október sme ti vybavili:

TOP 10 čerstvých Drum and Bass trackov na október

Hosť CZ/SK okienka - 🗣️ David Hoofbeats aka Joshu4

10. Alix Perez - Perfect Stranger w/ Halogenix

Rebríček rozbehneme liquid funkom od producenta pôvodom z Belgicka a tým je Alix Perez. Na pomoc s trackom Perfect Stranger si pozval Halogenixa a vznikla veľmi príjemná vecička, ktorá je jedným z ôsmich počinov na jeho novom EP-čku Without End. Obaja producenti zabŕdajú do deepu a už spomínaného liquid funku.

Alixov štýl by sa dal charakterizovať ako eklektický. Jeho inšpiráciou je napríklad aj obľúbený Calibre. Mottom „v jednoduchosti je krása“ sa Alix riadi nie len v hudbe, ale aj v štýle obliekania, vďaka ktorému je ľahko zapamätateľný a vyniká spomedzi ostatných producentov D&B, čo C:rcle veľmi oceňuje.

9. Ripple - Falling Sky (Matzet Remix)

PmdR a Spill vytvorili spoločný projekt Ripple, do ktorého každý vkladá to svoje. Nedávno ohlásili, že na ich EP Falling Sky vyjde remixová verzia. Ako prví vypustili do sveta remix na hlavný track Falling Sky, o ktorý sa postaral rodák zo Slovenska žijúci v Prahe, menovite Matzet. Jeho produkciu pozitívne ohodnotili mená ako Noisia či Sub Focus a C:rcle prikyvuje, že tento remix sa naozaj vydaril.

Jeho tvorbu by som zaradila pod jump up, aj keď v uplynulej dobe môžeme v jeho setoch počuť viac melódií, ako sme zvyknutí. Je úplne pochopiteľné, že každého vkus sa postupne vyvíja. Dúfam, že sa dočkáme aj nejakého dancefloorového tracku v jeho réžii. Ešte poznámka k tracku – druhý drop je príjemným prekvapením. C:rcle

8. Bou & Trigga - Veteran VIP

Kto je Bou snáď ani nemusíme predstavovať. Jeho hudobná kariéra vystrelila závratnou rýchlosťou a je absolútnym obľúbencom fanúšikov lámaného beatu. Na Veteran VIP sa čakalo už nejaký ten piatok, keďže tento track už odznel v mnohých setoch a všetkým odpálilo dekel . Dlho očakávaná chvíľa je tu a Veteran VIP sa vyšplhal na prvé miesto Beatport top 100.

Obrovský úspech britského producenta sa potvrdil aj pri odovzdávaní UKF Drum & Bass Awards, kde bol na prvom mieste dokonca v troch kategóriách. Sám o sebe tvrdí, že je závislý na produkcii a musí spraviť track za noc, inak má pocit, že sa fláka. Nuž, za každým úspechom je tvrdá práca.

7. IMANU & Buunshin - Nagow

Holandský producent Imanu nám servíruje track za trackom. Len nedávno mu vyšlo EP Memento a už je tu s ďalším – s názvom Cheren. V EP-čku nájdeme štyri tracky rôznych žánrov, no Patin favorit je rozhodne spolupráca s Buunshinom, z ktorej vznikla skladba Nagow.

Techy DnB je štýl, pod ktorý by sa dala zaradiť jeho produkcia spolu s menami ako Mefjus, Kasra či Camo & Krooked. Dokonca je vidno, že experimentuje a hrá sa s trackmi veľmi podobne ako Thys z Noisie. Na jeho Instagrame sľuboval, že mu v blízkej dobe vyjdú ešte nejaké single ako prekvapenia. Imanu asi naozaj nikdy nespí.

6. Friction, Flowidus & Raphaella - By Your Side

Je ti hlas vokalistky z tracku By Your Side povedomý? Raphaella naspievala vokál do Pull Me Under od Dimensiona či Have It All od Culture Shocka a treba dodať, že jej hlas sa nedá nemilovať. Dokonca sa už raz objavila aj u Frictiona a to konkrétne v tracku Running.

Drop By Your Side mi pripomína staršie tracky od Netsky, čo vo mne vyvoláva veľmi pozitívny feeling. Dokonca sa mi aj to zamračené októbrové počasie zdá trošku krajšie. Pod Frictionov label Elevate Records sa exkluzívne zapísala dvojica Flowidus, kde aj zakorenil tento výtvor. C:rcle

5. ShockOne - Follow Me (Official Lyric Video)

ShockOne nie je na scéne žiadnym novým menom a na kanáli UKF sa objavuje pravidelne. Aj keď sa dal vnímať viac ako dubstepový producent, nedávno sa podieľal na tracku Dying Light spolu s Metrikom a už má pre nás ďalšiu skvelú vec a tou je track Follow Me.

Ak ti vokál navodzuje Knife Party vibes, konkrétne legendárny track Internet Friends, nie si v tom sám. A ešte jedna malá pikoška ohľadom vokálov. Reija Lee, ktorá sa často objavuje v jeho trackoch (napr. Dark Machine), je sestra ShockOnea. 😊

4. MUZZ - Somewhere Else (feat. Danyka Nadeau)

Pri počúvaní tracku Somewhere Else prídu absolútne zimomriavky. Popravde, nie len pri tomto tracku, ale pri celom albume The Promised Land, ktorý obsahuje 11 skladieb. Každá z nich je masterpiece a potvrdzuje, že DnB hudba môže mať atmosféru a príbeh. MUZZ, ktorý je autorom, sa vyhral nie len so zvukmi či vokálom, ale aj gradujúcim introm a všetko to zavŕšil rockovými prvkami, ktoré sa nesú celým albumom.

Veľmi oceňujem aj jeho grafiku a jediné, čo ľutujem, že sme si launch albumu mohli pozrieť iba online. Každému odporúčam si sadnúť doma či do auta k poriadnym reprákom a vychutnať si celý album naplno. ⚠️ Upozorňujem, že tento úkon môže vyvolať cnenie za eventami. C:rcle

Hodinový launch ti napotom C:rcle podstrčila sem. 👇

3. Ekko & Sidetrack x Lee Mvtthews - Discipline

Keď C:rcle prvýkrát počula track Discipline, vraj ihneď vedela, že ho musí zaradiť do tohtomesačného rebríčka. Tracky na štýl, kde ťa basa absolútne zmätie zo zemského povrchu, sú presne jej slabosť. Tento raketový track pristál na Dark Machine Records, čo je label producenta ShockOne. Dúfajme, že sa ešte dočkáme ďalšej spolupráce!

Dvojica Ekko & Sidetrack sú bratia pochádzajúci z Austrálie a ich sociálne siete sršia pozitívnou energiou a humorom. Pokojne im hoď follow na Instagrame . Okrem iného sa venujú aj rôznym spoločenským témam vo svojich podcastoch, ktoré nájdeš zase na Spotify. Treba oceniť, keď ľudia pochádzajúci zo scény lámaného beatu rozširujú povedomie a diskutujú na témy, ktoré hýbu spoločnosťou. Klobúk dole.

2. Pendulum - Nothing For Free

Vôbec prvý DnB track, ktorý som kedy počula, bol Hold Your Colour od Pendulum. Rob Swire v ňom spieva „the circle is complete” a tak vzniklo moje DJské meno. Vtedy som ešte nevedela, že som sa dostala k drum and bassu, ale páčilo sa mi to, aké to bolo hlasné, energické a rýchle. C:rcle

Bola to už takmer večnosť od posledného releasu, no dočkali sme sa a máme tu hneď dva tracky, a teda Nothing For Free a Driver. Pendulum je legenda a ich tracky sú aj po desiatich rokoch stále aktuálne. Je jedno či máš rád deep, liquid funk či neurofunk, pri trackoch Watercolour či Whichcraft sa pod stagom stretneme všetci. Robme všetko preto, aby to bolo čo najskôr

ČESKO-SLOVENSKÉ DNB OKIENKO

Šéfino známej moravskej crew Hoofbeats Music zasadne do kresla troch rýchlych otázok v októbrovom CZ/SK okienku. Hoofbeats partia sa pod vedením velikána menom David Polášek aka Joshu4 v Čechách dokázala prebojovať na vrchol Drum and Bass scény. C:rcle, nešetri ho.

Meet w/ David Hoofbeats

C:RCLE🎙 Ahoj David, aká bola tvoja cesta k DnB?

David Hoofbeats 🗣️: První kontakt byl přes starší kamarády, co už DnB poslouchali, a pak přes local party okolo našeho městečka Valmez. Po pár akcích mě to začalo tak bavit, že jsem si sáhl i na gramofony a uspořádal první vlastní party pro své přátele.

C:RCLE🎙 Vybudoval si značku Hoofbeats, ktorej party sú vypredané s obrovskými menami scény. Ako sa ti toto podarilo dosiahnuť?

David Hoofbeats 🗣️: Nikdy jsem nad ničím nepřemýšlel úplně strategicky nebo racionálně, nedělal jsem to pro zisk ani fame. Vždycky jsem dělal jen to, co mě baví – ať už to byl event, hudba nebo merch. To je podle mě základní předpoklad pro vybudování lovebrandu, který se z Hoofbeats pomalu stává. A to mi dělá velkou radost. V Hoofbeats se snažíme dělat věci trochu jinak, po svém a s originálním rukopisem, aby nás naši fanoušci vždy poznali.

C:RCLE🎙 Nebudem sa ťa pýtať čo plánujete ďalej, pretože vieme, aká je situácia. Ako teba a Hoofbeats zasiahla pandémia? Je na tom aj niečo pozitívne?

David Hoofbeats 🗣️: První týdny jsem měl smíšené pocity. Na jedné straně jsem si na chvilku odpočinul, vyčistil hlavu a věnoval se jiným aktivitám, ale po pár týdnech mi práce začala chybět. Uvědomil jsem si, že to, co dělám, miluju a nechci o to přijít.

Co se týče Hoofbeats, tak mimo eventy jedeme dál a věnujeme se více jiným aktivitám, jako je label, clothing a naše studio, ve kterém nabízíme kurzy hudební produkce a djingu. Snažíme se mít kontakt s fans i přes tyhle špatné podmínky.

C:RCLE🎙 Rozumiem a stískam obe päste so želaním všetkého dobrého. Prihoď nám ešte záverečnú skladbu, ktorou uzavrieme tento playlist.

1. Pendulum - Driver

David Hoofbeats 🗣️ V září určitě vyšla spousta nové hudby. Já jsem zaznamenal hlavně nový track Driver od Pendulum. Po strašně dlouhé době něco pustili do světa. A mně konečně zase připomněli staré dobré Pendulum – akorát v novém kabátku. Když jsem od nich slyšel poprvé track Watercolour, hned jsem se do Pendulum zamiloval. Věřím, že toho ještě hodně připraví a že tohle je jen zahřívací kolo. Těším se, až si je někde dáme všichni společně live!