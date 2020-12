Pokiaľ si nestihol novembrový výber , ešte to môžeš dobehnúť. ⬇️

TOP 10 čerstvých Drum and Bass trackov na december

Hosť CZ/SK okienka - 🎄 DJ Neorge

10. Fearful - FKD

Minimalizmus a temnota. Najmä týmito dvoma slovami môžeme charakterizovať tracky od producenta pochádzajúceho z Londýna, ktorého umelecké meno je Fearful. Ako single vydáva tracky FKD a XINF na vydavateľstve Diffrent Music. Už z názvu vydavateľstva jasne vyplýva jeho celková myšlienka.

V dnešnej dobe je naozaj ťažké v hudbe prísť s niečím novým a možno nájsť odvahu experimentovať. Častokrát je niečo nové a iné spájané s hejtom a negativitou, no po prelomení prvotnej bariéry vznikajú nové subžánre či žánre. Aj vyvážená dávka jednoduchosti a chrumkavého soundu dokáže očariť a práve tým sa podarilo osloviť aj predstaviteľov kanálu Skankandbass, kde bol track FKD uploadnutý. Za C:rcle veľké áno.

9. Bredren & Swift - Energy

Trio Bredren, pochádzajúce z Belgicka, prichádza s veľmi silnou vecičkou, a tou je track Energy. Svoje miesto si našiel nie len na vydavateľstve Demand records, ale rozhodne aj v C:rclinom playliste. Track okorenil svojím vokálom obľúbený MC Swift objavujúci sa na spoluprácach s menami ako Amoss či Gridlok.

Ak ti chýbajú párty a chceš mať MC Swifta vo svojej obývačke, jednoducho si pusti videoklip k tomuto tracku a spomeň si na staré dobré časy. Klobúk dole pred producentmi, ktorí zvládnu zmajstrovať takýto collab aj s vizuálom v takomto ulietanom období.

8. Ben Snow - Out In The Streets (Voltage Remix)

Ak si fanúšikom reggae, je viac než pravdepodobné, že sa zaraďuješ medzi osoby, ktoré veľmi dobre poznajú track Out In The Streets. A ak si (aj) fanúšikom DnB, poteší ťa remix od Voltage vychádzajúci na labeli Elevate Records. Po momente, ako si trochu zanôtiš, ťa absolútne prevalcuje tučný drop. Toto bude garantovaný hit na akciách.

Voltage pochádza z UK a okrem svojej sólo kariéry pôsobí pod zoskupením Kings Of The Rollers spolu so Serumom, Bladerunnerom a Injaom. Okrem svojho hudobného citu sa vyznačuje aj vycibreným vkusom pre módu. Jeho hudba to dotiahla na vydavateľstvá ako RAM Records, Metalheadz, Hospital Records či 31 Recordings. Malá pikoška na záver – Voltage tvorí pár s producentkou a DJane Harriet Jaxxon, s ktorou čoskoro privítajú na svet synčeka. Gratulujeme!

7. Flowidus & Lee Mvtthews - Reason

Duo Flowidus malo v roku 2020 krásne našliapnuté, no situácia im zmietla všetky plány zo stola a ich turné bolo zrušené. Motiváciu však nestratili a vypustili do sveta absolútnu strelu v spolupráci s Frictionom s názvom By Your Side. Aby nám však nebolo málo, máme tu ďalšiu dancefloorovú pecku v spolupráci s Leem Mvtthewsom. Track Reason si našiel svoje zaslúžené miesto na labeli DeVice, ktorý má pod palcom René LaVice.

Nie je žiadnym tajomstvom, že dancefloor DnB je môj najobľúbenejší subžáner a veľmi oceňujem, keď sa niekomu podarí vytvoriť melodický track, ktorý v sebe nesie určitú temnotu. Presne to sa podarilo aj v tomto počine a som si viac než istá, že ho budeme ešte na párty veľa počuť. C:rcle

6. Mohican Sun - God Of Ages

Tajomstvom zahalené zoskupenie Mohican Sun nás vždy príjemne prekvapí keď to najmenej čakáme. Obľúbený atmosférický sound sa nesie z tracku na track a stal sa veľmi obľúbeným. Najnovší release pristál na známom labeli Drum&BassArena. Už pri prvom vypočutí tracku God Of Ages C:rcle spomínala zimomriavky a odvtedy sa ho nevie nabažiť.

Ak sa k tebe toto meno ešte nedostalo, vedz, že už od začiatku je záhadou, kto sa za týmito zázračnými trackmi skrýva. Aj keď určité rúško tajomstva je plusom, ako mínus je jednoznačné, že prísť na live set Mohican Sun by muselo stáť za to. Kto vie, možno sa jedného dňa rozhodnú odhaliť svoju identitu a vtedy sa pod ich stagom všetci stretneme.

5. Koven - Followers (A.M.C Remix)

Kto iný mohol vyhrať DJa roka v tohtoročných Drum&BassArena Awards ako A.M.C? Počas roku 2020 nezaspal na vavrínoch a hádzal bomby na livestreamoch jedna radosť. Pri sledovaní jeho setu odohraného na šesť kanálovom mixe sa zapotíš aj zaňho. Popritom stihol ešte aj zremixovať track Followers od Koven. Ak sa potrebuješ prebudiť či dodať energiu, okamžite klikaj na track a vychutnávaj druhý drop. Tvoj život už nebude taký ako predtým.

Sošku za 1. miesto v Drum&BassArena Awards si odniesla aj Katie Koven a to v kategórii Best Vocalist. Čo je absolútne obrovský úspech, česť a sláva. Ak sa bavíme o Koven, je to rozhodne zaslúžene. Už teraz vieme, že budúci rok sa môžeme tešiť na ďalšie remixy z EP-čka Butterfly Effect.

4. Delta Heavy - Space Time VIP

VIP verzia vždy oblečie track do nového kabáta, alebo ho aspoň poriadne opráši. Častokrát aj malá zmena vie oživiť track a vniesť doň nový nádych. Zoberme si napríklad Fatso VIP, Whip Slap VIP alebo White Flag VIP od Delta Heavy. Na VIP-čka sú britskí producentskí experti a ich súhra v produkcii už niekoľko rokov prináša hit za hitom. Tentokrát sa rozhodli refreshnúť tracky Take The Stairs a Space Time. Podarilo sa im to neskutočne.

Svoje miesto si druhý spomínaný singel našiel na RAM Records. Okrem D&B sa Delta Heavy venujú aj dubstepu. Naposledy vydali album s názvom Only In Dreams v marci roku 2019, ktorý si vyslúžil aj svoju remixovú verziu od mien ako The Porototypes, Kanine či Modestep. Každá ich show je spojená aj s namakanými vizuálmi a neskutočnou energiou, ktorú obaja na dav tancujúcich ihneď prenášajú.

3. 1991 - Power (ft. BullySongs)

Obľúbený producent si za svoje umelecké meno vybral rok svojho narodenia. Mladý talent nás ani v roku 2020 nenechal chladnými a zakončuje túto etapu chytľavým trackom Power, ktorý je súčasťou jeho Pleasures series. Britský producent si vo svojej hudbe zachováva svoj príznačný sound, čo vie C:rcle veľmi oceniť. Okrem jedinečnej hudby si potrpí aj na vizuálnu stránku, o ktorú sa mu starajú vo Worship AAA.

Škála jeho produkcie sa pohybuje od jemných melodických trackov po tvrdšie bangre. Niet divu, že jeho vkus je pestrý, keďže sa inšpiruje menami od High Contrasta či Logisticsa, cez Mobyho, až po Chemical Brothers. Na základe jeho neobmedzeného vkusu je už dlhodobo jasné, že chlapec má pestrú budúcnosť zaručenú. Potvrdzuje to každým trackom.

2. Futurebound - Dangerous

Zakladateľ vydavateľstva Viper Recordings tvorí spolu s ďalším producentským kolegom projekt Matrix & Futurebound. Ich najznámejšie tracky ako Magnetic Eyes, Control či Don’t Look Back v sebe nesú okrem chytľavej melódie aj určitý príbeh. Takýto typ D&B posiela C:rcle ľuďom, ktorí tento žáner veľmi nepočúvajú či nepoznajú. Taká príjemná rádiovka.

Futurebound sem tam vypustí track zhotovený len vo vlastnej réžii a tak sa stalo aj ku koncu tohoto roka. Dangerous je jednoducho banger, ktorý má podľa mňa všetky atribúty na jeden z najhranejších trackov na festivaloch. Podobný sound sa v uplynulej dobe pokúša priniesť viacero producentov. Myslím, že tento trend zaviedli trackom Desire Sub Focus s Dimensionom. Ako by povedala Dara Rolins, mňa to baví a o nič iné vlastne ani nejde. Palec hore 👍.

ČESKO-SLOVENSKÉ DNB OKIENKO

Rozhovory pre rok 2020 uzatvára špeciálny hosť Česko-slovenského okienka obľúbený DJ Neorge . Špeciálny aj mimo iného preto, lebo bol odrazovým mostíkom pre C:rcle , aby sa vôbec začala DJingu venovať. Okrem vyhľadania talentov hráva pod labelom Mäsokombinát , hral asi v každom klube naprieč republikami a najnovšie jazdí multimediálnu mašinu Red Bull Zubor . Určite ste na seba už žmurkli 😉.

Meet w/ Neorge

C:RCLE🎙 Ahoj Juro! Poďme rovno ku koreňom. Ako si sa ty vlastne dostal k drum and bassu?

🌶️ Neorge: Asi v 8. alebo 9. ročníku na základnej škole mi brat ukázal D&B. Dovtedy som sa žánrovo hľadal, počúval som všeličo, napríklad aj metal. S mojím hudobným zaradením to bolo veľmi nejasné a neúplné. Keď som však počul D&B, jeho rytmus má úplne pohltil a tento žáner sa stal pre mňa okúzľujúcim. Vtedy fičali B-Complex a L Plus, počúval som ich sety a normálne som tomu neveril. Keď som sa dostal k Pendulum, tak mi vybuchla hlava.

Nastúpil som do 1. ročníka na strednú a s pár spolužiakmi sme nepočúvali nič iné, len D&B. Odvtedy som sníval o tom, že by som hudbu interpretoval ľuďom, keďže som sa o ňu neustále zaujímal a stále ju počúval. V tom čase neboli zas tak rozšírené social média a ťažšie sa hľadala nová hudba. K novinkám som sa dostával cez nejaké ruské profily. 😀

C:RCLE🎙 Poďme k samotnému djingu. Koľko už si DJ Neorge?

🌶️ Neorge: Bude to približne šesť-sedem rokov. Asi od počiatku, kedy sme postupne začali chodiť na festivaly a aktívne sme vyhľadávali D&B akcie a tú muziku. Boli sme veľká partia ľudí, kde väčšinovo boli ľudia poslucháči drum and bassu. Dokonca aj tí, čo boli primárne skôr hip-hopoví, sa dosť namotali na tento žáner a to nás veľmi spájalo.

Aby som to skrátil, jedného dňa za mnou prišiel brat a povedal mi, že spojil dve pesničky dokopy. V dnešnej dobe je to basic vec, ktorej veľa ľudí rozumie, ako to funguje, ale pre mňa to v tom čase nebolo také jasné, že toto je ten DJing. Do pár dní som si kúpil konzolu.

Neorge a Red Bull Zubor © Filip Nagy

Akonáhle som ju zapojil, postavil som sa pred ňu a nevedel som, čo mám robiť. Samotné učenie prešlo naozaj rôznymi fázami, boli tam aj momenty, kedy som sa na to chcel úplne vykašlať. Neskôr som začal pozorne sledovať DJov počas setov, ako mixujú, a v jednom bode som to pochopil. Od toho momentu mi to začalo dávať všetko zmysel. Dostal som motiváciu a vymyslel si meno Neorge. Toto meno je úplne simple. Vzniklo z môjho mena v angličtine, čo je Juro – George a prvé písmeno môjho priezviska, čo je N a tak vzniklo meno Neorge 😊.

C:RCLE🎙 Čo tebe priniesol DJing, alebo ako ti zmenil život?

🌶️ Neorge: DJing mi dal toho dosť. Zažil som strašne veľa zážitkov, pochodil rôzne miesta, spoznal mnoho ľudí a je to pre mňa súčasť osudu. Jednoducho mi to tak sadlo, že si myslím, že sa to so mnou bude vliecť ešte veľmi dlho. Už teraz viem, že chcem mať v obývačke set-up a repráky. Keď budem mať deti, tak im to ukážem. Je to síce na nich či sa toho chytia, ale naučím ich to rád.

☝️ Celý rozhovor si môžeš pozrieť na YouTube kanály Mäsokombinát alebo vypočuť na Spotify .

C:RCLE🎙 Aké by bolo tvoje vysnívané hranie? Kde by si si rád zahral?

🌶️ Neorge: Určite by to bol nejaký festival, pretože ak si mám vybrať medzi klubom a festivalom, určite by som zvolil druhú možnosť. V klube si síce bližšie k ľuďom, ale fesťák je znásobená energia toľkých ľudí, ktorí sú vo festivalovom rozpoložení. Toto rozpoloženie je absolútne magické, ešte lepšie ako Vianoce. V ten moment neexistujú žiadne problémy, človek je v takej dokonalej bubline.

Na festivaloch milujem práve tú hromadnú energiu a rád by som si znova na nejakom festivale zahral. Veľmi rád by som si dal set na Grape a keby si môžem vybrať úplne hocijaký festival tak Let It Roll a Tomorrowland.

C:RCLE🎙 Rozhodne ti to všetko želám a rozhodne by som si takú show pozrela. Vyber nám ešte do Čerstvého mäsa jednu tvoju skladbičku. Teraz už naozaj poslednú 😊.

1. Askel & Elere - Pulsar

🌶️ Neorge: Toto kombo mám už nejaký čas v hľadáčiku. Týpci sú na scéne pomerne noví, no podľa toho, ako sa šplhajú cez vydavateľstvá, by som povedal, že nás od nich čaká ešte mnoho zaujímavého.

Ich zvuk sa mi do povedomia dostal úplne organicky a ich elegantná skladba trackov s vychytanými synťákmi mi vytvára vždy dobrú atmosféru – odporúčam napríklad pri nočnej jazde. Track Pulsar prináša frekvencie vhodnejšie skôr na počúvanie než na pohyb pod stereoskopom, tak pokojne ostaň sedieť a pusti si to na čo najlepšom zvuku.

Čerstvé mäso sa nám týmito slovami uzatvára. Za Red Bull Music ti želáme najkrajšie sviatky a maximálne najviac úspechov do nového roka. Drž sa, my sa vrátime. ✌️