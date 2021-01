Ušiel ti december, ani nevieš ako? Neboj, strážime ho tu ⬇️

Výber 10 drum and bass trackov na január

Rozhovor so zahraničným 🗼Toronto Is Broken

10. Liquicity Drum & Bass Yearmix 2020 (Mixed by Maduk)

Ubehol presne rok, odkedy som začala písať výber top 10 trackov. Prvý článok som začala Liquicity Yearmixom od Maduka, preto som sa rozhodla nostalgicky začať tohtoročný článok rovnako a vytvoriť takú malú tradíciu. C:rcle

Rok 2020 nedoprial milovníkom elektronickej hudby a okrem uzavretia klubov sme si neužili ani naše obľúbené festivaly. Producenti a DJi na nás všetkých však nezabudli a naservírovali nám poriadnu dávku EP-čiek, singlov a albumov.

Fakt, že vyšlo nespočetne veľa namakaných trackov, potvrdzuje aj Liquicity Yearmix 2020, kde sa objavili mená ako NCT, T & Sugah, MUZZ či samotný Maduk. Ak si chceš uletieť z reality a zasnívať si – dávaj play. Možno natrafíš na track, ktorý sa ti počas roka vyhol. 🤷‍♀️

9. Kyrist - Sidestep

Ďalšiu ženskú silu v D&B rodinke predstavuje rodáčka z Bristolu známa pod umeleckým menom Kyrist. Do lámaného beatu rada vnáša temnotu a tučnú basu. Nie je to inak ani pri jej najnovšom release Sidestep, ktorý vyšiel ako singel spolu s trackom Looped a vyslúžil si svoje miesto na kanáli Skankandbass. Track si odniesol nespočetne veľa pozitívnych komentárov.

Niet divu. Jeho autorka posúva svoje skills stále na vyššiu úroveň. Vydať hudbu sa jej podarilo na prestížnych labeloch, napríklad Hospital Records, Dispatch či Critical, a zahrala si na najväčších festivaloch scény ako Let It Roll, Boomtown, Outlook a SW4. Zahrala si aj u nás na Slovensku a dúfame, že sa ešte u nás niekedy objaví. Zatiaľ môžeme netrpezlivo očakávať, čo nám prinesie v roku 2021.

8. Kasra - Let It Slide (ft. Slay)

Príjemný vibe a kvalitný zvuk. Asi týmito slovami by C:rcle opísala najnovší počin od zakladateľa labelu Critial Music. Rollujúci zvuk si za uplynulé roky vyslúžil veľký hype a vyvolal diskusiu či sú rollery subžáner alebo nie.

Okrem toho, že sa Kasra venuje svojmu labelu, na ktorom vydali hudbu Mefjus či Enei, tvorí spolu s InsideInfo projekt Circuits, pod ktorým vznikli tracky Drench či remix na Organiser. Mimo produkcie však dáva poriadne zabrať aj playerom a svoje DJ skills predviedol v mixe FabricLive62. Takíto ľudia sú skrátka legendy a za ich hudbu im môžeme akurát ďakovať.

7. Pixel Terror & Protostar - Andromeda

Duo Pixel Terror je síce viac známe dubstepom, no rozhodlo sa spojiť svoje producentské sily s interpretom známym ako Protostar a vznikol song s názvom Andromeda. Galaktický sound so zmyselným vokálom sa zaradil do skupiny releasov na labeli Monstercat, kde Protostar vydáva svoju hudbu už nejaký ten piatok.

V roku 2020 naozaj nespal na vavrínoch a vydal osem úspešných singlov. Spravil dokonca bootleg na track Heads Will Roll známy z filmu Project X. Svoje melodické sety sa mu podarilo odohrať na Liquicity Festivale či Amsterdam Dance Evente v Holandsku. Jeho hviezda stúpa čoraz vyššie a je na mieste si myslieť, že toto meno budeme počuť čoraz častejšie.

6. V O E - If You Want Me

Teším sa, keď natrafím na nové meno na scéne, ktoré ma zaujme a strhne svojou hudbou. Tentokrát ma príjemne prekvapila dvojica V O E a to konkrétne trackom If you Want Me, na ktorý som natrafila na kanáli Dispatch Recordings. Kombinácia zastretého vokálu prerazeného tanečným dropom ťa prinúti pustiť si tento track znova a znova. C:rcle

O tom, že je tento počin chytľavý, nie je pochýb a nepochybovali ani ľudia z vydavateľstva RAM Records, preto If You Want Me zaradili medzi svoje releasy. Záujem prejavili aj vydavateľstvá Liquicity či Blackout Music a taktiež podporili tvorbu novopečeného dua. Support si získali aj od mien ako Koven či Black Sun Empire, čo potvrdzuje kvalitu. Ak ťa tento track zaujal, odporúčame čeknúť aj Giants či Fall.

5. L Plus - LockDown

Absolútny banger vypustil do sveta slovenský producent L Plus. Ak potrebuješ poriadnu dávku adrenalínu, pusti si LockDown a zatancuj si vo svojej obývačke. Táto vecička bola, ako inak, vydaná pod vydavateľstvom Technique Recording, ktoré majú pod palcom producenti s najdlhším menom na D&B scéne, známy ako Drumsound & Bassline Smith.

Predtým, ako sa L Plus exkluzívne podpísal pod toto vydavateľstvo, úspešne vydal svoje tracky na labeloch ako Viper, RAM, DNB Arena či Liquicity. Jeho produkciu supportujú mená Friction, Andy C, DC Breaks, Tantrum Desire, Crissy Criss, Drumsound & Bassline Smith a track LockDown dokonca zaznel v Metrikovom streame. Pecka, sme hrdí!

4. IMANU - Nonplus (SKANTIA Remix)

Dlho očakávaný a žiadaný remix na Nonplus je konečne na svete! IMANU vydáva remixovú verziu jeho EP Memento. O remixy rôznych žánrov sa postarali mená Buunshin či Bop. Už dávno sme si mohli všimnúť, že holandský producent sa nešpecifikuje na jeden žáner a tak okrem EP-čka vydal aj svoj remix na track Obsession od interpretov RayRay & DJ SODA, ktorý si C:rcle ide on repeat.

Ak patríš medzi zarytých D&B poslúchačov, odporúčam dať tomuto remixovému EP šancu a rozšíriť si v roku 2021 svoje obzory. Na túto cestu som sa vybrala aj ja a je naozaj prekvapivé, ako dokážu nové žánre tvoj playlist osviežiť. Veľa producentov ich v poslednom čase dokonca kombinuje a uvidíme, možno za niekoľko rokov sa na rozdielne subžánre ani nebudeme hrávať. C:rcle

3. Culture Shock - ‘Lost'

C:rcle odkazuje, že miluje tracky od Culture Shocka a akonáhle vyšiel Lost, slávnostne si ho pustila na dobrom zvuku. Romantický vibe spojený s tanečným dropom ťa chytí za srdce a možno ťa aj trošku rozcíti. Chlapci z Worship si potrpia na poriadne vokály a absolútne hymny D&B komunity.

Ak si má Paťa vybrať svojho obľúbenca zo spomínanej štvorice, je to rozhodne Culture Shock. Okrem faktu, že jeho hudba sa ti okamžite dostane pod kožu, má aj dušu a zatiahne ťa do svojho deja. Britský producent si mnohokrát zahral aj u nás na Slovensku a tento rok zavíta spolu s Dimensionom, kde si setík čestne odohrá aj naša C:rcle. Držme si palce, aby všetko vyšlo, ako má!

2. Dimension - Offender

Ak si fanúšikom temnejšej stránky Dimensiona v podobe trackov Beg & Borrow, UK či Hatred, Offender je presne pre teba. Nový trend rovného beatu v drope, ktorý sme mohli počuť v trackoch Sinking od Enei či Look At Me Go od Netsky zožína veľký úspech a slúchadla v tvojich ušiach horia. Ak nemáš pri počúvaní tejto bomby chuť skákať, asi trpíš syndrómom nedostatku párty. Ten sa však snáď čoskoro stratí a tak máš teraz ideálnu možnosť napočúvať si tracky.

Jednou z piesní budúcnosti je ďalší track v podaní Dimensiona s názvom Alive, ktorý by mal vyjsť na zemský povrch už čoskoro. Zároveň by to mal byť posledný release pred debutovým albumom obľúbeného interpreta, ktorý oficiálne vočakávame v marci. Už len chvíľka, ľudia, už len chvíľka. 🤞

🌍 ZAHRANIČNÉ DNB OKIENKO

Anglického producenta Christiana Hoffmanna, známeho pod pseudonymom Toronto Is Broken, poznáš podľa skladieb, ktorými sa snaží povedať vždy nejaký príbeh. Minulý album mal bez medzier, čiže sa dal počúvať ako jeden veľký set. Tento mesiac vychádza jeho tretí štúdiový album, a tak si C:rcle precvičila angličtinu a zisťovala, čím unikátna bude táto doska.

C:RCLE🎙 Posledné dva single Gunfingers a Paragons z pripravovaného tretieho albumu nedávno vyšli pod tvojím vydavateľstvom YANA Music. Prezradíš, ako vznikali tieto skladby?

🗼Toronto Is Broken: S Gunfingers sa vraciame o pár rokov naspäť, keď som prvýkrát opustil vydavateľstvo Viper, pričom bol v stave hrubého náčrtu vo veľmi jump-upovom štýle. Počas lockdownu som ale nasal inšpiráciu od súčasných jump-up umelcov ako Bou, Kanine a Simula, vzal pôvodný basový riff z prvotného skeču a posunul skladbu ďalej. Počúval som aj dosť metalovej muziky, menovite Linkin Park cover od Kadinja – Points of Authority. Inšpiroval ma ich nízko položenú gitarovú melódiu. To vyformovalo základy prvej polovice skladby, pričom som ju nevedel veľmi ohodnotiť, pokiaľ sa nedostavil feedback z okolia, ktorý bol ohromne pozitívny.

Môj kamarát Seb, ktorý rieši Sebotage clothing, počas lockdownu na svojom Instagrame zase experimentoval s rapom. Dostával zaň takisto veľa chvály a tak som mu ponúkol, či by nevyskúšal dodať vokály a boli neskutočné! Od toho momentu sa skladba písala vlastne sama a ja som vedel, že pôjde o titulku do pripravovaného albumu. Inak si myslím, že je to aj najtvrdšia skladba, akú som kedy vydal.

Paragons je jedna z prvých skladieb tvorených na album a zároveň išlo aj o prvé experimentovanie s kombinovaním metalu a drum and bassu. Vytvorilo to takú formulku, akým smerom sa uberať po zvyšok albumu. Veľmi ma teší, ako sa z toho vyvinula rovnocenná symbióza dvoch žánrov, nie len „drum and bass s gitarami“. S každým singlom som zvyšoval intenzitu metalu, takže moji poslucháči si zvykli na postupný posun v tvorbe. Momentálne sme na poslednej skladbe, takže ideme na plný plyn!

C:RCLE🎙 Čo bolo najinšpiratívnejšou časťou pri písaní nového albumu a ako dlho si na ňom robil? A samozrejme, kedy si ho vypočujeme?

🗼TIB: Oficiálne som album začal album písať koncom minulého roka, ako prostriedok na zaznamenanie rozchodu z dlhotrvajúceho vzťahu. Za uplynulých pár rokov som sa tiež zamiloval do svojej pôvodnej vášne pre metal a konečne som sa cítil pripravený spojiť tak odlišnú dvojicu. Nikdy som však nechcel, aby to znelo iba ako drum & bassový album s gitarami, muselo to byť pevné splynutie dvoch žánrov, rovnako lákavé pre obe publiká.

Album som dokončil pred pár mesiacmi s tým, že nás čaká ešte jeden originálny singel, ktorý príde s novým rokom. Nasleduje vydanie kompletného albumu na konci januára 2021.

C:RCLE🎙 Koho si počúval, aby si sa udržal pri zmysloch v poslednej dobe?

🗼TIB: Môj najväčší karanténny objav a po novom aj jedna z top 3 obľúbených kapiel/producentov je rozhodne metalová skupina Spiritbox. Je maximálne úžasné, ako zrazu vybuchli počas týchto domácich časov. Aj sme sa párkrát bavili a veľmi sa im môj album páčil, takže ktovie, možno collabo v budúcnosti?

Ono je celkovo úžasné vidieť, ako všetci moji obľúbení umelci využili lockdown na vydanie albumov. Metrik so svojím Ex Machina alebo Sub Focus a Wilkinson prišli s Portals. V každom prípade môj najobľúbenejší album za minulý rok je rozhodne Bring Me the Horizon mini-album Post Human. Je to absolútne majstrovské dielo a aj formát mini-albumu či rozšíreného EP sa mi pozdáva. Zrejme sa týmto smerom po vydaní Clare skúsim vydať aj ja.

1. Spiritbox - Holy Roller

Toronto is Broken nový album Clare vychádza 29. januára. Bude to extrémna krutosť , ktorej sa nevieme dočkať.