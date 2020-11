Je ti smutno za októbrovou nádielkou? Nezmizla:

Kým sa prepočúvaš na záver článku, určite bude aj fádnejší deň pestrejší. C:rcle vybrala to najlepšie z chladného novembra a keď jej napíšeš na Insta svojho favorita, určite jej vrátiš trošku energie naspäť. Taká simulácia akcie 😉.

⬇ V tomto článku si vypočuješ a prečítaš:

TOP 10 čerstvých Drum and Bass trackov na november

Hosť CZ/SK okienka - ❄️Apokain

10. Enei - Sinking VIP

Track, ktorý sa objavoval v setoch takmer každého DJa a nachádza sa pravdepodobne aj v tvojom playliste, dostal nový kabát v podobe VIP verzie, ktorá vyšla na labeli Critical Sound. Autorom je rodák z Ruska, ktorého hudbu podporujú mená ako Goldie, London Elektricity, Bailey, DJ Hype či samotný Andy C.

Medzi support sa pridáva aj Kasra, zakladateľ už spomínaného labelu Critical Sound, na ktorom prvýkrát vydal Enei v roku 2010. Toto meno je veľmi dobre známe aj na našej česko-slovenskej scéne. Mali sme tú češť sa vyblázniť pri jeho sete minulý rok na akcii Drum’n'Brainz od Mäsokombinátu. Páči sa ti VIP verzia, alebo preferuješ pôvodnú? Vyskúšaj.

9. Buunshin - Sterven

Neskutočný talent, Buunshin, prichádza s debutovým EP, Abrasion, z ktorého ako prvý uzrel svetlo sveta track Sterven. Track zaujal aj label UKF a na kanáli si zaslúžil veľa pozornosti. Okrem samotného názvu Sterven, čo znamená zomrieť, zachytil pozornosť fanúšikov aj nový sound či výrazný snare bubón.

Je vidno, že holandský producent sa snaží experimentovať a priniesť na scénu niečo nové, čo je určite omnoho ťažšie, ako vydať už overenú vec. Nie je známe, koľko trackov by malo EP obsahovať, no vieme potvrdiť, že vychádza na labeli Critical Music. Ak máš pocit, že si už o Buunshinovi niekde počul, mohol si ho zachytiť v spoluprácach producenta IMANU, s ktorým radi vymýšľajú rôzne bootlegy a remixy.

8. Toronto Is Broken x Deuce & Charger - Always In Motion (SyRan Remix)

O jungle remix Torontovej skladby sa postarali SyRan, ktorým sa už úspešne podarilo vydať veci na labeli RAM Records. Christian Hoffman a.k.a. Toronto Is Broken je DnB producent pochádzajúci z UK.

Prvýkrát som ho zaregistrovala pri jeho remixe na track Snitch od Netskyho a odvtedy som sa stala absolútnym fanúšikom. Track Between Planes či jeho bootleg na Fabrication sú pre mňa must haves na párty a vždy zožnú pozitívny feedback. Pod palcom má aj label s názvom YANA Music (You Are Not Alone Music), ktorý je zameraný na dancefloor DnB, ktorý je ako všetci iste vedia, môj obľúbený. Už čoskoro mu vyjde album a prezradím, že sa máme na čo tešiť. C:rcle

7. Grafix - Onyx (feat. Chrissie Huntley)

Rodák z Bristolu podpísaný pod Hospital Records si veru nedáva načas a zásobuje nás kvalitnými dancefloorovými trackmi. Track Onyx znova posúva latku smerom nahor a meno Grafix sa začína čoraz častejšie objavovať v setoch veľkých mien DnB scény.

Lockdowny ho nezastavili a svoju selekciu prináša aspoň do tvojej obývačky v podobe live streamov, kde si ako hosťa pozval napríklad aj Fred V, s ktorým v minulosti pôsobil v spoločnom projekte Fred V & Grafix. Napokon sa však rozhodol ísť vlastnou cestou a produkovať o niečo temnejšie tracky, do ktorých vnáša aj vplyvy techna, elektroniky a indie dance.

6. Dimension - Remedy

Dimension očividne rád prekvapuje a len tak zo dňa na deň zrazu vypustí do sveta track. Nebolo tomu inak ani tentokrát. Track Remedy uzrel svetlo sveta a hneď rozdelil ľudí na dva tábory. Jedni tvrdia, že track sa až príliš ponáša na Desire a nepriniesol nič nové.

C:rcle sa naopak zaraďuje do tej druhej skupiny a myslí si, že toto je presne to čo, robí Dimensiona Dimensionom. Typická basa, zmyselný vokál a absolútne strhujúca emócia. Koncom októbra tento obľúbený producent oznámil, že jeho debutový album je hotový a už čoskoro bude vonku. Vieme aj, že môžeme čakať ešte na dva tracky v jeho podaní. Can’t wait.

5. Camo & Krooked & Mefjus - No Tomorrow (feat. Sophie Lindinger)

Obľúbená kombinácia rakúskych producentov zmietla trackom Kallisto celú DnB scénu v lete minulého roku. Ďalšou spoločnou kolaboráciou je track No Tomorrow, na ktorý C:rcle spomína so zatajeným dychom. Minimalizmus, orchestrálne prvky a zastretý hlas vokalistky Sophie Lindinger pretína silný drop a prináša vyslovene „eargasm“.

Niet divu, že sa tento track zaradil do Drum&Bass Arena Awards v kategórií Best Track. Vyšiel na obľúbenom vydavateľstve Hospital Records, kde si na ich kanáli vieš pozrieť aj špeciálny videoklip k tracku.

4. Turno & Kanine - 666

V roku 2020 sa s albumami najznámejších mien DnB scény roztrhlo vrece. Do tejto kategórie spadá aj Turno a jeho dlho očakávaný album DNA obsahujúci 13 trackov. Objavili sa na ňom mená ako Annix, My Nu Leng či spolupráca 666 s Kanine. Okrem jeho naloženej selekcie si potrpí aj na poriadnu showku a príval pozitívnej energie, ktorou aj sám ako osoba srší.

Dovolím si tvrdiť, že je jeden z mojich top obľúbených producentov a jeho tracky nesmú chýbať v mojom sete. Nie som až taký fanúšik jump upu a doma si ho nepustím, no som zástancom názoru, že na party sa dá na ňom vyjašiť jedna radosť. C:rcle

3. Turn The Lights Off (Sub Focus & Wilkinson)

Legendy DnB scény sa taktiež rozhodli nezaostávať a dropli album Portals. Ich spoločné dielo sa im podarilo vydať na svetovom labeli Universal Music. Aj keď sú obe mená známe najmä vďaka 174 bpm, rozhodli sa tentokrát trošičku zaexperimentovať a priniesť niečo aj z iného súdka. Absolútny úspech zožal track Turn The Lights Off, ktorý zarezonoval v našich ušiach pri ich sete z Rampage 2019.

Album je naozaj rôznorodý a taktiež aj názory poslucháčov sú rôzne. Najlepšie si názor však urobíš sám. V každom prípade, obaja majú našliapnuté riadne vysoko a povedzme si na rovinu, aj ľudia, ktorí DnB nepočúvajú, tieto mená poznajú . Dúfajme, že si tento album či ich staršie veci ako Afterglow či Tidal Wave dáme čoskoro na párty.

2. Netsky - Hold On (feat. Becky Hill)

Aby nám tých albumov nebolo málo, máme tu jeden špeciálny. Po 10 rokoch sa Netsky vrátil k svojmu starému zvuku a v spolupráci s Hospital Records doručil album Second Nature. Ako sám autor avizoval, album je jeho návrat ku koreňom a okrem iného priniesol kolaborácie so svojimi obľúbenými producentskými kolegami. Sub Focus, Montell2099, Rudimental či Urbandawn, aj s týmito menami môžeš rátať pri počúvaní 18 trackov. Z albumu bolo naozaj ťažké vybrať iba jeden track, no C:rcle sa rozhodla som pre Hold On.

Nazvala by som ho hymnou roku 2020, prípadne hymnou lockdownu a momentálneho života, ktorý žijeme. Vokalistka Becky Hill napísala text k pesničke špeciálne počas prvého lockdownu, kedy vyjadrila pocity, ktoré momentálne cíti. Ak si aj ty v depke a máš pocit, že sa nie je na čo tešiť, rozhodne si pusti tento track. Mne veľmi pomohol a kedykoľvek sa cítim, že nevidím svetlo na konci tunela, zdvihne mi náladu. Priznajme si, ak by nebola hudba, ako by sme túto situáciu prežili? C:rcle

ČESKO-SLOVENSKÉ DNB OKIENKO

Český Sandokan vystupujúci pod pseudonymom Apokain sa blysol na popredných drum and bass festivaloch ako Let It Roll či Beats 4 Love. Beaty seká pod krídlami veľkej Hoofbeats Music crew a ak si chodieval na akcie, určite si na jeho sety už narazil. Pomocou otázok od C:rcle ti dnes o sebe prezradí o niečo viac.

Meet w/ Apokain

C:RCLE🎙 Jasný štart. Ako si sa dostal k djingu a čo ťa viedlo k DnB?

❄️Apokain: Všeobecne ma elektronická hudba oslovila okolo puberty, avšak až s príchodom albumu Hold Your Color od Pendulum som sa o drum & bass začal zaujímať oveľa viac. Nejako som v tom čase nerozlišoval sub žánre. Počúval som to, čo ma bavilo a zaujalo na prvé počutie.

To mi v začiatkoch možno aj veľmi pomohlo, pretože som bol vďaka tomu schopný odohrať set na rôznych akciách a v rôzne časy. Aj dnes ma baví drum & bass ako celok. V každom sub žánri môžeš objaviť kvalitnú produkciu. Väčšinou už hrávam v hlavný čas, takže hrám to, čo ma baví najviac a to je dancefloor (niekto by to možno nazval mainstreamom), ale zároveň sa snažím aj pozorovať reakcie ľudí na parkete. Keď cítim, že sú ľudia pripravení aj na tvrdšie veci, nevadí mi svoj set trochu okoreniť.

C:RCLE🎙 Vnímaš rozdiel pri hraniach na Slovensku a v Čechách?

❄️Apokain: Nemyslím, že medzi štátmi je v tomto smere nejaký veľký rozdiel. Tá scéna je veľmi prepojená a vyvíja sa súčasne. Dôkazom toho sú spoločné CZ/SK D&B Awards.

Čo sa týka hrania, tak sa vždy len o trošku viac teším na slovenskú akciu. Je to aspoň z časti vytrhnutie zo stereotypu a známeho prostredia. Aj tie malé zmeny, ako je odlišná reč a mena, mi tú akciu robia o niečo zaujímavejšou. A hlavná vec, na ktorú sa vždy teším, sú poctivé halušky!

C:RCLE🎙 Je možné sa uživiť fulltime ako DJ?

❄️Apokain: Djing tvorí veľkú časť môjho príjmu, avšak nie som na ňom existenčne závislý. To je možno aj dobre. Venujem sa aj iným odborom, z ktorých mám o niečo istejší a pravidelnejší príjem.

Aj keby som presmeroval všetku svoju energiu a čas do djingu, tak by som sa tým pravdepodobne v tejto fáze neuživil. Ale keby som k tomu zapracoval na vlastnej produkcii, okresal náklady a žil veľmi skromne, tak by to asi reálne bolo.

C:RCLE🎙 Ako zvládaš momentálnu situáciu?

❄️Apokain: Už od začiatku to beriem tak, ako to je a snažím sa neplakať nad rozliatym mliekom. Naopak, som rád, že sa mi uvoľnil nejaký čas navyše, ktorý môžem venovať projektom, o ktorých som predtým len hovoril. Založil som si vlastnú DJ-Školu , na ktorej je ešte veľa práce. Skoro každý týždeň streamujeme naživo s Mendym z nášho Hoofbeats Music štúdia. Záznamy samozrejme nechávame na Facebooku .

Akurát teraz bola jedinečná príležitosť si nahrať set i mimo párty alebo štúdia. Spoločne s Mendym a mojím kamarátom Vojtom sme vyprodukovali video z krásneho prostredia Grandhotela Tatra vo Veľkých Karloviciach. Tu ho máme ⬇

Krásne prostredie Čiech a hodinka nového a perfektného dnb setu. Na bytovicu ideálne. Odporúčame

C:RCLE🎙Naozaj úžasné! 😍 Vyber nám ešte na záver top track na mesiac november.

1. RL Grime & Juelz - Formula (IMANU Remix)

❄️Apokain: Tento mesiac naozaj vyšlo viacero skvelých albumov a skladieb. Najviac ma asi oslovil IMANU, (pôvodne známy ako Signal, dodáva C:rcle). Na svojom SoundCloud účte zverejnil svoj remix na skladbu Formula od RL Grime & Juelz. Ukázal opäť svoj originálny štýl produkcie a skladba je navyše na stiahnutie zadarmo.