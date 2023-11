Dychové cvičenia pre bežcov

Wings for Life World Run 2024 Najväčšie svetové bežecké podujatie Wings for Life World Run sa v roku 2024 vracia. Sleduj státisíce ľudí, ako bežia pre tých, ktorí nemôžu!

Dýchanie do brucha alebo do bránice

Keď budeš vedieť, ako správne dýchať počas behu, vie ti to poriadne pomôcť zabehnúť určitú vzdialenosť v lepšom čase alebo odbehnúť čo najväčší úsek. A presne to sa ti bude hodiť na najbližšom

© Matthias Heschl for Wings for Life World Run

Táto technika sa zameriava na rovnakú dĺžku výdychov aj nádychov. Tvoj dych to spomalí a bude pravidelnejší, čo ti nesmierne pomôže pri udržaní tempa. Aj keď sa to zdá jednoduché, je to jedno z tých náročnejších cvičení, keďže ide o prísnu disciplínu a kontrolu.

Nie je to vôbec náročné a môžeš to praktizovať v piatich jednoduchých krokoch:

Ukazovák a prostredník pravej ruky polož do stredu svojho čela (táto pozícia sa volá pranajáma mudra). Nadýchni sa a pri výdychu zatlač pravým palcom do svojej pravej nosnej dierky, čím ju uzavrieš.

