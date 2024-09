S FC IQ sa môžeš ponoriť do individuálnych nastavení taktiky alebo používať prednastavené taktiky založené na taktikách skutočných tímov. Voľba je na tebe: investuješ veľa času do vytvorenia dokonalého nastavenia taktiky prispôsobeného vášmu hernému štýlu, alebo ušetríš čas a vyberieš si prednastavenú a štandardizovanú taktiku?

S FC IQ sa môžeš ponoriť do individuálnych nastavení taktiky alebo používať prednastavené taktiky založené na taktikách skutočných tímov. Voľba je na tebe: investuješ veľa času do vytvorenia dokonalého nastavenia taktiky prispôsobeného vášmu hernému štýlu, alebo ušetríš čas a vyberieš si prednastavenú a štandardizovanú taktiku?

S FC IQ sa môžeš ponoriť do individuálnych nastavení taktiky alebo používať prednastavené taktiky založené na taktikách skutočných tímov. Voľba je na tebe: investuješ veľa času do vytvorenia dokonalého nastavenia taktiky prispôsobeného vášmu hernému štýlu, alebo ušetríš čas a vyberieš si prednastavenú a štandardizovanú taktiku?

Počas hry sú vždy k dispozícii automatické návrhy taktiky, ktoré si môžeš vybrať v závislosti od priebehu hry. Svoje taktické výtvory však teraz môžeš zdieľať aj pomocou špeciálne vygenerovaného kódu. To znamená, že zadaním tohto kódu môžeš okamžite prevziať taktické nastavenia iného hráča a nemusíš ich sám ručne prenášať. To veľmi zjednodušuje proces, ak chceš napríklad využiť taktické zručnosti profesionálov.

Počas hry sú vždy k dispozícii automatické návrhy taktiky, ktoré si môžeš vybrať v závislosti od priebehu hry. Svoje taktické výtvory však teraz môžeš zdieľať aj pomocou špeciálne vygenerovaného kódu. To znamená, že zadaním tohto kódu môžeš okamžite prevziať taktické nastavenia iného hráča a nemusíš ich sám ručne prenášať. To veľmi zjednodušuje proces, ak chceš napríklad využiť taktické zručnosti profesionálov.

Počas hry sú vždy k dispozícii automatické návrhy taktiky, ktoré si môžeš vybrať v závislosti od priebehu hry. Svoje taktické výtvory však teraz môžeš zdieľať aj pomocou špeciálne vygenerovaného kódu. To znamená, že zadaním tohto kódu môžeš okamžite prevziať taktické nastavenia iného hráča a nemusíš ich sám ručne prenášať. To veľmi zjednodušuje proces, ak chceš napríklad využiť taktické zručnosti profesionálov.