je freestylová lyžiarka a zázrak, ktorý sa objaví len málokedy. Balansuje medzi životom lyžiarky, modelky a študentky. Stala sa vôbec prvou ženou, ktorá vyhrala tri medaily na svojom prvom vystúpení na X Games, je tvárou niektorých z najznámejších značiek módneho priemyslu a bola prijatá na štúdium na Stanfordskej univerzite. Je jednoducho povedané – 18-ročná čínsko-americká senzácia. Neustále nanovo definuje to, čo znamená byť športovkyňou.

Zatiaľ, čo väčšina freeskierov pochádza z pretekárskeho prostredia, jej matka Yan Gu ju poslala priamo do parku, pretože si myslela, že alpské disciplíny sú príliš nebezpečné.

Zatiaľ, čo väčšina freeskierov pochádza z pretekárskeho prostredia, jej matka Yan Gu ju poslala priamo do parku, pretože si myslela, že alpské disciplíny sú príliš nebezpečné.

Zatiaľ, čo väčšina freeskierov pochádza z pretekárskeho prostredia, jej matka Yan Gu ju poslala priamo do parku, pretože si myslela, že alpské disciplíny sú príliš nebezpečné.

Pridaj sa k nej a sleduj, ako sa zapíše do histórie X Games v 2. epizóde Everyday Eileen:

Pridaj sa k nej a sleduj, ako sa zapíše do histórie X Games v 2. epizóde Everyday Eileen:

Pridaj sa k nej a sleduj, ako sa zapíše do histórie X Games v 2. epizóde Everyday Eileen:

Vychutnaj si film o Anne Gasser – The Spark Within so slovenskými titulkami Anna Gasser je stelesnením progresu v ženskom …

Po svojom debute na X Games 2021 získala zlato v slopestyle, zlato v halfpipe a bronz v big aire na Majstrovstvách sveta vo freestylovom lyžovaní v Aspene 2021 – a to všetko so zlomeninou palca a s natrhnutou šľachou okolo neho.

Po svojom debute na X Games 2021 získala zlato v slopestyle, zlato v halfpipe a bronz v big aire na Majstrovstvách sveta vo freestylovom lyžovaní v Aspene 2021 – a to všetko so zlomeninou palca a s natrhnutou šľachou okolo neho.

Po svojom debute na X Games 2021 získala zlato v slopestyle, zlato v halfpipe a bronz v big aire na Majstrovstvách sveta vo freestylovom lyžovaní v Aspene 2021 – a to všetko so zlomeninou palca a s natrhnutou šľachou okolo neho.

Po jej pôsobivých výkonoch na X Games a majstrovstvách sveta prijala zlaté medaily s pokorou – no po treťom mieste v big aire sa v nej zapálil oheň.

Po jej pôsobivých výkonoch na X Games a majstrovstvách sveta prijala zlaté medaily s pokorou – no po treťom mieste v big aire sa v nej zapálil oheň.

Po jej pôsobivých výkonoch na X Games a majstrovstvách sveta prijala zlaté medaily s pokorou – no po treťom mieste v big aire sa v nej zapálil oheň.