Nasaď si výstroj. Erik Vlčák ťa prevedie cez extrémne svetové enduro trate

Väčšina slovenských športových fanúšikov (mimo motorkárskej obce) meno Erik Vlčák pred Rely Dakar 2021 nepoznala. Vo svojej premiére na tomto legendárnom podujatí sa Oravčan vydal rovno tou najťažšou cestou, keď sa prihlásil do kategórie bez asistencie. Okrem toho Erik pravidelne bojuje na najťažších enduro tratiach a podujatiach sveta. Medzi nimi sú aj tie najslávnejšie podniky ako Red Bull Romaniacs, Red Bull Erzbergrodeo či Red Bull Sea to Sky, kde môžeš vidieť veľké mená svetového endura.

1. Erikova cesta k motorkám

Mohol by si sa na začiatok predstaviť. Kto si a čomu sa venuješ?

Tak, volám sa Erik Vlčák. Som vyštudovaný právnik a aktuálne študujúci stavebný inžinier. Pracovne robím obchodného riaditeľa v stavebnej spoločnosti. Vo voľnom čase sa venujem extrémnym športom, ako sú motorky, snežné skútre, vodné skútre atď...

Pred štartom © Archív: Erik Vlčák

Kedy si začal jazdiť na motorkách a aká bola tvoja prvá?

Keď si odmyslíme tie úplné začiatky, ktoré som mal asi ako každý na Babette 😀, tak moja prvá veľká motorka bola Yamaha TT350. Bolo to v roku 2007, keď som mal 14 rokov.

Aké prvé preteky na motorke si absolvoval?

Moje úplné prvé preteky boli slovenské countrycrossy. Myslím, že úplné prvé boli v Chlebniciach v roku 2013, následne párkrát Domaniža. To bolo už na motorke KTM EXC 450 v ročníku 2006.

Tréning. Zdenek Cyprián vľavo a Matúš Konkoľ vpravo, Španielsko © Archív: Erik Vlčák

Ako si sa vlastne dostal k tomu, že sa skúsiš zúčastniť pretekov? Čo ťa k tomu priviedlo?

Mám takú povahu, že keď niečo robím, či už v súkromí alebo v podnikaní, tak mám stale snahu zlepšovať sa a porovnávať. A presne to boli aj začiatky pretekania na motorke, že som sa chcel porovnávať a zlepšovať. Bola to pre mňa výzva.

2. Hard Enduro ako to pravé

Prečo si sa rozhodol jazdiť práve hard enduro?

Pritiahli ma k tomu naše podmienky na jazdenie doma na Hornej Orave. Dlhé potoky, strmé výjazdy, zjazdy, kameňolomy. Následne som pozeral dlhšiu dobu videá na Youtube z rôznych pretekov hard endura. Tieto videá ma vyprovokovali k tomu, že som si v roku 2017 našiel oficiálnu stránku pretekov Red Bull Sea to Sky v Turecku, podal prihlášku, zaplatil štartovné a keď prišiel ten deň odjazdu, tak som sadol do 3-miestnej dodávky Fiat Ducato a vydal sa na cestu do tureckej Antalye.

🎥 Ak náhodou nevieš, o čom presne hard enduro je, pozri si jazdu víťaza Red Bull Romaniacs, Manuela Lettenbichlera: 💨

POV jazda Manuela Lettenbichlera

Cesta trvala 36 hodín, žiaden spánok, niekoľko problémov na hraniciah, najmä na tureckých. Neriešil som však žiadne prípravy na cestu, tak som nemal ani žiaden stres a predstavu, čo mi treba na hraničné kontroly. 😀 Nakoniec sme to však s mojím kamarátom Matúšom Konkoľom zo Zákamenného s prehľadom zvládli a dorazili sme na miesto pretekov.

Tréning na Orave môže vyzerať aj takto © Archív: Erik Vlčák

Kde a ako trénuješ jazdu, keďže hard enduro je predovšetkým o zdolávaní ťažkých prekážok?

Trénujem doma na Hornej Orave a tiež spolu s Davidom Cypriánom a jeho otcom Zdenkom Cypriánom v Česku. Taktiež chodíme spolu s nimi po rôznych pretekoch v rámci Európy. Zdenek je legenda, ktorú pozná asi každý endurák a David je jazdec TOP 10 v seriáli WESS, takže mám v celku dobrých trénerov.

Akých pretekov si sa zúčastnil v ostatných rokoch?

Tak určite špička môjho života a tiež celkovo motošportu bola Rally Dakar v Saudskej Arábii teraz v januári. Okrem toho som absolvoval preteky Rumunského majstráku v extrém endure a tiež preteky seriálu WESS.

Na svojom prvom Dakare © Archív: Erik Vlčák

Na akej úrovni to bolo? Hobby, pro?

Ja všetko hodnotím ako hobby, keďže sa jazdeniu nevenujem na 100% kvôli práci atď. Avšak účasť na Dakare sa ako Hobby úroveň určite nedá pokladať.

Ako sa ti darilo? Ktoré preteky sa ti páčili najviac a prečo?

Dakar v kategórii Original by Motul – 8. miesto, celkovo 39. miesto. To je na prvýkrát úspech. Hixpania Hard Enduro – TOP 40, Red Bull Sea to Sky – Silver Level (striebornú medailu dostanú jazdci, ktorí prejdú cez všetky strieborné kontrolné body do siedmich hodín od štartu), Romania Hard Enduro Championship – 2. miesto.

🎥 Pozri si, ako to vyzerá na Hixpania Hard Enduro. Trúfol by si si? 😏

Hixpania Hard Enduro

Koľko pretekov približne odjazdíš ročne?

Je to približne 8 až 12 pretekov.

Pre predstavu, takto to vyzerá na Red Bull Sea to Sky © Archív: Erik Vlčák

Spomínal si Red Bull Sea to Sky, ale jazdil si napríklad aj na Red Bull Romaniacs, a ďalších svetovo známych podujatiach. Ako sa tam dá dostať? Musíš mať už odjazdené, alebo sa jednoducho rozhodneš, prihlásiš a ideš? Ako to funguje?

Môžeš sa prihlásiť a ideš. Avšak, keď nemáš najazdené, dovolím si povedať, že to je samovražda. 😀 Človek, ktorý nemá najazdené, nemá šancu preteky vôbec dokončiť.

🎥 Jonny Walker ťa prevedie cez Red Bull Sea to Sky za riadidlami svojej KTM 🛵

Z hľadiny mora až k oblohe pohľadom Jonnyho Walkera

Jazdil si v rovnakej skupine ako top jazdci, ktorí sa zúčastňujú, alebo je to tam nejako rozdelené?

Tieto preteky niesú nijako rozdelené. Všetci štartujú v rovnakej kategórii. Práve to je na tom to pekné, čo ma láka. Na jednej trati s najlepšími na svete. Večer v reštaurácii/bare tiež spolu. Žiadne namyslené správanie, taká super komunita.

Toto sa ti napríklad na okruhu asi nestane 😂 © Archív: Erik Vlčák

3. Hard Enduro šampionát WESS

Jazdil si aj šampionát hard endura WESS. Absolvoval si celý šampionát?

Celý som neabsolvoval, mám problém s pretekmi v Portugalsku a Anglicku. Je to veľmi ďaleko a sú to 1-2 dňové preteky.

🛵 Susedné Rakúsko hostí Red Bull Erzbergrodeo v boji o zdolanie Železnej hory 🗻

Erzbergrodeo Red Bull Hare Scramble

Mohol by si WESS trochu priblížiť tvojimi slovami ľuďom?

World Enduro Super Series. Je to svetový šampionát extrémneho endura. Súčasťou toho sú rôzne extrémne preteky v rámci celej európy. Na Slovensku sa však nejazdia žiadne, je tu problém s ochranou prírody. Sú to extrémne niekoľkodňové preteky, ktoré niekoľko jazdcov ani vôbec nedokončí.

Je tento šampionát jazdecky rozdelený do kategórií?

Nie je rozdelený. Je len jedna kategória pre všetkých. Niektoré preteky sa však delia na pár stupňov obtiažností.

Toto je zložité aj po vlastných... © Archív: Erik Vlčák

Pôjdeš WESS aj tento rok?

Určite áno. (Poz. redakcie: Erik už dostal pozvánku na preteky Red Bull Romaniacs)

4. Erikova enduro príprava

Ako sa pripravuješ na hard enduro po fyzickej stránke?

Sú to fyzické tréningy takmer podobné mojej príprave na Rely Dakar. V extrémnom endure sú niektoré úseky omnoho kondične náročnejšie ako jazda na Dakare.

Mohol by si trochu priblížiť svoju prípravu? Koľko času ti zaberá týždenne, čomu sa venuješ najviac?

Cez týždeň chodím približne štyri – päťkrát do fitka, okrem toho rôzne kardio a kondičné tréningy napríklad na bicykli, výstupy na hory a podobne. V tréningoch dominujú balančné cviky zamerané najmä na situácie, ktoré vznikajú práve pri jazde na motorke. Silové tréningy skoro vôbec.

Na Red Bull Sea to Sky © Archív: Erik Vlčák

Koľko času zaberie príprava a koľko celý šampionát, prípadne jednotlivé podujatia, keď máš rátať cestu, možno tréningové dni, ak tam sú, a podobne...

Myslím, že nie sú ani jedny preteky, ktoré by zabrali z môjho času menej ako týždeň. Tie dlhšie tak do dvoch týždňov. To rátam aj cestu a nakladanie. Celkovo je to v rámci roka približne 12 týždňov.

Na aké preteky sa pripravuješ tento rok?

Určite čo najviac pretekov WESS, Rumunské majstrovstvá v hard endure, Enduro Lika v Chorvátsku a možno po novom roku Dakar.

V rumunských lesoch by si asi zápchu nečakal © Archív: Erik Vlčák

Rumunské majstrovstvá sa skladajú z viacerých pretekov? Musíš tam cestovať viackrát ročne? A čo Chorvátsko?

Rumunsko má počas roka celý Extreme Enduro šampionát. Počas roka tam sú preteky takmer každý druhý víkend, takže to časté cetovanie tam je samozrejmosť. Každé podujatie má dva až štyri dni. Myslím, že Rumunsko je k nám najbližšia krajina s podobnou prírodou (ako má Slovensko) a super podmienkami na jazdenie na motorke. Chorvátsko bolo len dvojdňové.

Extrem Enduro Rumunsko © Archív: Erik Vlčák

Ktoré podujatie zo série hard endura, ktoré si už išiel, sa ti páčilo najviac? A prečo?

Určite najviac Red Bull Sea to Sky v Turecku. Je tam super počasie, more, pláž. Preteká sa jeden deň aj priamo na pláži. Ďalšie dni sa ide do vrchov vyšších ako 2 600 metrov nad morom. Super organizácia, depo na asfaltovej ploche v meste, ubytovanie pretekárov spolu v jednom hoteli. Je tam každý deň taká pretekárska atmosféra až do noci. 😀

Red Bull Sea to Sky v Turecku © Archív: Erik Vlčák

Ako je to s financovaním pretekov, keď jazdíš ako hobby jazdec?

Všetko si musí hobby jazdec platiť sám. Z časti však prispejú sponzori, či už finančne alebo výstrojm, atď.

Približne koľko si treba pripraviť na šampionát WESS?

Pri skromnom rozpočte je to cca 40 tisíc eur za celý šamionát. Vrátane všetkého – prípravy, cestovania, servisu motorky, štartovných, ubytovania...

To je však bez pretekov v Anglicku a Portugalsku?

Áno, Anglicko a Portugalsko nejazdím, tak to som ani nepočítal.

Serres Rally © Archív: Erik Vlčák

5. A čo Dakar?

Ako by si odstupom času zhodnotil svoje vystúpenie na Dakare?

Hovorím si, že vždy to môže byť lepšie. Som však veľmi spokojný. Teší ma, že som na prvý pokus úspešne dokončil a to vôbec v najextrémnejšej kategórii bez asistencie – Original by Motul. V tejto kategórii ma 8. miesto naozaj teší. Celkovo 39. priečka je pre mňa omnoho lepšia, ako som pred Dakarom očakával.

Erikova Husquarna 450 Replica © Filip Benček

Uvidíme ťa aj v roku 2022?

Ja naozaj dúfam, že áno, je to ale otázka financií. Ak nebudú peniaze, na Dakar bohužiaľ nepôjdem.

Ak áno, v akej kategórii?

Toto ešte reálne neviem ani sám. Original by Motul bol naozaj extrém. Nabudúce by som asi zvolil kategóriu s asistenciou ako všetci ostatní Slováci.

Števo a Erik © Filip Benček

