. Zhrnuli sme v ňom to najlepšie za minulý rok v číslach. Či už išlo o prekonávanie rekordov v podaní Fakera, úspechy česko-slovesnkých hráčov alebo jedinečné ešportové koncepty, ktoré ti Red Bull priniesol.

Z modrých či zelených dresov prechádzajú dobre známi hráči pod červeno-čierne. Ešportová organizácia ENTERPRISE Esports to tentokrát opäť skúsi s česko-slovenskou zostavou. Zložila tím z hráčov, ktorých určite dobre poznáš. Jediným pôvodným článkom je system, ku ktorému sa pripája dvojica z modrej krvi (eSuby), ostrieľaný Pechyn a mladý talentovaný M1key. IGL tímu, leckra, poznáš najmä z Entropiq Prague. Zostavu dopĺňa AWP hráč zur1s, ktorý sa síce predstavil na MČR, no bez vážnejšieho angažmánu.

Posily ohlásila aj organizácia Sampi, ktorá taktiež siahla po voľnom hráčovi z eSuby, blogg1sovi. Práve ten by mal so svojimi skúsenosťami a AWP výkonmi dodať pôvodnej trojici nový drive.

