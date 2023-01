Esports Unfold Nazri do životov a gamingovej kariéry tých najtalentovanejších hráčov.

musel „priletieť“ aj na Slovensko. Po prvý raz si mal šancu okúsiť jedinečné mapy v netradičnom hernom móde a prebojovať sa na národné finále, ktoré sa konalo na Dunaji s výhľadom na Bratislavský hrad. To však nebolo všetko, na výhercu čakala miestenka na svetové finále v Dánsku.

, niektoré skúšali šťastie aj dvakrát. Slovenskí hráči však nechýbali ani v českej kvalifikácii, ktorej víťazom sa stala dvojica zo Sampi.Tipsport (matys, HONES). Ďalší Slovák matys sa tak pridal k reprezentantom zo Slovenska. HenkkyG a naturaL z tímu 2k15 predviedli na finále v Kodani čo mohli, no veľká konkurencia v skupine zastavila ich postup na stage proti profi hráčom. Podobne na tom bolo aj česko-slovenské duo. Ak si podujatie zmeškal, viac podrobností nájdeš tu:

Do slovenských kvalifikácií sa prihlásilo 140 dvojíc , niektoré skúšali šťastie aj dvakrát. Slovenskí hráči však nechýbali ani v českej kvalifikácii, ktorej víťazom sa stala dvojica zo Sampi.Tipsport (matys, HONES). Ďalší Slovák matys sa tak pridal k reprezentantom zo Slovenska. HenkkyG a naturaL z tímu 2k15 predviedli na finále v Kodani čo mohli, no veľká konkurencia v skupine zastavila ich postup na stage proti profi hráčom. Podobne na tom bolo aj česko-slovenské duo. Ak si podujatie zmeškal, viac podrobností nájdeš tu:

. Takisto bolo o čo bojovať. Výherný tím The Akatsuki totiž letel na svetové finále do Brazílie, ktoré bolo zárukou životného zážitku.