Red Bull League Of Its Own

Vedel si, že v decembri 2023 sa v Nemecku uskutočnil Invitational turnaj v League of Legends, kde sa predstavili aj svetoví šampióni T1 ? Turnaj mal špecifický formát a vzťahovali sa naň určité pravidlá. Napríklad, T1 si nemohli vybrať šampiónov, ktorí už boli predtým hraní v rifte . Tímy, ktoré hrali proti T1, mali naopak voľný výber šampiónov. Majstri to skutočne nemali ľahké. Napríklad, proti Karmine Corp sa už výber zúžil natoľko, že nemohli vyberať spomedzi 30 odohraných šampiónov, k čomu sa ešte pripojilo päť banov . Ani to však najlepší tím na svete nezastavilo a výhru si pripísali proti BIG, NNO Old , Team Heretics či spomínanému Karmine Corp.