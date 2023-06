Esports Bulletin 6/23 | Mimi on fire! Ďalšie víťazstvo s novou posilou

Ďalší titul je doma. Vyhrať turnaj a stať sa najlepším je jedna vec. Obhájiť však takéto prvenstvo je ešte náročnejšie. Ženský Valorant tím G2 Gozen neprestajne dokazuje svoju dominanciu , hoci to tentoraz nebolo „jednoduché“. Keďže jedna z najväčších hviezd tímu, juliano, presedlala naspäť na CS:GO, nebolo isté, či sa tímu bude dariť aj naďalej . A to nielen pre skúsenosti, ale aj chémiu, ktorú mala táto hráčka po dlhých rokoch s Petrou a mimi. G2 Gozen však našiel kvalitnú náhradu v podobe roxi.

