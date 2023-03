. Do ligy sa jej podarilo kvalifikovať s novým tímom MostValuablePlayers. O to zaujímavejší tento postup je, pretože v tíme hrá okrem Slovenky aj česká hráčka Justina „

A práve v 3. sezóne ESL Impact pribudne ku Kat ďalšia Slovenka - Lea „ Xia “ Vagová. Má len 17 rokov, no schopností a skúseností má na rozdávanie . Do ligy sa jej podarilo kvalifikovať s novým tímom MostValuablePlayers. O to zaujímavejší tento postup je, pretože v tíme hrá okrem Slovenky aj česká hráčka Justina „ Tynka “ Ducká, ktorá je taktiež na CS:GO scéne veľmi známa. Je to po prvý raz, čo sa v lige ESL Impact predstaví celkovo trojica CZ/SK hráčok.

Red Bull Solo Q je obľúbená súťaž v 1v1 formáte v hre League of Legends, kde majú amatérski hráči šancu predviesť, čo skutočne v LoLku dokážu. Šancu kvalifikovať sa na svetové finále v londýnskej Red Bull Gaming Sphere majú hráči z celého sveta. Môžeš to byť práve ty, kto sa stane najlepším hráčom League of Legends.

