to má našliapnuté veľmi dobre, veď v skupinovej fáze skončili na 1. mieste so skóre 5-1 a do grandfinále pohodlne preplávali. Jediné zaváhanie bolo v semifinálovom zápase proti JD Gaming, kde nevyhrali jednu hru. O niečo horšie to bolo s tímom DRX, ktorý síce dominoval v skupine C, ale v štvrťfinále takmer nezvládol zápas proti EDward Gaming a zápas skončil tesne 3:2. V semifinále DRX vyhrali 3:1 nad Gen.G Esports.

Šampiónmi Worlds 2022 sa nakoniec stali hráči DRX a z turnaju si odoniesli takmer 490 000 dolárov. Rozhodne to však nebolo jednoznačné. Grandfinále by sa totiž dalo označiť za jedno z tých najlepších, aké si kedy na najväčšom League of Legends podujatí mohol vidieť. Hoci sa odohralo v neskorých nočných hodinách až do skorého rána, bolo sa na čo pozerať. Po tesnom výsledku sa ale tešili tím DRX a Faker titul šampióna neoprášil. Finále však bolo plné emócií.