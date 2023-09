Esports Bulletin 9/23 | CS2 je tu. Nová éra hry Counter-Strike štartuje

Je to tu! Dlho očakávaná novinka sa konečne dostala medzi komunitu. Je možné, že si patril medzi šťastlivcov, ktorí si hru vyskúšali už pred niekoľkými týždňami. Valve však nesklamalo a v lete sľúbenú hru sprístupnilo pre väčšinu. Ak medzi týchto hráčov nepatríš a pýtaš sa, ako získať prístup do hry Counter-Strike 2, tu je návod:

Nemusíš však pátrať o aké regióny ide. Slovenskí a českí hráči totiž patria do oblastí, ktoré majú prístup. Ak nepatríš medzi aktívnych hráčov matchmakingu, stačí ti vyhrať jeden alebo pár zápasov a získať rank. Na druhý deň by už v starom CS:GO mala svietiť pozvánka na vyskúšanie Counter-Strike 2.

