Esports Bulletin 6/22 | Veľký krok vpred! Česká posila v tíme OG Esports

Určite ťa ako fanúšika Sinners Esports zmena v tíme nepotešila, no veríme, že tento posun vpred NEOFRAGOVI praje každý. Bude totiž hrať spoločne s ďalším nováčikom v tíme, F1KUm, po boku tier 1 hráčov: mantuu, flameZ a nexa. Zároveň naňho čakajú tie najväčšie turnaje a hry proti špičke CS:GO scény. Drž mu preto palce, nech sa predstaví v tom najlepšom svetle...Let's go NEOFRAG!💪💥

