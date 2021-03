Esports Bulletin 3/21 | Ultimátne zápasy a poriadne nabitý program

Turnaj Red Bull Ultimátny Hráč pokračuje

Stále hľadáme toho najkomplexnejšieho hráča - a ešte stále máš šancu sa ním stať. Hoci sú už niektoré hry už za nami, CS:GO, Bike Unchained 2 a League of Legends si ešte stále môžeš zahrať. Ako na to?

FIFA - Futbaloví reprezentanti sa stretli vo FIFE. Kto vyhral?

CS:GO - V showmatchi Sinners vs G2 sa dalo na čo pozerať

Prihlás sa do najväčšej domácej univerzitnej ligy

Igino z UCM TEDI Bears Alfa (1. miesto CS:GO): „Je to príjemné spestrenie si študentského života. Venovať sa hobby, čo ťa baví a dovolí to človeku spoznať ľudí zo školy, ktorí si potom môžu pomôcť aj v škole. UniCup je jediná možnosť univerzitného CSka na Slovensku, tak si to spríjemniť kompetitívnym hraním a snažiť sa dosiahnuť niečoho.“

