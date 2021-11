Esports Bulletin 11/21: Zo špičky CS:GO na Valorant. Privítaj tím G2 Gozen

. Až do semifinále nestratil tím ani mapu, hoci krok od finále hráčom cestu riadne znepríjemnila zostava z Heroic, ktorá v BO3 sérii dokázala vyhrať prvú mapu. G2 tím však potvrdil svoje skúsenosti a silnú mentalitu, keď otočil stav zápasu a dostal sa až do finále.

Päť neprehraných zápasov a výhra na šiestich mapách v rade. Takýto perfektný štart mal tím G2 počas PGL Major Štokholm 2021 . Až do semifinále nestratil tím ani mapu, hoci krok od finále hráčom cestu riadne znepríjemnila zostava z Heroic, ktorá v BO3 sérii dokázala vyhrať prvú mapu. G2 tím však potvrdil svoje skúsenosti a silnú mentalitu, keď otočil stav zápasu a dostal sa až do finále.

Tímy z Ázie opäť ukázali, prečo sú v MOBA hrách a v League of Legends skutočne dominantné . Prvé štyri priečky obsadili práve tímy z východu - EDward Gaming, DAMWON Gaming, Gen.G Esports a T1. Bolo to až delené 5./8. miesto, kam sa dostala medzinárodná zostava Cloud9 a európska MAD Lions. Teší nás práve posledná spomínaná, ktorej súčasťou je aj dvojica Carzzy a Humanoid z Česka – chalani si s tímom odniesli 100 125 dolárov.

After a long battle, Edward Gaming were the victors at Worlds 2021

Parádnym predstavením boli semifinálové zápasy, ktoré oba skončili až po 5 mapách. To pokračovalo až do finále, kde EDward Gaming zvíťazili nad DAMWON 3:2.

