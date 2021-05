Keď sa britská cyklistka Evie Richards zapísala do medzinárodnej cyklo scény ziskom dúhového dresu vo svetovom šampionáte U23 (do 23 rokov) Cyclocross (CX) World Championship v belgickom Zoldere, – mimochodom na jej prvých pretekoch mimo Britániu – mnohé jej rivalky ostali v šoku. „Nikto nemal ani potuchyo tom, kto vlastne som," prezrádza so smiechom Evie, ktorá mala v tom čase iba 18 rokov.

O štyri roky neskôr, vedela každá jej súperka, kto Evie presne je – svetová cyklistka, ktorá má na svojom konte dve víťazstvá svetového šampionátu U23 CX World Championship, štyri U23 CX národné tituly a tri U23 Cross-country (XCO) národné tituly . A to nehovoriac o nespočetnom množstve svetových pódií, striebre z hier Commonwealthu a vlaňajších víťaztiev v zasávkach svetového pohára Cross-country short-tracku (XCC) v Novém Měste na Moravě.

To nie sú zlé výsledky na niekoho, kto začal bicyklovať iba tak pre lepšiu kondičku. Takže, kde to celé začalo ?

Národné ambície

Evie je nabitá energiou a pripravená na elitné výkony © Jan Kasl/Red Bull Content Pool

Evie vyrástla v športovo založenej rodine v Malverne , malom meste na anglickom vidieku Worcestershire, a nebolo nikdy pochýb o tom, že vo svojej vášni k športu bude pokračovať. „Ako rodina sme boli veľkí fanúšikovia olympiády. Keď som mala osem rokov, pamätám si, že som ju nemohla v televízii pozerať, pretože som tam veľmi chcela byť. Bola som veľmi súťaživá ," spomína.

Cyklistika v tej dobe nebola „na radare" Richardsovej rodiny. Namiesto toho trávili spolu víkendy v miestnom rugby klube. Evie našla svoju prvú inšpiráciu v Jonnym Wilkinsonovi , rugby hráčovi z anglického národného tímu. „Pamätám si, ako som pozerala Jonnyho odkop – jeho odhodlanie. Bol vrcholovým športovcom a pre mňa vzorom ."

Pomyslela som si: „Jedného dňa tam chcem mať svoj dres," a tak som vyskúšala všetky športy, až kým som nenašla taký, v ktorom som sa videla, ako nosím národné farby a bojujem v olympijskej kvalifikácii. Evie Richards

Ale až keď nastúpila na strednú školu a videla národné dresy bývalých žiakov, ktoré ozdobovali steny, Evie ešte zvýšila svoje športové ciele . „Pomyslela som si: „Jedného dňa tam chcem mať svoj dres," a tak som vyskúšala všetky športy, až kým som nenašla taký, v ktorom som sa videla, ako nosím národné farby a bojujem v olympijskej kvalifikácii,“ vysvetľuje.

Pod tlakom individuálneho súťaženia, z ktorého bola nervózna, Evie tiahla k tímovým športom . Vynikala v pozemnom hokeji , ktorý v tom čase hrávala na krajskej úrovni. Tréner navrhol tímu nájsť si mimo sezóny alternatívnu aktivitu na udržanie si kondície.

Na rad prichádza bicykel. „Cyklistika bola jediný šport, ktorý som nerobila! Môj otec práve dostal bicykel. Ja som chcela cez víkendy pokračovať v práci v miestnom farmárskom obchode, aby som si zarobila peniaze. Začala som jazdiť a behať s otcom, kde sme sa pri behu a jazde striedali,“ spomína Evie. „Za svoju prvú výplatu som si kúpila cyklokrosový bicykel , ten najlacnejší v miestom cyklo obchode. Vtedy sme spolu začali cez víkendy jazdiť do obchodu.“

Logickým ďalším krokom boli preteky na horských bicykloch - tentokrát bez obvyklých Eviených nervov. „Bolo to pekné, pretože to bolo ďaleko od školy, kde nikto nevedel, že robím tieto súťaže a necítila som tak žiaden tlak . Bola to iba zábava, ktorú som robila s otcom.“

Jej prvý bicykel bol cyklokrosový a odvtedy sa neobzrela späť © Patrik Lundin / Red Bull Content Pool

Spozorovaný talent

Úspechy rýchlo nasledovali a po víťazstve na niekoľkých podujatiach série National XCO Series v roku 2014 a dosiahnutí druhého miesta na juniorských národných UCI XCO majstrovstvách, si britská asociácia nemohla nevšimúť, ako sa Evie darí. „Dostala som telefonát so žiadosťou, aby som nastúpila v Nórsku na majstrovstvách sveta 2014 v horskej cyklistike. Kým som tam neprišla, skutočne som si neuvedomovala, aká veľká vec sa to vlastne stala ,“ hovorí. „Keď som videla, že proti mne súťažia najlepšie dievčatá na svete, uvedomila som si, aká veľká je to príležitosť a navyše tak skoro v mojej kariére."

Evie Richards © Jan Kasl/Red Bull Content Pool

Evie sa pripojila k Juniorskej akadémii Veľkej Británie – cez víkendy bojovala v juniorskej svetovej sérii spolu s najlepšími talentmi v oblasti horskej cyklistiky v Európe, zatiaľ čo medzitým študovala v škole a pracovala na čiastočný úväzok v supermarkete. „Bola to najlepšia vec vôbec. Vyrážali sme do Nemecka, Talianska, všade... V pondelok moji priatelia hovorili o víkendových večierkoch, ale ja som práve priletela späť z Európy.“

Pamätám si, ako som robila turbo tréningy o 22:00 po práci alebo o 5:00 pred zmenou v supermarkete. Už vtedy som bola dosť odhodlaná. Evie Richards

Žonglovanie s tým všetkým znamenalo vážne zápálenie pre vec. „Pamätám si, že som robila turbo tréningy o 22:00 po práci alebo o 5:00 pred zmenou v supermarkete. Už vtedy som bola dosť odhodlaná ,“ spomína.

Evie v akcii na jej XCO biku v kopcoch Malvernu © Patrik Lundin / Red Bull Content Pool

Tvrdá práca sa jej odvďačila fenomenálnou striebornou medailou na Juniorských UCI MTB majstrovstvách sveta v country-crosse 2016 v Andorre . „Bol to úžasný zážitok, na ktorý sa prišlo pozrieť 25 mojich rodinných príslušníkov a priateľov."

Rozhodnutia, ktoré menia život

Po úspechov, ako spomínaná strieborná medaila, čelila Evie aj horším momentom, ako keď jej presun do Manchestru v rámci zaradenia sa do programu olympijskej akadémie spôsobil, že sa cítila izolovaná a nešťastná. „Nikomu by som to nepriala. Bolo to najťažšie obdobie v mojej cyklistickej kariére. Bývali sme ďaleko od Manchestru a nikoho som nepoznala. Naozaj som sa trápila.“

Vrhnutie sa na regionálny cyklokros jej dodalo sústrenie pri tréningu © Patrik Lundin / Red Bull Content Pool

Sústredenie energie na víkendové regionálne cyklokrosové podujatia jej zlepšilo sústredenie a dalo nový tréningový nástroj. „ Nemala som čo robiť, a tak som len tvrdo makala a skoro každý víkend súťažila. Pre mňa bolo príjemné vidieť iných ľudí, trochu zmeniť tréning. Robila som to rada a prerušilo mi to nudnú každotýždennú rutinu.“

Povedala som si, že ten víkend idem súťažiť, ale potom už si nikdy nechcem sadnúť na bicykel. Evie Richards

Napriek tomu, iba týždeň pred UCI CX národným šampionátom 2015/16 do 23 rokov takmer ukončila kariéru , pretože bola v Manchestri nešťastná. „Povedala som, že ten víkend budem súťažiť, ale potom si už nikdy nechcem sadnúť na bicykel." Našťastie víťazstvo v pretekoch – a teda aj uskutočnenie jej sna zaslúžiť si národný dres – zmenilo jej názor. „ Dalo mi to istotu, že som dobrá , ale potrebovala som nájsť iný spôsob, ako zariadiť, aby to fungovalo a bavilo ma to."

Evie Richardsová - 2019 MTB World Cup v Snowshoe © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Iba o týždeň neskôr, vo veku 18 rokov , sa Evie postavila na úvodný UCI CX svetový šampionát U23 v belgickom Zoldere, kde bola stále relatívne neznámou pretekárkou. „Dovtedy som jazdila iba pár národných pretekov, hlavne preteky v miestnej lige. Štartovala som ďaleko vzadu , rozhodne som si nemyslela, že mi to pôjde dobre, a pamätám si, že som sa na začiatku cítila dosť unavene.“

Šlo jej to však dobre, keďže sa jej podarilo zo zadnej časti štartovného poľa predrať dopredu, zvíťazila o pol minúty a uchmatla si dúhový dres majsterky sveta na bicykli , ktorý jej požičala britská MTB cyklistka Tracy Moseleyová, dlhoročná podporovateľka Evie. „Myslím, že všetci boli dosť šokovaní, že som vyhrala, pretože ma nikto nepoznal. Naozaj som si neuvedomovala, aká veľká vec to bola. Až do nasledujúceho rána, keď sa môj telefón cez noc zbláznil a ľudia stáli v rade pred stanom , aby sa so mnou odfotili !“

Zlomový výkon

Svoj prvý seniorský svetový pohár v cyklokrose vyhrala v rokoch 2017-18 © Patrik Lundin/Red Bull Content Pool

Evie bola fenoménom v kategórii do 23 rokov, ale jej zlomový výkon priniesli až elitné cyklokrosové preteky , na ktorých takmer neštartovala. Niekoľko dní pred UCI CX svetovým pohárom 2017 v belgickom Namure si vykĺbila koleno – za uplynulé tri mesiace už po druhý raz. Bola rozrušená. „Vyplakala som si oči a začala hľadať lety domov, aby som si to dala skontrolovať," spomína.

Je neuveriteľné, že to „skočilo späť na miesto“, a tak sa Evie postavila na štart proti elitným cyklokrosovým športovkyniam, ako je Jolanda Neff , Pauline Ferrand-Prévot a britská kolegyňa Nikki Brammeier . Odvážna ukážka sily na jednej z najťažších cyklokrosových tratí vtedajšieho kalendára sa skončila cestou k víťazstvu medzi najlepšími svetovými cyklistkami. „ Opäť to bol šok . Vždy som sledovala Pauline a keď som ju a Jolandu predbehla, cítila som sa byť veľmi silná. Potom som predbehla aj Nikki. O taktike som ani neuvažovala , rozhodla som sa jazdiť čo najtvrdšie, ako som mohla.“

Evie drtí trať v Novom Meste, Česko 2019 © Jan Kasl/Red Bull Content Pool

Zisk striebra na hrách Commonwealthu bol ako uštipnutím a zároveň jediným okamihom, kedy som na pódiu plakala. Bolo to emotívne, pretože to bolo niečo, o čom som vždy snívala. Evie Richards

Evie, ktorá bola na vlne úspechu, pokračovala v hattricku ziskom titulu na národnom CX šampionáte U23 v sezóne 2017-18 a vyhrala aj svoje druhé U23 CX majstrovstvá sveta. O dva mesiace nato nasledovala strieborná medaila z hier Commonwealthu v cross-country v Austrálii – čo je aj moment, na ktorý je zatiaľ najviac hrdá . „Zisk striebra na hrách Commonwealthu bol ako uštipnutím a zároveň jediným okamihom, kedy som na pódiu plakala. Bolo to emotívne, pretože to bolo niečo, o čom som vždy snívala."

Evie získala striebro v roku 2018 na hrách Commonwealthu © Getty

Zranenie a ich výhody

Potom prišla obrovská rana , keď pretrvávajúci problém Evie s kolenom dosiahol kritický bod. Vykĺbilo sa počas fyzioterapie pri tréningu v španielskej Girone v roku 2018. „Práve som absolvovala štvorhodinovú jazdu, tréning v posilňovni a hovorila som svojej masérke, že všetko zapadá na svoje miesto,“ spomína si. „Doslova potom mi povedala, aby som sa otočila, a ja som okamžite začala kričať od bolesti, aby mi niekto zavolal sanitku."

Operácia kolena v roku 2019 posunula plány na obhajobu jej národných a svetových cyklokrosových titulov do 23 rokov, ale ukázala sa ako zlom v jej prístupe k tréningu a životu všeobecne . „Počas môjho zotavovania som si uvedomila, že som si vyvinula tunelový spôsob myslenia, že športovec môže iba trénovať a nemôže robiť nič iné. Keď som sa prvýkrát pripojila k tímu Británie, prestala som sa stretávať so všetkými svojimi priateľmi . Prerušila som akúkoľvek socializáciu, pretože som si myslela, že to bude mať na tréning negatívny dopad. Bola som pretrénovaná a málo som dopĺňala živiny – iba aby som bola čo najľahšia."

Silový tréning v podaní Evie Richards pri príprave na sezónu 2020 © Patrik Lundin/Red Bull Content Pool

Od momentu zranenia som nikdy nebola taká šťastná. Užívam si každý jeden tréning. Teraz som úplne nový človek. Evie Richards

Uvedomila som si , že by som mala svoje zranenie využiť ako pozitívum a nájsť si okrem cyklistiky veci, ktoré by ma potešili. Opäť som sa začala stretávať s priateľmi, robila som veľa bežných vecí, ktoré som vytesnila – napríklad nakupovanie alebo chodenie do kaviarne. Uvedomila som si, že keď som šťastnejšia, zotavujem sa rýchlejšie a počas tréningových dní som zvládala makať ešte tvrdšie."

Pri vstupe do elitnej úrovne bola Evie na dobrej pozícii pre uskutočnenie svojich snov o víťazstvách v najväčších pretekoch v XCO kalendári. Psychicky bola na svojom vrchole riadila sa tým, že šťastný jazdec je rýchly jazdec . „Od zranenia som nikdy nebola šťastnejšia. Užívam si každý jeden tréning. Teraz som úplne iný človek.“ Vzhľadom na jej dve víťazstvá v rámci vlaňajšieho svetového pohára na short-tracku môžeme v pokojom v duši prehlásiť, že Evie sa svojej príležitosti nezľakla. Práve naopak. Určite ju preto sleduj aj túto sezónu , pretože sa bude na čo pozerať!

