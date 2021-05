Vezmeme ťa na miesta, kde by si monopost F1 rozhodne nečakal

Jeden z najluxusnejších svetoznámych hotelov , presnejšie jeho heliport, patrí medzi miesta, kde by si monopost F1 rozhodne nečakal. Najskôr bolo potrebné dostať stroj Davida Coultharda na miesto odvážneho kúsku vrtuľníkom . Potom to už mal celé v rukách samotný jazdec. Výška hotela je 321 metrov . Aj keď je heliport trochu nižšie, pomýliť pedále pri robení donutov by nebolo rozumné.

