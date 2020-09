Keď som sa prihlásil, mal som obavy a zmiešané pocity. Na štarte som bol nervózny, po prvých záberoch to opadlo a začal som si to užívať. Atmosféra bola fantastická, po bajku v depe som sa sám seba pýtal, či to dám. V tom teple to bolo náročné. Keď som videl 100 m pred cieľom, ako na časomiere naskočilo 10:59, uvedomil som si, že to stihnem pod 11 h. Mal som neskutocčnú radosť! Dokázal som to!

Viliam Kerekes