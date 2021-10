FIFA 22: Ryan Pessoa a jeho tipy do víkendovky FUT Champions

Príchod FIFA 22 Ultimate Teamu so sebou prináša aj najvýraznejšie zmeny v súťaži FUT Champions Weekend League, skrátene aj víkendová liga či „víkendovka“, od svojho počiatku. Už nepotrebuješ grindiť 30 hier počas troch dní, no aj tak budeš potrebovať silný tím, meta taktiky a najmä nepriestrelný mindset, aby si dosiahol na svoje vysnívané odmeny. Pozrime sa na to, ako funguje FUT Champions v hre FIFA 22.

„Môžeš mať najlepších hráčov a taktiky v hre, ale ak nepopracuješ na svojej hre po mentálnej stránke, budeš mať v súťažnom prostredí problémy,“ hovorí Ryan Pessoa . Než sa vrhneme na konkrétne tipy, pozrime sa na aktuálny formát FUT Champions.

Aby si získal miesto vo finále, potrebuješ silný tím a meta taktiky © EA Sports

01 Aké zmeny nájdeš v novej FUT Champions vo FIFA 22?

Aj keď sme po minulé roky videli niekoľko vylepšení klasickej FUT Champions víkendovky, FIFA 22 prináša prelomové novinky. Stále potrebuješ získať kvalifikačné body z Division Rivals, aby si sa mohol zúčastniť, ale to je z porovnania tak všetko.

Vo FIFA 22 získavaš v kvalifikácii vstupné tokeny do FUT Champions Play-Offs. Tie trvajú do skončenia FUT sezóny (šesť týždňov), a keď sa dostaneš do play-off, odohráš niekoľko zápasov podľa toho, kedy si ich zvolíš. Výsledkami získavaš body do Champions Ranku a odmeny, ktoré si odomkneš na konci play-off.

Ak získaš dostatok bodov, získaš takzv. Finals Qualification Token (žetón, ktorý ťa kvalifikuje do finále) a práve tu sa dostávame k novinke týkajúcej sa víkendovej ligy. Champions Finals sa konajú v rovnakej dobe a môžeš si zvoliť víkend, v ktorom sa chceš zúčastniť. Nezabudni však, že Finals Qualification Tokeny sú obmedzené na aktuálnu sezónu.

Vo FIFA 22 získavaš body, aby si dosiahol vyšší ranking a lepšie odmeny © EA Sports

02 Je Champions Finals novou víkendovkou?

Champions Finals nie o grindení 30 hier – počas určitého časového limitu musíš cez víkend odohrať niekoľko hier a odmeny, ktoré získaš, budú závisieť na počte tebou získaných bodov. Vítanou zmenou pre FIFA 22 je aj zisk bodov v prípade prehry, takže sa ti oplatí každý zápas dokončiť.

Finálnou veľkou zmenou je, že na odmeny nemusíš čakať až do ďalšieho týždňa. Hneď, ako skončíš svoje Champions Finals zápasy, získaš k svojim odmenám prístup. Ak ti stále ostalo odohrať niekoľko zápasov, môžeš si odmeny vyzdvihnúť, keď turnaj skončí a odmeny sa vypočítajú podľa toho, ako si skončil.

Ryan Pessoa v Red Bull Gaming Sphere, Londýne © Mark Roe / Red Bull Content Pool

Aj keď si na tieto zmeny budeš musieť chvíľku zvykať, aspoň sa pri tej hre tak nezapotíš. Možnosť vybrať si, kedy play-off zápasy zahráš, je určite príjemná a vďaka kratšej víkendovke sa môžeš viac venovať svojmu okoliu.

Tlak z FUT Champions môže byť celkom výrazný – najmä keď vieš, o aké odmeny hráš. Ryan Pessoa

Body získavaš aj za prehry, takže vždy nezabúdaj dokončiť zápas © EA Sports

03 Mentalita počas FUT Champions

Formát sa možno zmenil, ale FUT Champions stále zostane najväčším súťaživým prostredím pre väčšinu FIFA 22 hráčov, s čím sa spája aj veľký nátlak.

„Tlak z FUT Champions môže byť celkom výrazný – najmä keď vieš, o aké odmeny hráš.“ vraví Ryan . „Aj keď zaostávaš, je dôležité hrať rovnakým spôsobom. Nepanikár a nezačni zmätene behať či posielať obrancov preč zo svojej pozície. Zostaň v pohode a hraj, čo ti ide najlepšie – ako by to bolo 0-0.“

Reagovať na prehru pozitívne je často ťažké. Väčšina hráčov chce len vyhrávať a hneď po vyhranej hre hľadajú ďalšieho súpera, ale to môže byť kontraproduktívne.

„Vždy vravím ľudom, aby si po prehre dali pauzu," hovorí Ryan. „Ak sa vrhneš do ďalšieho zápasu, máš v hlave stále predchádzajúceho súpera. Daj si pauzu a vráť sa k tomu po pár minútach, budeš hrať lepšie."

Ďalšou vecou, ktoré ťa pripraví na FUT Champions pred hrou, je rozohra v Rivals pred samotným začiatkom víkendovky. Aj keď by si mal v polčase zápas ukončiť, rozohráš sa.

Pamätaj na to, že niekoľko zápasov v rade znižuje tvoju koncentráciu. Mnohí FUT Champions hráči hrajú v niekoľkých fázach, aby si dali pauzu. Vďaka tomu budeš pri ďalších hrách čerstvý a budeš na môcť znova plne koncentrovať.

FUT Champions, vrchol kompetitívneho prostredia pre väčšinu hráčov FIFA 22 © EA Sports

04 FUT Champions taktiky

Vži sa do kože Thomasa Tuchela či Pepeho Guardiolu a vnímaj, čo robí tvoj súper. Darí sa mu na nejakej špecifickej strane ihriska? Porozmýšľaj, prečo tam máš problémy ty. Hrá tvoja úzka formácia do kariet súperovým rýchlym krídelníkom? Je otázka niekoľkých sekúnd, kým zmeníš formáciu alebo dáš hráčovi inštrukciu, ktorá súperovho hráča odstaví. Ak nič z toho nevieš vyriešiť, môžeš skúsiť zahrať formáciu ako súper. Tým mu aspoň sťažíš zisk číselnej výhody.

Venuj pozornosť typickým veciam, ktoré súper v hre robí. Niektorí sa snažia oklamať ťa menej pravdepodobnou možnosťou, keď sa napríklad snažia preniknúť až do príliš úzkych priestorov. Tieto návyky majú niektorí hráči v sebe zakódované, preto sa snaž súperovu hru vnímať a pokiaľ niečo zopakuje viackrát, využi to vo svoj prospech.

FIFA 22 má viac možností vlastných taktík ako kedykoľvek predtým, no určite neexistuje možnosť, ktorá by sedela každému. Úspešné taktiky pochádzajú z pochopenia tvojho vlastného herného štýlu, silných a slabých stránok. Ak si natáčaš svoje zápasy – väčšina konzol dnes umožňuje pozrieť nedávnu hru – využi to. Sústreď sa na zápasy, ktoré si prehral. Prečo si nevyhral? Čo si robil v momentoch, ktoré viedli ku gólu súpera? Porozumenie týchto bodov a reakcia na ne môže mať väčší vplyv na tvoj posun.

Anfield Kop vo FIFA 22 © EA Sports

05 FUT Champions tipy a triky

FUT Champions je hra, v ktorej môžu rozhodovať detaily. Niekedy prehráš na penalty. Niekedy budeš musieť znášať neuspokojivé rozhodnutia rozhodcov. Na niečo také sa neodvoláš, no vždy môžeš ovplyvniť niektoré faktory, ktoré majú dopad na tvoju hru.

Tu je niekoľko vecí, ktoré ti môžu pomôcť zvíťaziť vo FUT Champions:

Skórovanie v záverečnom penaltovom rozstrele – Ak sa súper so svojím brankárom hýbe pozdĺž čiary, nasleduj ho svojím kurzorom a zamier tam, kde práve stojí, keď budeš strieľať. Zo skúsenosti sa takíto mobilní brankári do nejakej strany zvyknú hodiť.

Premienanie penalty počas zápasu – Ak sa ti naskytne príležitosť kopať penaltu počas zápasu, zvoľ si konkrétneho hráča, chvíľu počkaj a napál to do stredu. Oponenti si možno budú myslieť, že meníš hráča pre špecificku techniku. Oklam ich.

Prepínanie oslavy – FIFA 22 predstavuje novú možnosť sústrediť sa na vlastných hráčov namiesto sledovania osláv súpera. Bez ohľadu na to, ako mentálne silný si, využi túto možnosť. V opačnom prípade ťa môže ľahko vyviesť z miery hlúpe telefónne gesto Gabriela Jesusa.

Chytanie penalty – Ostaň stáť v strede. Je to o mentalite viac, ako si myslíš. Ak zostaneš stáť a náhodou gól chytíš, získaš mentálnu výhodu. A keď to pôjde do strán, čo už, veď penalty sú lotérie, že?

Zachovaj si chladnú hlavu – Ak si zvykneš hráčov vykartovať, prestaň s tým! Je lepšie dostať gól ako stratiť hráča, odolaj preto pokušeniu skosiť súperovho hráča pri prvej príležitosti. Možno netrafí! Ak máš po pol čase hráča so žltou kartou, najmä stredných obrancov či CDM, a hra je veľmi tesná, nemusí byť zlým nápadom ich priestriedať.

Striedaj hráčov – Niekedy nás šokuje, keď hráč nestrieda. Tvoj vyčerpaný Neymar nebude tak efektívny ako krídelný hráč s 80 ratingom a rýchlosťou 95, ktorého nasadíš z lavičky. Rýchli hráči vedia v neskorej fáze hry poriadne zaťažiť unavenú defenzívu, aj keď sú horší než tvoja hlavná zostava.

