FIFA 22: Ryan Pessoa a jeho ultimátne tipy na získanie mincí

FIFA 22 je už za rohom a s ňou aj ďalšia sezóna grindingu FIFA Ultimate Teamu pre postavenie vysnívaného tímu. Ak chceš hrať vo víkendovke na najvyššej úrovni, potrebuješ najlepších meta hráčov, ktorí skutočne nie sú najlacnejší.

Ak patríš k Červeným Diablom a v tvojom tíme nesmie chýbať Varane či Sancho, alebo ako fanúšik Barcelony nechceš prísť o Depaya či Aguera, mal by si nazbierať mince čo najskôr. Profesionálny FIFA hráč Ryan Pessoa ti prezradí ako na to.

Hraj a obchoduj počas skorého prístupu

Aj keď každý začína hrať FIFA Ultimate Team bez jedinej mince a učí sa nový gameplay, mince je potrebné zbierať tak rýchlo, ako sa len dá. Najlepším spôsobom je začať už počas tkzv. Early Access, čo je skorý prístup do hry.

„Ak si kúpiš normálnu FIFA edíciu, môžeš hrať 1. októbra," vraví Ryan. „Ak si zakúpiš Ultimátnu Edíciu, získaš obrovskú výhodu oproti ostatným hráčom, pretože môžeš začať hrať uz 27. septembra.“ Ak máš EA Play predplatné, môžeš hrať dokonca ešte o niečo skôr, a síce 10 hodinová skúšobná verzia od 22. septembra.“

Ryan Pessoa v Red Bull Gaming Sphere, Londýne © Mark Roe / Red Bull Content Pool

Aj keď to možno neznie veľkolepo, ale market kolíše práve počas takýchto dní so skorým prístupom a hráči s malým počtom mincí ich vedia otočiť na veľké sumy už za pár týždňov. Odporúčame preto niekoľko tipov:

Squad Battles – Ak si predplatiteľom EA Play a k hre sa dostaneš už 22. septembra, môžeš si zahrať toľko Squad Battlov, koľko je len možné, aby si nasledujúci pondelok dostal vzácne balíčky s odmenami ešte predtým, než si hráči hru vôbec stiahnu. Ak to budeš zo začiatku každý týždeň opakovať, dostaneš sa ľahko k takýmto balíčkom.

Division Rivals -– Začni grindiť Rivals hneď, ako sa na to budeš cítiť pripravený. Na rozdiel od minulého FUT, kde hráči získali veľký bonus mincí za umiestnenie, bude Rivals tento rok o postupnom posúvaní sa v rebríčku s pravidelnými checkpointami, takže ak budeš hrávať pravidelne, malo by to stačiť na benefit v podobe obchodovateľných odmien.

FIFA 22 FUT Heroes karty © EA

Web App – Webová aplikácia sa zvyčajne spúšťa skoro, v minulom ročníku šla live deň pred EA Play – a umožňuje ti predávanie a kupovanie kariet už v skorej fáze hry. V nej nemá mince ešte nikto, takže akékoľvek meta karty, (napríklad lacná, ale neskutočná karta Adama Traorého) budú počas Early Accesu čoraz drahšie, keď budú hráči získavať mince. Používaním web appky počas EA Play zároveň nestratíš 10 hodín len obchodovaním a nastavovaním klubu.

Foundation SBCs – Dokonči Foundation Squad-Building Challenges tak rýchlo ako môžeš, pretože za ich dokončenie získaš obchodovateľný balíček. Počas web app obdobia bude zrejme každá karta predražená kvôli objemu mincí, v prvom týždni hrania pôjdu použiteľné karty cenou nahor.

Využi FUT Champions

FUT Champions je vrcholom kompetitívneho hrania vo FIFA Ultimate Teame pre väčšinu hráčov. EA mení formát tejto súťaže pre FIFA 22 tak, že zápasy dostávajú až do vyraďovacej fázy a následným FUT Finále, čo má dopad aj na to, ako a kedy sa odmeny dostanú na market. Zvyšok ohľadne FUT Champions by mal zostať rovnaký, pretože stále budeš môcť vďaka tejto súťaži získať mince.

„ FUT Champions Víkendová Liga je skvelý spôsob, ako si zmerať svoje sily s ostatnými hráčmi a fantastická vec pre získanie mincí,“ – hovorí Ryan. „Vieme napríklad, že cena meta kariet kedysi padla hneď po prvej víkendovke. Vtedy je skvelý čas na nákup hráčov pre tvoj tím."

Mbappé bude opäť veľká hviezda vo FIFA 22 © EA

Ako EA pred vydaním oznámila, odmeny už nebudú rozdávané v presný čas vo štvrtok, ale určite budú kľúčové dni a fázy, kedy sa trh zaplaví kartičkami, ktoré hráči dostali v odmenách. Určite venuj pozornosť týmto dňom, pretože vtedy môžeš kúpiť hráčov za lacno a naopak ich predávaj pred ďalším FUT Champions , kedy hráči začnú pripravovať nové zostavy.

Ďalšie predmety ako Chemistry Styles (štýl chémie) a Position Change (zmena pozície) môžu byť tiež vhodné na obchodovanie. Hunter a Shadow sú napríklad najpoužívanejšie štýly chémie a v piatok či sobotu bývajú na markete veľmi žiadané.

Predávaj pri najväčšom hype

Dobré pravidlo na získavanie mincí vo FIFA Ultimate Teame hovorí, že sa má predávať pri veľkom hype.

„Každý týždeň sa do hry dostáva veľa nového obsahu, najmä čo sa týka Objective Players a Squad-Building Challenges, pričom má každá z týchto aktivít špecifické požiadavky," prezrádza Ryan. To má dopad aj na cenu niektorých kariet. Napríklad, ak je vonku SBC, na ktoré treba hráčov s 80 ratingom z Barcelony, môžeš očakávať, že hráči, ktorí túto požiadavku spĺňajú, budú skutočne (cenovo) vzácni . Ak takých zrovna vo svojom klube máš, bude najlepší čas na ich predaj!

Niekedy sa oplatí sedieť nad Transfer Marketom © EA

EA zvyčajne pridáva nový obsah do hry okolo 17:00 UTC (19:00 u nás), preto je dobré sa prihlásiť do hry alebo appky v tomto čase. Ak budeš rýchly, môžeš hneď nakúpiť hráčov, ktorých cena by mala o krátky čas vzrásť a predať ich za profit o niekoľko minút neskôr, keď po nich bude veľký dopyt.

Nevýhodu je samozrejme to, že počas hypu asi nechceš takéto karty nakupovať. Hoci je veľmi lákavé odohrať SBC ako Marquee Matchups čo najskôr, ale po niekoľkých dňoch sa cena potrebných kariet zníži, keďže o nich už nebude taký záujem. Preto pri hype predávaj a SBC dokonči až neskôr.

V niektorých časoch sa ale určite oplatí sedieť nad Transfer Marketom Ryan Pessoa

Biduj na karty počas veľkej ponuky

Počas FUT cyklu sa nespočetne mnohokrát stane, že objem kariet pridaných na Transfer Market sa zvýši veľmi rýchlo. To ťahá celu kariet nadol, pokým je dostatočne veľa v ponuke. Akákoľvek karta sa zvýši cenovo aj vtedy, keď bude ponuka nižšia ako dopyt. Je to jednoduchá ekonomika, a ak jej porozumieš aj vo FUT cykle, môžeš si tak zarobiť slušný počet mincí.

„Snáď sme dali jasne najavo, že netreba nad hrou sedieť 24/7, aby si sa dostal k minciam," dodáva Ryan. „ V niektorých časoch sa ale určite oplatí sedieť nad Transfer Marketom . Jedným z nich je deň odmien za víkendovku, veľké promo udalosti ako Black Friday či FUT Freeze, ktoré majú aj tzv. Lightning Rounds.“

Ryan Pessoa a jeho tipy do FIFA 22 © Luis Gallo / Red Bull Content Pool

Väčšinou, keď chceš kúpiť hráča vo FUT, hľadáš toho najlacnejšieho a klikáš na „Buy It Now“, a teda ho zakúpiš ihneď. Niekedy sa ale oplatí na karty prihadzovať pomocou „Bid“ funkcie. Väčšinou ti to až tak veľa mincí neušetrí, no ak je kariet v ponuke veľmi veľa, môžeš sa za dobrú cenu dostať k zaujímavým kartám.

Počas EA Lightning Roundu sa predajú desiatky tisíc Ultimate Balíčkov za minútu. Hráči otvoria tieto balíčky a snažia sa ich predať čo najrýchlejšie, pričom ani nezadajú vyvolávajúcu bid cenu. Vtedy je market zaplavený napríklad mnohými fodder kartami – teda (skôr) nepoužiteľnými s minimálnou bid cenou za 700 mincí. Ak ich je teda veľa, vieš sa dostať k dobrým alebo o niečo neskôr vzácnym kartám aj za zlomok ich ceny.

Vždy ťa ale niekto môže svojou ponukou prevýšiť, preto ak nechceš nad marketom stráviť celý čas, krátko pred vypršaním aukcie skontroluj cenu svojej ponuky . Ktorým udalostiam venovať špeciálnu pozornosť? Určite odsleduj odmeny za Squad Battles, ktoré sú každý týždeň. Nezabudni ani na špciálne Black Friday Lightning Rounds a Future Lightning Rounds.

Nakúp lacné fodder karty a šetri si ich

Ak sa chceš radšej sústrediť na hranie hry a len hľadáš spôsob, ako za malú snahu dosiahnuť čo najväčší zisk, existuje jedna veľmi efektívna dlhodobá stratégia na obchodovanie, ktorá vo FUT existuje už niekoľko rokov:

„Ak je tvoj začiatočný tím decentný a chceš investovať svoje mince, možnosťou je zakúpenie tzv. SBC fodder karty,“ prezrádza Ryan. „V minulých ročníkoch stáli zlaté 86 rating karty v októbri po vydaní menej ako 10 000. Keď na konci Black Fridayov začala EA vydávať veľké SBC aj počas FUT Freeze období, cena týchto kariet raketovo vyletela."

Čo je to Fodder karta? Je to pomenovanie kariet, ktoré sú takmer nepoužiteľné, no majú svoju cenu vďaka SBC. Hráči si totiž pri SBC výzvach musia poskladať určité tímy a práve pre tento účel využiješ fodder karty. Ich cena je pri atraktívnych SBC skutočne vysoká, hoci najskôr nestoja takmer nič.

A to nie je žart. Ak v prvých týždňoch zakúpiš 10x 86 rating zlaté karty, po novom SBC sa dopyt po týchto kartách zvýši a budeš môcť získať možno aj viac ako 300k. Pri FUT oobchodovaní je len málo vecí jednoznačných, no jednou z nich je zvýšenie ceny fodder kariet. Len musíš byť trpezlivý.

Ak sa pozrieme ďalej, v minulých rokoch sa ceny 85 kariet výrazne zvýšili počas FUT Freeze (kedysi FUTmas) v decembri . A lacné Team of the Week (in-form) karty, častokrát dostupné za nízke ceny okolo 11k počas prvých mesiacov hry, vzrástli šialene na jar počas novo pridaných SBC.

Využi tieto tipy rozumne a jediné, čo ťa môže pri dosiahnutí najvyššej úrovne vo FIFA 22 Ultimate Teame zastaviť, je tvoj vlastný gameplay. Veľa šťastia!

