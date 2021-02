Nevieš akú formáciu použiť? Využívaš počas hry taktiky? Spoločne s profesionálnym hráčom FIFA, Seronom, ti prinášame tipy na to, ako ich počas zápasu využívať.

Kto je Seron?

Akú formáciu používa?

Rôzne tipy na úspech

Ktoré ofenzívne a defenzívne taktiky využívať a prečo?

🏆 Hráš na konzole PlayStation hru FIFA 21? Môžeš si ju zahrať aj v našom turnaji Red Bull Ultimátny Hráč , v ktorom máš šancu vyhrať parádne ceny. Viac info o turnaji nájdeš na konci článku. ⬇️

Kto je Seron? Vlastným menom Dominik Čermák je profesionálny hráč hry FIFA za tím Tipsport.Sampi. Seron je ešte len študentom strednej školy, no v takom mladom veku už dokázal získať niekoľko úspechov. Získal napríklad titul majstra Česka a Slovenska alebo vyhraný turnaj Cool ligy. Hral napríklad aj za esportový tím FK Teplice.

❓Aká formácia tebe osobne najviac vyhovuje? A prečo?

🎙️ Seron: „Mám oblíbené dvě formace, 4-2-3-1 a 4-4-2. Tu první protože je vyvážená jak do útoku tak do obrany a tu drouhou kvůli útoku a dobře se mi s ní hraje.“

❓ Meníš počas zápasu formáciu, čo sa taktík týka? Napríklad keď prehrávaš?

🎙️ Seron: „Ano, když prohrávám, tak většinou vysunu všechny hráče dopředu, zapnu tlak a snažím se soupeře rozhodit, aby udělal co nejvíc chyb, kterých by se dalo využít v můj prospěch.“

❓ Čo robiť, keď súper útočí s loptou po krídle s rýchlym hráčom, loptu nacentruje a veľmi často tak jeho útočníci skórujú? Aký máš na to tip?

🎙️ Seron: „Když vím, že má rychlého hráče na křídle, tak se snažím mít od něj co největší odstup a nebránit ho tělo na tělo, abych popřípadě mohl zamezit centru do vápna.“

Útočné taktiky

Nabiehanie do vápna (Get in the box)

V prípade, že budeš počas útoku centrovať loptu do vápna, môže sa ti nastavenie tejto taktiky veľmi hodiť. Pokiaľ ju aktivuješ, mnohí z tvojich hráčov sa pri tejto situácii pokúsia dostať do vápna a možno tak zvýšiš svoje šance na gól z hlavičky alebo prípadné odrazy. Daj si však pozor, strata lopty pri tejto taktike niekedy môže viesť k rýchlemu protiútoku.

🎙️ Seron: „Tuto instrukci sám používám a myslím si, že je to velmi dobré a zvýší vám to šanci na gól. Co se týče protiútoku si myslím, že se to dá taky v pohodě odbránit, když zbytečně nevybíháte s obránci.“

Ofenzívni krajní obrancovia (Attacking Full Backs)

Ako už z názvu vyplýva, tvoji ofenzívni krajní zadáci sa pri strate lopty presunú na vhodnejšiu pozíciu. Výhoda tejto taktiky je, že svoj útok roztiahneš po ihrisku, čím sa ti naskytne viac útočných možností. Nezabudni však, že ti títo hráči môžu chýbať vzadu, keď sa súper rozhodne pre protiútok po krídlach.

🎙️ Seron: „Toto je velmi OP (overpowered=prehnane silné) do útoku. Ve chvilce se vám naskytne strašně moc příležitostí na přihrávku a co se týče obranné fáze, tak je to velmi špatné, jelikož v obraně máte pouze dva hráče a často jsou z toho góly.“

Držanie sa blízko postrannej čiary (Hug Sideline)

Ak sa rozhodneš hrať po krajoch ihriska, tvoji hráči budú rozmiestnení širšie. Týka sa to predovšetkým krajných hráčov a krídel. Pokiaľ už však máš svoju formáciu a vlastné taktiky nastavené na širšie rozmiestnenie, nemusí to hráčov zreteľne umiestniť.

🎙️ Seron: „Myslím si, že instrukce Hug Sideline se moc často nepoužívá, ani já sám jí nepoužívám a jsem toho názoru, že tato instrukce je nepotřebná a když máte vlastní taktiky nastavené, tak to bohatě stačí.“

Extra útočník (Extra Striker)

Vďaka tejto taktike posilníš svoj útok o ďalšieho hráča. Vie totiž vyhodnotiť vlastnosti a inštrukcie hráčov tak, aby ti dopredu poslala vhodného hráča. Je však vhodné myslieť na to, aké inštrukcie máš pre svojich futbalistov . Pokiaľ máš nastavené, že hráč má pri útoku zostávať vzadu, zrejme nebude zvolený za dodatočného útočníka.

🎙️ Seron: „Instrukce Extra Striker se občas hodí, když vám to vyšle do útoku toho správného hráče, tak vám dokáže mnohdy pomoci ve finální akci útoku.“

Útočné taktiky

Stiahnutie útočníka (Striker Drop Back)

Pokiaľ sa chceš stiahnuť a hrať defenzívnejšie, môžeš povolať útočníka na post záložníka. Ak hráš napríklad formáciu s dvomi, taktika zoberie do úvahy ich work raty.

🎙️ Seron: „Toto využívám i já a je to velmi užitečné, když například vedete a chcete si pohlídat výsledek, tak si stáhnete útočníka do obrany a celkově uzavřete obranu a snažíte se přetrvat útok.“

Tlak tímu (Team Press)

Veľmi dôležitá taktika, ktorá prinúti tvojich hráčov vyvinúť veľký tlak na súpera. Využiť to môžeš napríklad vtedy, keď hráč zdržiava a pohybuje sa na vlastnej polovici, alebo keď s brankárom zvykne prihrávať na blízko obrancom, aby si súpera prinútil k chybe.

Daj si však pozor, táto taktika je iba na 30 sekúnd. Jej opätovné použitie je možné až po 120 sekundách, no a pozor aj na kondíciu hráčov. Hoci Seron taktiku využíva, bol by radšej, keby v hre nebola.

🎙️ Seron: „Tlak týmu je velmi účinný, to vám potvrdí snad každý hráč FIFY. Když to umíte dobře využívat, můžete s tím porazit kohokoliv. Ale můj názor je takový, že by se team press měl odstranit, protože je to strašně moc OP a nejde se z toho dostat ven.“

Všetci za loptou (Overload Ball Side)

Vďaka tejto taktike môžeš posilniť časť ihriska, na ktorej sa aktuálne nachádza lopta. Hoci tak môžeš prevziať kontrolu nad stredom ihriska, má to aj niekoľko nevýhod. Veľmi ovplyvňuje výdrž tvojich hráčov ako aj inštrukcie pre defenzívnych hráčov.

🎙️ Seron: „Když vyhráváte ke konci zápasu, tak taktika Overload Ball Side je velmi dobrá, jelikož se vám hráči seskupí k sobě a soupeř nemá moc prostoru na přihrávky.“

Offsidová pasca (Offside Trap)

Veľmi jednoduchý princíp taktiky, ktorý sa snaží nachytať súpera a dostať ho do offsidu . Čo však jednoduché nie je, sa týka správneho načasovania. Pokiaľ situáciu dobre neodhadneš, útočník súpera ti môže ľahko ubziknúť.

🎙️ Seron: „Offside Trap sám využívám když chci hráče rozptýlit a trošku vytáhnout celý můj tým. Když offside trap dobře využijete, můžete lehce získat balón, ale naopak můžete lehce inkasovat gól.“

❓ Máš tip pre hráčov, ako tieto taktiky skombinovať a použiť?

🎙️ Seron:

Get in the box - na všechny SOZ.

Attacking full backs - když si věříte, že protiútok ubráníte.

Hug Sideline - spíše nepoužívat.

Extra striker- rozhodně používat. Je to věc, která vám může pomoc.

Striker drop back - věc, která vám může pomoc k ubránění výsledku.

Team press - dobrá věc k získání balónu.

Overload ball side - Když chcete ubránit výsledek v posledních minutách, ale moc to nekombinovat s team pressem, jelikož se vám unaví hráči.

Offside Trap - jen když si věříte.

Zahraj si hru FIFA 21 a staň sa Ultimátnym Hráčom 🏆

Máš na PSku hru FIFA 21? Prihlás sa do nášho turnaja Red Bull Ultimátny Hráč , v ktorom na teba čaká okrem iných 1v1 hier aj turnaj v hre FIFA. Zúčastniť sa môže každý!

Red Bull Ultimátny Hráč je jedinečný projekt, v ktorom hľadáme víťazov jednotlivých hier a predovšetkým toho najkomplexnejšieho hráča.

Hrajú sa tieto hry (1v1): CS:GO, Clash Royale, League of Legends, Bike Unchained 2, FIFA 21

Výhry: 750 € a hodnotné herné ceny pre každú hru. Pre víťaza je pripravená zásoba energie + Red Bull chladnička na rok, zájazd na preteky Formuly 1 pre dve osoby, Sony PlayStation 5 + hra podľa vlastného výberu, kredit v hodnote 300 € na Wolt , poukaz na 300 € do progamingshop.sk a Red Bull Ultimátny Hráč merchandise

📅 Dátum: štartujeme už od 23. februára!

👉Registrácia a pravidlá👈