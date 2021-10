FIFA 22 – Stále rozmýšľaš, ako si upgradovať tím? Inšpiruj sa Seronom!

Niet pochýb o tom, že asi väčšina hráčov by vo svojej zostave privítala kartu Cristiana Ronalda. Dôvodom nie sú len jeho staty, ale poteší aj návrat do Premier League, ktorú má v obľube väčšina, preto sú možné zaujímavé linky. No a Seron má ohľadom karty, ktorú by určite chcel, jasno.