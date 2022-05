Prišlo to nečakane. Bol som v škole – myslím, že som vtedy chodil ešte na základnú (bol som deviatak) – a zavolal mi tréner „áčka“, že sa zapojím do týždňovéhoo procesu a možno nastúpim na Tatranský pohár. Bol to trošku šok a bol som jemne v strese, pretože som nevedel, čo mám čakať. Chlapci ma však prijali do tímu veľmi dobre, pomáhali mi a cítil som sa stále lepšie a lepšie. Najväčšia tréma prišla pred zápasom. Pred stretnutiami som zvyknutý si pospať, ale vtedy som nemohol ani oko zažmúriť. Boli to fakt veľké stresy. Ako sme začali hrať, prvé tri striedania som bol rozklepaný, potom to všetko opadlo a bolo to v pohode. Napokon sa mi hralo celkom dobre.